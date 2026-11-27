En la tarde de este viernes, 27 de noviembre, la Casa Real de Noruega ha hecho público que la princesa Ingrid Alexandra (22 años) volverá a coger el testigo de su madre, la reina Mette-Marit (54), en un acto institucional. De este modo, la joven heredera gana peso en la agenda institucional.

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz se celebrará el próximo 10 de diciembre en Oslo, y será la primera edición que tenga lugar durante el reinado de Haakon (53) y Mette-Marit.

Ingrid Alexandra dará un paso al frente, componiendo junto a su padre y a la reina viuda Sonia (89), que también asistirá, una significativa estampa de las tres generaciones de la dinastía, en un día tan importante para la imagen internacional de la Corona.

Ingrid junto a Haakon y la reina viuda Sonia. Gtres

Qué duda cabe de que para el nuevo jefe del Estado noruego estos primeros meses en el trono han supuesto un desafío sumamente arduo, caracterizado por una agenda oficial intensa que ha debido asumir prácticamente en solitario.

Dentro de este periodo de transición dinástica, la jornada del Nobel de la Paz adquiere una trascendencia capital.

La excepcionalidad de esta edición, al ser la primera tras la desaparición de Harald V —quien durante más de 30 años nunca faltó a la cita—, llevó a que en entornos próximos a Palacio se llegara a sopesar la posibilidad de que Mette-Marit realizara una excepción puntual.

Una reciente aparición pública de la soberana había alimentado, incluso, las expectativas sobre su eventual regreso para una fecha tan señalada.

La princesa Ingrid Alexandra. Gtres

Sin embargo, la Casa Real ha decidido anteponer la cautela clínica y respetar de manera estricta el calendario fijado por los especialistas del Hospital Universitario de Oslo tras el trasplante de pulmón, al que fue sometida el pasado mes de junio.

Aquel parte médico ya establecía que la rehabilitación resultaría prolongada y que la Reina no retomaría su actividad oficial con plena normalidad hasta el próximo verano.

Volviendo al Premio Nobel de la Paz, el peso institucional de la jornada recae, sobremanera, en la figura del rey Haakon, respaldado por la veteranía de la reina Sonia y el relevo generacional que encarna Ingrid Alexandra, centrada habitualmente en su formación universitaria.

La intensa agenda oficial de la princesa heredera durante ese 10 de diciembre arrancará a las 11:30 horas de la mañana en el Centro Nobel de la Paz, donde presidirá en solitario la tradicional celebración infantil organizada por Save the Children.

Apenas media hora más tarde, a las 12:00 horas, Ingrid se reunirá en el Palacio Real con el rey Haakon y la reina Sonia para celebrar la audiencia oficial con Navi Pillay, paso previo al desplazamiento conjunto hasta el Ayuntamiento de Oslo para asistir a la solemne ceremonia de entrega.

La princesa Ingrid junto a su abuela, la reina viuda Sonia. Gtres

Únicamente durante la velada nocturna, en el tradicional banquete de gala previsto a las 19:30 horas en el Grand Hotel de la capital noruega, Haakon acudirá en solitario en representación de la Corona.

Las otras veces de Ingrid

Además de la próxima cita del 10 de diciembre, la ausencia de la reina Mette-Marit ha obligado a la princesa heredera a asumir, en dos ocasiones de especial peso institucional, el papel que correspondería a su madre junto al rey Haakon.

La primera fue el 1 de septiembre, cuando acompañó a su padre en el juramento constitucional ante el Storting tras la muerte de Harald V, mientras Mette-Marit faltaba por complicaciones de su trasplante de pulmón.

La segunda llegó el 2 de octubre, en la apertura solemne del Parlamento noruego, cita a la que la Reina tuvo que renunciar horas antes por una infección respiratoria, y en la que Ingrid Alexandra se convirtió en la única acompañante del monarca.