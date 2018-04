Rocío Camacho, de Instagram a lanzar su propia marca de ropa

Rocío Camacho es una influencer que tiene más de 150 mil seguidores en Instagram, un canal de Youtube y miles de fans que esperan cada día que ella les de ideas sobre cómo vestir, cómo maquillarse o cosas tan diarias como qué películas ver.

Rocío ha creado su propia marca de ropa, Seima es el nombre de esta marca que significa "Familia", se trata de ropa colorida, para todas las tallas, diseñada por la propia instagramer y muy del estilo de la ropa que usa ella.

¿De qué va a ir su colección?

Pues voy a sacar ahora ropa de chica y luego si va bien me gustaría también sacar ropa de chico, pero por el momento va a ser todo de chica.

¿Ya tiene pensado los modelos? ¿De qué va a ir?

Sí, ya está todo. Casi todo va a ser muy casual pero también va a haber prendas de fiesta.

¿A cuánto?

Barato, porque yo soy la primera que consume moda low cost, entonces no quería poner precios súper altos porque sé que eso lo pagaría.

Pero hacer producción en España no sale barato, es complicado.

No, no sale barato pero bueno hay que invertir y ya veremos a ver si va bien, merecerá la pena.

¿Cuántas prendas va a hacer?

En total son 32 prendas, la web ya está hecha, de complementos, vestidos, pantalones de fiesta, tops, casi todo va ya orientado a verano. Se llama Seima y tengo muchas ganas.

¿De dónde sale el nombre?

Es un nombre lituano, porque yo estuve viviendo allí en Lituania y significa familia, como para mí mi familia es lo más importante me representa un poco en tema de valores, principios y tal.

¿Cómo va a venderla?

Con 23 años, a ver cómo se da eso. En principio online, poner una tienda física, a parte de que es mucho dinero, lo veo muy arriesgado para empezar.

¿Va a ser ropa para gente de su edad o también otro tipo de público?

Todo lo que voy a hacer es ropa que yo me pondría porque tengo que marcar el público de alguna manera, no puedo vender ropa para niñas de 15 años y para gente de 50 años, tendría que sacar colecciones súper grandes.

¿Pero van a ser faldas, pantalones? ¿Por dónde van a ir las tendencias?

Hay absolutamente de todo, hay pantalones de muy vestir, hay shorts, hay tops, hay vestidos largos que te puedes poner de día o para salir una noche de fiesta.

¿En qué se diferencia su colección de las que hay actualmente en el mercado?

Porque tiene muchos colores, de normal cuando te metes en una tienda de ropa, en Zara o algo así, son los típicos colores primarios, los que llevamos todos blanco, negro, beige y gris. En mi marca he intentado que haya mucho color, que fuese algo muy vivo y más para el tiempo al que vamos también pega.

¿Quién le ha ayudado a crear?

Para la web yo no tenía ni idea, mi representante de mi agencia es la que se ha acordado de hacerla y luego todo el tema de papeleos, gestiones mi padre. Si no, no hubiese podido llegar ni a la mitad.

¿Ahora qué le dicen sus amigas?

Están orgullosas, yo les pasé cada prenda para que ellas me dieran su opinión. Van a ser las primeras compradoras.

¿No le da miedo que esto se acabe?

Claro, pero hay que tener los pies en la tierra, esto es algo que se acabará. Yo lo consigo gracias a la familia que tengo que me lo recuerda todos los días.

¿Qué tallas va a tener en la línea de ropa?

De todo, S, M, L, XL. Es una gran inversión, esperemos que salga bien, con ilusión y con trabajo.

¿Dejó los estudios?

No, estoy estudiando filología inglesa pero ahora con todo el tema de Instagram no le dedico ni el 5% de tiempo que le debería dedicar.

¿Tiene tiempo para el amor?

De momento estamos solteras, así tengo más tiempo para mis cosas.

¿Quién le hace las fotos?

En los viajes, las personas con las que vaya, mis padres, mis amigas, y en Madrid trabajo con varios fotógrafos. Soy perfeccionista y hasta que no sale la foto que quiero soy pesada pero no tengo mal carácter.

¿Eso no os hace volveros demasiado exigentes?

Sí claro y cada día quieres que sean mejor las fotos, salir mejor tú, que la ropa sea de una determinada manera, de todo.

¿Cuáles son las claves de Rocío Camacho?

Mi Instagram es moda casi todo, intento transmitir un poco mi manera de ser. Aunque yo lo que venda sea moda, no quiero que la gente se piense que es lo más importante en la vida.

A las nuevas generaciones les estamos transmitiendo que se puede vivir de esto.

Sí, yo hace poco fui a dar una charla en un instituto y había que te respondía que querían ser influencers. La gente no tiene ni idea de qué es realmente trabajar como influencer, el trabajo que hay detrás que es mucho y para empezar, que es algo muy esporádico. Puede durar uno o cinco años.

¿Su plan B sería la moda?

Sí ojalá pueda ser la moda y si no la filología inglesa.

¿Hay mucha competencia?

Sí, mucha. Hay competencia, hay envidia, hay muchos piques. Como en todos los trabajos yo creo, es un poco lucha de egos, de ver quién es más guapo, más importante, quién tiene más seguidores. A mí esa parte no me gusta, por eso tema viaje y tal yo me sigo juntando con mis amigas.

¿A qué eventos vas ahora?

Lo que más de cosmética, Shepora, Maybelline, MAC, etc. Hay marcas que te contactan directamente, yo tengo un correo que leemos mi repre y yo y si no también por la agencia.

Instagram como profesión

¿Cómo le dio por meterse en esto de Instagram?

Empecé a cuidar un poco más el tema de redes sociales y surgió. Empecé a subir de seguidores, a hacer fotos con cámara buena y poco a poco surgió.

¿Cuando empezó había mucha gente que se metía con usted?

Sobre todo en verano con el tema físico. Hay gente que le gusta mucho criticar, aunque te expongas por tener una red social. Me han dicho desde anoréxica a gorda, que enseño por enseñar, etc.

¿No pensó en dejar las redes sociales en ese momento?

No, pero porque a mí lo que me importan son los consejos y las opiniones de la gente que me quiere y que de verdad se preocupan por mí.

Vivía en Ciudad Real y se viene a vivir a Madrid, ¿por qué?

Por tema Instagram, eventos, yo estaba en una agencia de Barcelona y estaba entre Madrid y Barcelona, pero casi todos los eventos, rodajes, eran en Madrid.

¿Está en una agencia porque se metió antes como a modelo o raíz de Instagram?

A raíz de Instagram me empiezan a mandar propuestas de que si entro en una agencia ellos me lo van a gestionar y demás y entré en una de Barcelona. Son agencias de influencers, yo estoy en Cokfnks y estoy muy contenta. Ellos tienen parte de influencers, de youtubers y parte de celebrities.

¿Hay más agencias de ese estilo?

Hay muchas, GoTalents, Soy Olivia... son las más top de Madrid, que son las que llevan a las influencers más grandes pero hay muchísimas y cada vez hay más.

¿Cuántos años lleva con su Instagram?

Año y medio, dedicándome a esto aproximadamente un año y medio.

Cuando llega a casa y dice que se va a vivir a otro sitio porque le está saliendo esto, ¿qué le dicen en casa?

Mis padres al principio me decían que si estaba tonta, que parecía que tenía ahora 15 años haciéndome fotos y tal. Ahora están contentos, voy a lanzar mi marca de ropa que sale ahora, entonces ya ven que no es solo tema Instagram sino que también estoy empezando otro tipo de proyectos.

