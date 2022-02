HD Skin Foundation, la base de maquillaje para todo tipo de pieles y ultra resistente

En 2008 el lanzamiento de HD Iconic Foundation marcó un hito entre las bases de maquillaje, uno de los imprescindibles en las rutinas de belleza. Una década más tarde y después de tres años de investigaciones y la colaboración de 31 expertos del sector, Make Up For Ever ha logrado crear lo que ellos mismos catalogan como el mejor producto: la HD Skin Foundation, valorada en 39,99 euros en Sephora.

Desarrollada bajo el nuevo micro-skin system, este producto se presenta como un dúo de polvos con efecto soft focus capaces de corregir imperfecciones. Su textura es ultraligera y se ajusta perfectamente al tono de la piel para conseguir un acabado semi mate y, a la vez, luminoso. Por otro lado, su estructura de micro malla flexible, que se adapta a los movimientos de la piel a lo largo de todo el día, no se cuartea y no desaparece tan fácilmente. La base también se adapta a los movimientos, sin dejar rastro de acartonamiento o parches

La base HD Skin Foundation.

Uno de sus características más atractivas es su nueva fórmula. Tiene un efecto de alta corrección inmediata y es de larga duración. Tiene 12 horas de efecto soft focus y 24 horas de piel perfecta. La HD Skin Foundation, además, es ultra resistente. En concreto, waterproof, mask-friendly y sin oxidación del color. Y es que los tonos y acabados son muy naturales e indetectable ante las cámaras 4K.

Esta base es ideal para todo tipo de pieles -normales, mixtas y grasas- y tiene una cobertura modulable de media a alta. Se adapta, además, a un sinfín de tonos, desde los más oscuros hasta los más claros, ya que se concibe como un producto inclusivo.

La HD Skin Foundation se presenta en un envase moderno y elegante con una tapa de cuatro colores para diferenciar las cuatro familias de tono de piel -light, medium, tan y deep-.

La HD Skin Foundation se adapta a todos los tonos de piel

Make Up For Ever, preocupada por la protección del planeta ha desarrollado, tanto el producto como recipiente, bajo un concepto vegano. No tiene ingredientes de origen animal y su diseño es eco sostenible. La tapa de la nueva base de maquillaje HD Skin se ha diseñado con un tipo de plástico excepcional de origen ecológico, mientras que la botella de vidrio es reciclada y reciclable.

Todo el producto, que por primera vez está disponible en seis increíbles formatos de beauty to go, se ha fabricado en Francia.

