Georgina amplía su joyero con las piezas más coloridas de Chiara Ferragni: un regalo especial de 960 euros

Chiara Ferragni (35 años) ha convertido su nombre en un verdadero imperio. Además de triunfar como influencer, la italiana tiene una exitosa firma que ha conquistado a reconocidas celebrities del panorama mundial. Entre ellas, Georgina Rodríguez (28). La de Jaca, tal y como ha desvelado en sus stories de Instagram, ha ampliado su joyero con algunas de las piezas que vende la empresaria.

La pareja de Cristiano Ronaldo (37), según ha mostrado en las redes, ha recibido de la influencer italiana un colorido set de cuatro piezas que se pueden llevar como conjunto -ya que siguen la misma línea- o por separado. Todas están formadas por circonitas multicolores en tonos azules, amarillos, rosas y verdes, con baño de rodio. Las piedras presentan diferentes tallas: redonda, cuadrada, ovalada y esmeralda.

La modelo, en concreto, ha guardado en su joyero unos pendientes colgantes de 28 milímetros, valorados en 149 euros. Además, un collar de 40 centímetros, por 449 euros, y una pulsera de 16 centímetros que está disponible en la web de la firma por 249 euros. Como toque final, un anillo de 119 euros.

[Georgina Rodríguez apuesta por la mochila más deseada de Louis Vuitton para viajar con comodidad]

Las joyas que de Chiara Ferragni que ha recibido Georgina Rodríguez. Instagram

Aunque las joyas se venden por separado, también pueden lucirse a la vez para darle un toque de máximo color a estilismo básicos y sencillos. Quienes quieran hacerse con el juego completo, el mismo que posee Georgina, deberán desembolsar 966 euros en total. Cada una de ellas puede pagarse en tres cuotas.

Si bien la de Jaca posee impresionantes piezas en su joyero, el regalo de Chiara Ferragni le ha hecho especial ilusión. Así lo ha expresado ella misma en sus redes. "Precioso, mi amore", ha escrito Georgina Rodríguez en un vídeo en el que muestra las joyas de la influencer italiana, acompañado de la canción Cinderella a dream is a wish your heart makes.

La propia Chiara Ferragni se ha hecho eco de la publicación de Georgina en uno de sus tantos stories, acompañado de varios iconos de corazón. La italiana también ha enviado parte de su colección de joyas a otras profesionales de las redes de su país.

El joyero de Georgina

Para nadie es un secreto que en la vida de Georgina abundan las comodidades y los lujos. La modelo, tal y como ha mostrado en un sinfín de ocasiones, cuenta con una amplia colección de bolsos, zapatillas y por supuesto, de joyas.

La de Jaca tiene una espectacular selección de diamantes, relojes de oro y piezas de las firmas más prestigiosas. En su joyero destacan marcas como Chopard -de la que es embajadora-, Patek Philippe o Harry Winston.

Sigue los temas que te interesan