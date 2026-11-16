Alexandria Ocasio-Cortez, de camarera a posible candidata a la Casa Blanca: sus 9,8M de fans y sus raíces puertorriqueñas

Hace apenas ocho años servía mesas como bartender en un local del Bronx para evitar que embargaran la casa de su madre. Hoy, su nombre suena para ocupar el Despacho Oval.

Alexandria Ocasio-Cortez (37 años) ha roto los esquemas de la política estadounidense desde que en 2018 derrotó en las primarias demócratas a Joe Crowley, uno de los dirigentes más poderosos del partido, cuando tenía 28 años y apenas recursos para competir contra el aparato.

Ocho años después, su proyección ha abierto la posibilidad de una carrera mucho mayor: la presidencial de 2028. Cada vez son más los simpatizantes que apuestan fuerte por ella.

Alexandria Ocasio-Cortez, en el Desfile Nacional Anual del Día de Puerto Rico, en Nueva York, el pasado 14 de junio. GTRES

Candidata de los socialistas

El capítulo de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América (DSA) aprobó el pasado sábado en su convención anual una resolución para instarla a presentarse a las elecciones presidenciales de 2028. La votación salió adelante por 291 votos frente a 123. La organización quiere sentar las bases de una campaña nacional que defienda una agenda política centrada en la "clase trabajadora".

Cabe resaltar, no obstante, una precisión importante: no ha sido el Partido Demócrata quien la ha propuesto como candidata ni se trata de un respaldo oficial a nivel nacional de los DSA. Es una iniciativa de su agrupación neoyorquina, aprobada meses después de que la congresista renovara en agosto su afiliación a la organización tras haberla dejado caducar.

Hasta la fecha, Ocasio-Cortez no ha anunciado que vaya a competir por la Casa Blanca. Sin embargo, sí ha admitido que no descarta del todo la idea.

Antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del pasado 3 de noviembre, en las que revalidó su escaño por quinto mandato consecutivo, reconoció que sopesa tanto la carrera presidencial como aspirar al Senado. Aseguró también que tomaría una decisión una vez pasados los comicios.

Una infancia en el Bronx

Alexandria Ocasio-Cortez nació el 13 de octubre de 1989 en Parkchester, un barrio del Bronx.

Su madre, Blanca Cortés, nació y creció en Puerto Rico. Su padre, Sergio Ocasio, era de ascendencia puertorriqueña y había nacido en Nueva York. Trabajó como arquitecto y pequeño empresario. La familia tenía una economía modesta y mantenía fuertes vínculos con sus raíces y con la comunidad latina del distrito neoyorquino.

Cuando Alexandria tenía cinco años, sus padres decidieron trasladarse a Yorktown Heights, una localidad del condado de Westchester, al norte de la ciudad. Buscaban mejores oportunidades educativas para sus dos hijos.

La mudanza no rompió sus lazos con el Bronx: la familia regresaba con frecuencia para visitar a sus parientes. Aquella diferencia entre los recursos y las oportunidades de un barrio y otro dejó huella en ella. Años después, la congresista explicaría que desde pequeña había observado cómo el lugar en el que vive una familia puede condicionar la educación y las posibilidades de sus hijos.

En el instituto destacó por su interés por la ciencia. Participó en una feria internacional de investigación con un proyecto sobre los efectos de los antioxidantes en el ciclo de vida de un pequeño gusano utilizado en estudios biológicos. Ganó el segundo premio en su categoría y, en reconocimiento a su trabajo, un asteroide recibió su nombre: el 23238 Ocasio-Cortez.

Alumna 'cum laude'

Después ingresó en la Universidad de Boston, donde estudió Relaciones Internacionales y Economía. Se graduó cum laude en 2011.

Durante esa etapa realizó prácticas en la oficina del senador Ted Kennedy, donde conoció de cerca las dificultades de las familias afectadas por las políticas migratorias y las separaciones familiares. Pero los años de universidad también estuvieron marcados por una tragedia.

En septiembre de 2008, cuando cursaba segundo año, su padre murió de cáncer de pulmón a los 48 años. Su fallecimiento dejó a la familia en una situación económica muy delicada: a las facturas médicas se sumó la pérdida de su principal fuente de ingresos.

