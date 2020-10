Una pasarela llena de color y optimismo: así ha sido la Semana de la Moda de Gran Canaria

El frescor y el optimismo han cerrado la Semana de la Moda de Baño Gran Canaria 2020 de la mano de 38 diseñadores, nacionales e internacionales, que han transformado la pasarela en un estallido de color. En esta jornada destacan algunas marcas veteranas en el programa Moda Cálida como Miss Bikini, Palmas, All That She Loves y Nuria González.

Palmas ha presentado una colección elegante, con protagonismo claro del blanco sobre el negro, en contraposición con notas de colores sólidos en bloques de rojos, brillos, lentejuelas y formas atrevidas para él y para ella. El monocromo convivió con tejidos fluidos, pareos, vestidos largos, licras y máscaras transparentes en los chicos, como elemento sorpresa en un pase que apostó por el clásico blanco, negro y rojo más glam. En un desfile donde resaltaron los rostros de Juan Bethancourt (30 años), Águeda López (49) y Carlo Constanzia(26).

El desfile de Palmas contó con Carlo Constanzia, Juan Bethancourt ay Agueda López. Gtres

Miss Bikini ha sugerido para el verano 2021 todo un mestizaje de estampados y sombras, formas y colores vivos que van desde los diseños florales al animal print. Estas propuestas han inspirado bolsos, bañadores, bikinis, vestidos fluidos, monos y pantalones palazo, de colores vivos en contraposición a los tierra, crudos y ocres.

Águeda López desfilando en la colección de Miss Bikini. Gtres

Las manoletinas o 'arcadinas', seña de identidad de Arcadio Domínguez, desfilaron también por la plataforma del Expomeloneras, marcando el paso hacia el verano 2021 junto a marcas como All Sisters, Énfasis, Como un pez en el agua, Dolores Cortés, B con B, Belle & Rebel y Cosas de Mon.

Además de Paz Vega (44), madrina y embajadora de la edición 2020, modelos internacionales como Ariadne Artiles (38), el estilista Josie (40) -que hablaba del vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche (31) -, o diseñadores como Alejandro Gómez Palomo (28) pasaron también por la cita. Palomo Spain confesó estar "encantado" con los desfiles, en un evento al que pretende "venir toda la vida" año tras año.

Paz Vega ha sido la embajadora de la 'Swim Week' de Gran Canaria. Gtres

El broche final lo ponía Ágatha Ruiz de la Prada (60), como el año pasado. Esta vez su propuesta ha tocado bikinis, bañadores y moda para la playa y la piscina dándole color a tiempos grises con una explosión de color. Telas vaporosas, caftanes, volantes oversizes y pareos en ellas, mientras para ellos, camisas y colores sólidos pusieron la ilusión y fantasía de Ruiz de la Prada en modelos como Helen Lindes (39), Juan Betancourt o Toni Engonga, entre otros, que no dudaron en bailar y reír durante el pase.

Ágatha Ruiz de la Prada ponía el broche final del desfile con una explosión de color. Gtres

Con el aire fresco y la energía que la caracteriza, sus propuestas mostraron la cara más alegre, joven y divertida de la diseñadora madrileña. Con la música más popular del verano, no fallaron los corazones, nubes, arcoíris, líneas y curvas, colores estridentes, patchwork, estrellas, formas cómodas y extravagantes y elementos de gran tamaño para mostrar un estrafalario universo que lleva desfilando internacionalmente desde los 90 en todo el mundo. Como ha explicado Ágatha Ruiz de la Prada, esta es una colección "de buen humor y alegría", para recordar que "sigue habiendo fiesta" con una apuesta "divertida y para que la gente se ría".

[Más información: Un desfile con modelos transgénero sorprende en la Miami Swin Week]