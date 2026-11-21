Muere Paolo Bulgari, el histórico joyero que convirtió la firma italiana en un imperio del lujo, a los 89 años

El nieto del fundador de Bvlgari y presidente histórico de la compañía fallece en Roma. Su trayectoria estuvo marcada por la creatividad, las piedras preciosas y una estrecha relación con España a través de su mujer, Maite Carpio.

El mundo del lujo está de luto. Paolo Bulgari, una de las grandes figuras de la alta joyería internacional y responsable de buena parte de la expansión de la emblemática firma italiana, ha fallecido este sábado en Roma a los 89 años.

Su muerte ha sido confirmada por la casa Bvlgari y por su entorno, que despiden a quien consideran una de las personalidades más influyentes de la joyería contemporánea y un referente de la excelencia italiana.

El funeral tendrá lugar este lunes 23 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en la capital italiana, donde familiares, amigos y representantes del mundo del lujo le darán el último adiós.

Nacido en Roma el 8 de octubre de 1937, Paolo Bulgari pertenecía a una de las familias que han marcado la historia de la joyería. Era nieto de Sotirio Bulgari, fundador de la compañía en 1884, y desde muy joven estuvo vinculado al negocio familiar.

Paolo Bulgari en un acto público. Gtres

En 1960 comenzó a trabajar junto a su padre, Giorgio, dando los primeros pasos de una trayectoria que acabaría convirtiéndolo en uno de los grandes conocedores de las piedras preciosas.

Su talento y visión fueron decisivos para definir la estética de Bvlgari. Apostó por combinar gemas de intensos colores, oro amarillo, piezas de inspiración clásica y monedas antiguas, elementos que terminaron convirtiéndose en algunas de las señas de identidad de la firma.

Una forma de entender la joyería que rompía con las convenciones y que respondía a una de sus grandes convicciones: la creatividad no debía estar sometida a reglas.

Conquistó el mundo

Junto a sus hermanos Gianni y Nicola, Paolo Bulgari contribuyó a llevar la firma mucho más allá de Italia.

Durante las décadas de los setenta y ochenta, la compañía abrió boutiques en algunas de las grandes capitales del lujo, como Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo, consolidando su presencia internacional.

La marca también amplió su negocio hacia otros sectores, como la relojería, la perfumería y los complementos, sin perder su esencia.

Sus diseños conquistaron a grandes estrellas del cine, entre ellas Elizabeth Taylor, considerada una de sus musas más especiales, y también a miembros de la aristocracia y distintas casas reales.

Su apellido quedó ligado a una manera de entender el lujo en la que la tradición, el arte y la personalidad de cada pieza convivían con una visión moderna y reconocible.

Su historia con Maite Carpio

Más allá de su trayectoria empresarial, Paolo Bulgari mantuvo una estrecha relación con España gracias a su historia de amor con la periodista, guionista y documentalista madrileña Maite Carpio, con quien compartió más de tres décadas de vida.

Su encuentro fue casi casual. Carpio acudió a una entrevista en el programa Lo Más Plus sustituyendo a una compañera y, dos años después, ambos volvieron a coincidir en Londres.

A partir de entonces comenzó una relación que estuvo marcada por intereses comunes como el cine, el arte, la música y la política.

La pareja eligió Marrakech para celebrar sus bodas de plata. Gtres

El matrimonio tuvo dos hijas y estableció su residencia en Roma. Carpio, que llegó a estudiar Filosofía e italiano, construyó también su propio recorrido profesional e intelectual.

En 2019 celebraron sus 25 años de matrimonio con una fiesta en Marrakech, ciudad en la que tenían un espectacular riad próximo al palacio Dar El Bacha.

La vivienda, decorada por el diseñador malagueño Pablo Paniagua, reunía piezas de inspiración marroquí, nazarí, egipcia y siria, reflejo del gusto artístico y cosmopolita que caracterizó al joyero.

Con su muerte desaparece una de las figuras que contribuyeron a convertir Bvlgari en un nombre universal, pero su legado creativo seguirá presente en algunas de las piezas más reconocibles de la alta joyería.