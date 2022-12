Mar Torres revoluciona las redes con el chaleco de paño en color camel más estiloso

Mar Torres-Fuentes Fuertes (23 años) saltó a la fama, al papel couché y la primera línea mediática, gracias a su relación sentimental con Felipe Froilán de Marichalar (24), sobrino del rey Felipe VI (54).

Aquella relación no terminó de cuajar y ambos decidieron tomar caminos separados, si bien se guardan un gran cariño. Rápidamente, tras la ruptura, Torres decidió retirarse del foco público y volver a su vida 'anónima'.

Eso sí, pese a que ya casi no se la ve por los photocalls de Madrid y no concede entrevistas en medios de comunicación especializados en crónica social, Mar Torres ha sabido hacerse un importante hueco en el mundo de la moda. Es, pues, toda una influencer que compagina esta pasión con su trabajo como heredera de El Pozo Alimentación, su empresa familiar en Murcia.

Moda, belleza, hostelería y lifestyle son los cuatro puntos sobre los que se sustenta su trabajo en redes sociales. En una de sus últimas publicaciones, la empresaria ha lucido un chaleco que ha enamorado a los casi 87.000 seguidores que la siguen en Instagram. "Brown and black", postea Torres-Fuentes acompañando el texto con una imagen donde luce el complemento del momento.

Se trata del chaleco modelo Belén, de la firma Coosy, "confeccionado en paño de color camel. Mangas con maxi volantes y aberturas laterales. Incluye fajín para ajustar a la cintura en el mismo tejido. Diseñado y confeccionado en nuestros talleres localizados España", como se puede leer desde la página web.

Está disponible en diferentes tallas y cuesta 140 euros. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Me encanta la combinación", "Estás muy bella", "Siempre vas elegantísima", "Wow, brutal", "Me fascina ese chaleco-abrigo", "Hermosa y preciosa".

Lo cierto es que fueron muchos los que profetizaron que la marcha de la vida pública de Mar Torres iba a ser temporal. No obstante, la joven se está manteniendo lejos del ojo e interés público, máxime desde que, en marzo de 2022, abandonara la agencia de representación de Dulceida (33), In Management Agency.

