La actriz Hilary Swank, ganadora de dos premios Óscar, ha respondido a las críticas recibidas tras anunciar que espera su tercer hijo a los 52 años. En una entrevista en This Morning, defendió que tener hijos a una edad más avanzada "se está convirtiendo en algo bastante normal" y pidió que se dejen atrás los prejuicios sobre la maternidad tardía.

Durante su intervención en el programa británico, presentado por Cat Deeley -quien también relató haber sido calificada de "madre geriátrica" al tener a su hijo James a los 42 años, Swank fue clara sobre su postura.

"¡Es hora de ponerse al día! Nuestro mundo está muy avanzado, la gente vive mucho más tiempo y muchas mujeres quieren esperar hasta más tarde, por lo que tener hijos a una edad avanzada se está convirtiendo en algo bastante normal", afirmó la intérprete.

Hilary Swan mostrando su barriguita de embarazada. Getty Images

La estadounidense también bromeó sobre su experiencia previa con un embarazo de gemelos, asegurando que llevar un solo bebé resulta "mucho más fácil". Recordó que trabajó hasta la tercera semana del tercer trimestre con jornadas de hasta 18 horas, ya que no podía hacer horas extra por estar embarazada de dos.

Hilary Swank se mostró especialmente agradecida por poder compatibilizar una exitosa carrera cinematográfica con la maternidad. Explicó que, durante años, su carrera fue como "un hijo" al que quiso dedicarse por completo, sin distracciones, y que ahora siente que puede disfrutar de ambas facetas de su vida.

"Me pellizco, de verdad. Me despierto con tanta gratitud por la oportunidad de hacerlo y, tocándome el estómago, me despierto con la gratitud de que ahora tengo vida de nuevo", declaró. "Tengo dos hijos, un marido maravilloso, una familia estupenda y apoyo. Soy muy afortunada y no podría ser más feliz".

La protagonista de Million Dollar Baby también reveló que sus gemelos están encantados con la llegada de un nuevo hermano. "No paran de preguntar cuándo va a nacer. Yo les digo que en Navidad y se despiertan cada mañana preguntando si ya es Navidad", contó entre risas.

Un embarazo, en secreto

Swank confirmó su embarazo el mes pasado mediante un vídeo familiar en Instagram, en el que mostró su barriga y bromeó con que su nuevo "proyecto" se estrenaría en diciembre. La actriz y su marido, Philip Schneider, de 53 años, ya son padres de los gemelos Ohm y Aya, nacidos en abril de 2023, cuando ella tenía 48 años.

La actriz explicó que logró mantener su embarazo en privado hasta los siete meses gracias a la discreción de los habitantes del pequeño pueblo donde vive. "Todos allí han sido muy respetuosos con mi privacidad y no se ha filtrado nada", afirmó en el podcast Question Everything el pasado octubre.

Swank añadió que trabajó hasta la semana 17 de gestación sin que nadie del rodaje lo supiera, y que no tuvo que ocultarse ni permanecer en casa. "Soy una persona bastante reservada y no había ninguna razón para decir nada", justificó.

La intérprete de Yellowjackets subrayó que este era "el momento adecuado" para ella, aunque reconoció que la maternidad no siempre llega según los plazos que uno imagina. "Puedes tener esperanza y rezar por ciertas cosas, y las cosas suceden cuando tienen que suceder", concluyó.