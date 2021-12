En color marfil y 'low cost': así es el plumas de Primark que causa furor

El invierno no hará su llegada oficial hasta el próximo 21 de diciembre, pero por el frío que hace en buena parte de España parece que ya estuviera instaurado. Para protegerse de él nada mejor que un buen abrigo con el que poder salir a la calle. Estas prendas de exterior llevan semanas siendo imprescindibles, pero esto no significa que las marcas hayan dejado de sacar nuevas propuestas. Uno de los requisitos que busca todo comprador, además de que sea confortable, es que la prenda esté a la moda y tenga un buen precio. Aunque pueda parecer imposible encontrar algo con estas características, Primark vuelve a salir al rescate, demostrando que ser una firma low cost no está reñido con ofrecer grandes productos a sus clientes.

Entre las muchas prendas que cuelgan en sus perchas hay una que se ha convertido en un éxito de ventas que parece no tener fin. Y no es para menos. Se trata de un abrigo que lo tiene todo: es largo para proteger buena parte del cuerpo, de estilo plumífero y con un original diseño de rombos. Como extra, su color es el marfil, alejándose así del negro y el gris, los tonos más típicos de la temporada invernal.

Este es el abrigo de Primark de 35 que causa furor. Primark

Gracias a su cuello subido y sus mangas de puños elásticos la sensación de calidez está asegurada, pues no hace falta nada más -quizás unos guantes- para salir a la calle con todo el glamour. No solo es un abrigo perfecto para el día a día y llevar a la oficina o a una cita de mañana, también para la noche y disfrutar de la fiesta sin pasar nada de frío.

Tampoco hay que olvidarse del precio. En su línea, Primark ha creado un plumífero apto para todos los bolsillos con un precio de tan solo 35 euros que no solo lo convierten en una de las prendas más deseadas del momento, sino en un must para pedir a los Reyes Magos.

Mientras que las listas de deseos se llenan de este abrigo de rombos, son muchas las influencers que ya lo tienen en su poder y presumen de él en las redes sociales, demostrando que es muy versátil y que su color es capaz de poner un punto de luz hasta al día más oscuro.

