Doble diadema, la tendencia que pisa con fuerza este verano para darle todo el protagonismo a tu melena

Modelo con varias diademas, cortesía de You Are The Princess.

Las melenas y los peinados siempre son un componente protagonista del look. Pero este año, por cuestiones de tendencia, hay mayor interés en el pelo, sus estilismos y accesorios. Entre lo más viral, se vuelven a observar las coleteros o scrunchies. Además, hay una fuerte reaparición de las pinzas que se llevaron a comienzos de la década del 2000, las horquillas de colores en abundancia y las diademas en formato maxi. Y es que esta temporada, cuantos más accesorios en el cabello, mejor.

En cuanto a las diademas, una de las tendencias más sencilla y fácil de llevar, se apuesta por el 'más es más'. Este año, lo más trendy es llevar dos y hasta tres diademas para decorar la melena.

Las combinaciones se consiguen gracias a la amplia oferta existente en el mercado de belleza. En función de los colores, tejidos o formas se podrá conseguir un estilo único. El requisito, para estar entre las más trendy, es llevarlas por partida doble.

La tendencia es apostar por varias diademas de diferentes colores y texturas.

You Are The Princess, con su línea Oh My Hair! tiene los modelos más coloridos para triunfar en el verano.

2 en 1

Nada más original que una diadema que vale por dos. De estilo cadena, con perlas, en dorado o plateado y con un cruce que hace el efecto de dos diademas superpuestas. Sin duda, una forma cómoda para evitar que se caigan o se muevan.

Estilo 'color blok'

La tendencia color block es otra de las grandes apuestas del verano y se lleva de pies a cabeza. La clave está en combinar colores que hagan contraste y llamen la atención. Azul y rosa, naranja y morado, o verde y amarillo, son algunas de las combinaciones que predominarán en los próximos meses. Para añadirle un toque extra a tu look, prueba también con diferentes texturas.

[La serie 'Emily in Paris' da las claves para llevar el accesorio de la temporada: el pañuelo]

Con eslabones

Como cada año, las pasarelas de los grandes diseñadores han marcado el rumbo de las tendencias. Así, esta temporada ha quedado patentado que las diademas con eslabones son el último grito de la moda.

La doble diadema de cadenas es una de las tendencias del verano.

Fruncidas

Este modelo de diademas han sido diseñadas para crear volumen y dinamismo. Así, se posicionan como la gran apuesta del verano para dar un toque final a un look sobrio. En perfecta combinación con una más fina con detalles metálicos o incrustaciones brillantes, quienes elijan este estilo, conseguirán que sus looks de la temporada estival, independientemente del evento, brillen por sí solos.

Sigue los temas que te interesan