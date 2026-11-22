Bruce Willis junto a su hija en una imagen de redes sociales. Instagram

Bruce Willis reaparece junto a su hija Tallulah en plena lucha contra la demencia: la imagen ha sido retirada un día después

Bruce Willis (71 años) ha reaparecido en una nueva imagen compartida por su hija Tallulah (32), que ha querido mostrar un tierno momento junto a su padre.

La fotografía, publicada este sábado, 21 de noviembre, refleja la complicidad que mantienen ambos en una etapa especialmente delicada para el actor, que continúa conviviendo con la demencia frontotemporal.

En la instantánea, padre e hija aparecen sentados en un columpio situado en el porche, rodeados de vegetación y disfrutando de un momento de tranquilidad.

Tallulah, de 32 años, luce un jersey rojo, vaqueros y gafas de sol, mientras abraza a su padre, que viste un cárdigan gris y una camisa de color salmón. Ambos se agarran de la mano en una estampa que refleja el cariño que se profesan.

La joven ha acompañado la publicación con dos emoticonos, sin añadir palabras, aunque la fotografía no ha tardado en despertar numerosas muestras de afecto por parte de sus seguidores.

"¡Dale un abrazo de nuestra parte!", escribía uno de los usuarios. Otros también han querido trasladarle su cariño al actor con mensajes como "Lo amo absolutamente".

Bruce Willis junto a su hija en una imagen de redes sociales. Instagram

No es la primera vez que Tallulah comparte públicamente imágenes junto a su padre, con quien mantiene una estrecha relación.

A través de sus redes sociales, la joven ha dejado ver en distintas ocasiones algunos de esos momentos personales, permitiendo a sus seguidores acercarse a una faceta más familiar del intérprete.

Una manera de mostrar que, pese a las dificultades que atraviesa la familia desde que se conoció su diagnóstico, los momentos compartidos siguen teniendo un lugar muy importante en sus vidas.

Esta nueva imagen llega unos meses después de una fecha muy especial para Tallulah. El pasado 8 de agosto, la hija de Bruce Willis y Demi Moore contrajo matrimonio con el músico Justin Acee en una ceremonia íntima celebrada en Sun Valley, Idaho.

Tallulah retira la fotografía

Sin embargo, la publicación ha tenido una actualización posterior. Tallulah Willis ha decidido retirar la fotografía de sus redes sociales y explicar los motivos de su decisión, además de pedir disculpas por haber compartido una escena que considera demasiado íntima.

La joven ha aclarado que la imagen se tomó durante una visita especialmente bonita junto a su padre, mientras ambos veían un vídeo de Frankie Valli cantando.

"Estaba tan emocionada por la dulzura del momento que no pensé más allá en que posiblemente era una foto demasiado íntima para mostrar", ha reconocido.

Tallulah también ha asegurado que comprende que debería haber protegido ese instante familiar y que tendrá más cuidado en futuras ocasiones. "Puedo reconocer eso y prometo hacerlo mejor", ha añadido.

En su mensaje, la hija del intérprete también ha querido agradecer el cariño que sus seguidores siguen mostrando hacia Bruce Willis y recordar el lugar que ocupa en su familia.

"Sé que todos ustedes lo aman. Yo lo amo. Mi familia lo ama. Y sigue siendo siempre el héroe absoluto que sabemos que es", ha concluido.

El actor estuvo presente en la celebración y protagonizó también entonces una de las imágenes más emotivas del enlace, posando sonriente junto a su hija mientras su marido le sostenía la otra mano.

Las muestras de cariño hacia Bruce Willis se producen mientras continúa conviviendo con la demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a diferentes capacidades, entre ellas el lenguaje, el comportamiento y el movimiento.

Su familia comunicó en marzo de 2022 que el actor padecía afasia y que se retiraba de la interpretación. Un año después, en febrero de 2023, confirmó que el diagnóstico había evolucionado hacia una demencia frontotemporal.

"Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro", expresaron entonces sus seres queridos.

Desde entonces, sus hijas y su mujer, Emma Heming Willis, han compartido diferentes momentos de su vida familiar, mostrando el cariño y la unión que mantienen alrededor del actor en esta etapa de su vida.