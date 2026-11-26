Inesperada noticia la que se ha conocido este jueves, 26 de noviembre, en la crónica social internacional: un histórico malavenido matrimonio, que ha protagonizado una encarnizada batalla legal y judicial, tras su separación, ha entregado las armas y firmado la paz.

Se trata de Brad Pitt (62 años) y Angelina Jolie (51). Ambos han decidido retirar todas las demandas que se tenían cruzadas en los tribunales, "en aras del bienestar de nuestra familia", como reza el comunicado que han emitido de manera conjunta.

Tras años de enfrentamientos en los tribunales, Brad y Angelina han alcanzado finalmente un acuerdo extrajudicial que pone punto final a una disputa legal concreta: la que tiene que ver con Château Miraval, el viñedo valorado en 164 millones de dólares que adquirieron en Francia.

Angelina y Brad, en 2014. Gtres

Según han confirmado sus respectivos representantes a Daily Mail, ambos han solicitado este pasado miércoles, día 25, ante el juzgado la retirada de sus reclamaciones mutuas, desactivando así el esperado juicio que debía celebrarse en Los Ángeles a comienzos del próximo año.

Aunque los términos económicos y contractuales del pacto permanecen bajo estricta confidencialidad, la expareja ha sorprendido con una declaración conjunta en la que invocan el interés de sus hijos como razón principal para pasar página: "No haremos más comentarios".

En la misma nota oficial, ambos equipos legales blindan el cierre del proceso frente a futuras especulaciones: "Cualquier comentario que aparezca en los medios de comunicación atribuido a 'fuentes' no proviene, de hecho, de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros".

La historia de este litigio comenzó mucho antes de llegar a los tribunales californianos. Pitt y Jolie iniciaron su relación sentimental en 2005, tras conocerse durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith.

Brad Pitt con sus hijos en 2014. Getty Images

Entonces, adquirieron la finca de 1.200 acres de Château Miraval en Correns (Provenza) en 2008 por un importe estimado de 28,4 millones de dólares, consolidaron su proyecto vitivinícola hacia 2011 y contrajeron matrimonio precisamente en esa propiedad en 2014.

El conflicto estalló formalmente en 2022, cuando Brad Pitt demandó a su exesposa por haber vendido en 2021 su participación en la bodega al empresario multimillonario Yuri Shefler en una operación valorada en 64 millones de dólares.

El actor sostenía que Jolie había vulnerado un pacto previo según el cual ninguno de los dos podía enajenar su parte sin el consentimiento del otro.

Por su parte, la actriz alegó que las negociaciones para venderle su porcentaje al propio Pitt habían fracasado porque él le exigía firmar un acuerdo de confidencialidad que le habría impedido hablar públicamente de los episodios de abuso sufridos durante su matrimonio.

Angelina Jolie y Brad Pitt, en un acto público. Gtres

La demanda mercantil por el viñedo derivó pronto en una durísima contrademanda de Angelina Jolie que sacó a la luz el presunto altercado ocurrido en septiembre de 2016 a bordo de un vuelo privado, episodio que precipitó su solicitud de divorcio apenas cinco días después.

Según los documentos judiciales presentados en 2022, durante aquel trayecto nocturno Pitt habría agredido física y emocionalmente a Jolie y a sus hijos, entonces de entre ocho y quince años.

Se pretextó que Brad sacudió a la actriz por la cabeza y los hombros y empujándola contra la pared del baño, sujetando por el cuello a uno de los menores, golpeando a otro en el rostro y vertiendo cerveza y vino sobre ellos antes de insultarla al aterrizar.

Pitt negó de manera tajante aquellas acusaciones —su portavoz acusó entonces a Jolie de "reinventar su versión" cada vez que no conseguía sus objetivos—, y la investigación abierta por el FBI concluyó sin presentar cargos penales contra él.

Sin embargo, el desgaste emocional dejó una huella profunda en la familia y en el propio actor, quien tras dejar el alcohol después de la ruptura reconoció este pasado verano en la revista Esquire haber sufrido una recaída tras siete años de sobriedad.

Paralelamente, el distanciamiento entre Brad Pitt y sus seis hijos -Maddox (25), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) y los mellizos Knox y Vivienne (18)- se ha traducido en los últimos tiempos en la renuncia sucesiva al apellido paterno.