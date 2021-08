Cómo un buen estilismo y un peinado rompedor te ayudan a conseguir el mejor 'selfie' de Instagram

¡No podemos negarlo! Nos encanta hacernos selfies y compartirlos en Instagram para conseguir los likes de nuestros seguidores y algún que otro comentario que nos suba el autoestima con piropos y halagos sobre lo bien que nos sienta el verano. Pero, en ocasiones, cualquier detalle puede estropear la foto perfecta sin apenas darnos cuenta. Los ojos cerrados, un inoportuno granito demasiado visible y, sobre todo, algún que otro pelo fuera de su sitio.

En una época del año en la que solemos apostar por la naturalidad y presumimos del ondulado natural que el mar o el agua de la piscina dejan en nuestro pelo, corremos el riesgo de parecer despeinada en lugar de informal, arruinando así nuestros selfies en redes sociales. Pero eso puede cambiar, ya que siguiendo estos sencillos trucos de influencer crearás looks siempre perfectos para cada ocasión, sacando partido a tu pelo y brillando aún más tus publicaciones.

Recogidos "naturales" con efecto messy

Aunque buscamos la naturalidad y ese toque capilar con ese puntito despeinado al que no le has dedicado demasiada atención. Pero ya sabemos que justo ese es el look que más trabajo requiere. "Son tendencia las coletas con efecto messy, ese aspecto falsamente despeinado que deja unos cuantos mechones sueltos cerca del rostro. Este look se consigue haciendo coleta alta, pero sin que el pelo de la parte superior quede tirante. Así conseguimos dos cosas, darle volumen y crear la apariencia de que te la has hecho en un momento. La coleta tiene unas ondas muy suaves y poco pulidas y para conseguirlas, puedes utilizar en esta parte un styler y deshacer las ondas con un peine o incluso con los dedos. Aplica un espray de acabado, ideal si es para crear ondas surferas.", explica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Detalles que son un todo

No siempre tenemos tiempo de peinarnos de un modo especial, pero siempre podemos recurrir a detalles que le dan de forma sencilla la vuelta a un look. "Cuando vamos apurados de tiempo no es viable que podamos crear peinados complicados, pero es algo que podemos corregir con pequeños detalles que eclipsan y concentran la atención allá donde tú quieras dirigirla. Si no te ha dado tiempo de lavarte el pelo, puedes aplicarte un champú en seco que te permita salvarlo hasta el próximo lavado. Tenlo en casa para estos casos, ya que para rociar tu pelo solo necesitarás unos segundos. Otra forma de distraer un descuido es crear un detalle que capte la atención. Es decir, ser original llevando, por ejemplo, unas mini trenzas o incorporando un complemento joya que le dan un giro a cualquier melena apagada.", afirma Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Imagina y sigue varias tendencias

Las tendencias son múltiples y jamás aburridas. Explora, déjate inspirar y crea. Hay un camino de autoconocimiento y diversión a través del pelo y la moda. "Las ondas son tendencia y las redes están llenas de ellas, pero una forma de llamar la atención es justamente hacer lo que pocos hacen. No se trata de ser una outsider, sino de no hacer lo que todo el mundo hace y hacerlo desde el conocimiento del propio estilo. Cambia según el día, cómo vayas vestida, a dónde vas a ir y diviértete haciéndolo, esa es la base para conectar, crear emociones. Haz mini moños, déjate el pelo liso, trénzatelo o cambia el color. Hay mil y una opciones para destacar simplemente atreviéndote a ser tú misma", añade Charo García de Ilitia Beauty & Science.