Su madre tuvo que trabajar el doble: limpiando casas y como conductora de autobús escolar para mantener a sus dos hijos. Alexandria también buscaba trabajos que le permitieran ayudar a pagar las deudas familiares. Consiguieron evitar la pérdida de la vivienda después de negociar un acuerdo con el banco.

La familia pudo conservar la casa durante varios años, aunque finalmente fue puesta a la venta en 2016.

Aquella experiencia marcó a Ocasio-Cortez. La enfermedad de su padre y el riesgo de perder su hogar le hicieron comprender cómo una crisis médica puede arruinar la economía de una familia trabajadora. Una vivencia que ha influido en su defensa de una sanidad accesible y de mayores protecciones sociales.

Soltera y dueña de una mascota

En el plano personal, Alexandria Ocasio-Cortez no está casada y ha mantenido siempre una estricta discreción sobre su intimidad.

Durante más de una década mantuvo una relación con Riley Roberts, a quien conoció en su etapa en la Universidad de Boston y con quien se comprometió en 2022. En agosto de 2026 se confirmó que la pareja había puesto fin a su noviazgo y cancelado sus planes de boda.

Hoy comparte su día a día en Nueva York con Deco, un bulldog francés al que suele mostrar con frecuencia en sus redes sociales.

Alexandria Ocasio-Cortez. GTRES

Víctima de una violación

Aunque en febrero de 2021 ya había mencionado por primera vez en un directo en Instagram que era superviviente de una agresión sexual, los detalles más íntimos de aquel episodio salieron a la luz en junio de 2022.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar la protección federal del derecho al aborto, Ocasio-Cortez acudió a una manifestación en Union Square, en Manhattan, contra la revocación de Roe contra Wade, la sentencia que durante casi medio siglo había protegido el derecho al aborto en todo el país.

Allí explicó por qué consideraba que la posibilidad de interrumpir un embarazo era una cuestión de libertad y autonomía personal, y decidió compartir en público su propia experiencia.

La congresista reveló que había sido víctima de una agresión sexual. "Yo misma, cuando tenía unos 22 o 23 años, fui violada cuando vivía aquí en la ciudad de Nueva York", contó.

Después explicó la sensación de desamparo que había vivido: "Estaba completamente sola. De hecho, me sentí tan sola que tuve que hacerme una prueba de embarazo en un baño público en el centro de Manhattan".

De camarera a política

Después de graduarse, Ocasio-Cortez regresó al Bronx. Trabajó como organizadora comunitaria y en proyectos educativos, pero también tuvo que buscar empleos para ayudar a su familia.

Trabajó como camarera. Conoció así lo que eran los turnos largos, los salarios ajustados y la incertidumbre de quienes dependen de trabajos de baja remuneración.

En 2016 se incorporó como organizadora a la campaña presidencial de Bernie Sanders, el senador independiente que disputó a Hillary Clinton la candidatura demócrata. Aquella experiencia reforzó su vínculo con los movimientos progresistas y le permitió conocer de cerca el trabajo de movilización de base.

En mayo de 2017 decidió dar el salto a la política electoral. Se presentó a las primarias demócratas por el distrito 14 de Nueva York, que incluye zonas del Bronx y Queens. Su rival era Joe Crowley, un veterano congresista con diez mandatos a sus espaldas y una posición destacada en la dirección del partido.

La diferencia de recursos era enorme. Crowley contaba con el respaldo del aparato demócrata y una maquinaria electoral consolidada. Ocasio-Cortez, en cambio, apostó por una campaña de proximidad: recorrer los barrios, llamar a las puertas y hablar con jóvenes, trabajadores y comunidades latinas que, a su juicio, no se sentían representados por los políticos tradicionales.

El 26 de junio de 2018 llegó la sorpresa. Derrotó a Crowley en las primarias y se convirtió en una figura nacional. En noviembre ganó las elecciones generales y, en enero de 2019, tomó posesión de su escaño.

Con 29 años se convirtió en la mujer más joven elegida para el Congreso estadounidense. Desde entonces ha renovado su mandato en las elecciones de 2020, 2022, 2024 y 2026.

9,8 millones de seguidores

La influencia de Ocasio-Cortez no se limita a su actividad parlamentaria. En Instagram cuenta con 9,8 millones de seguidores, una comunidad que la sitúa entre las figuras políticas estadounidenses con mayor proyección digital. Utiliza las redes para explicar sus iniciativas, responder preguntas, comentar la actualidad y mostrar escenas de su trabajo en el Congreso.

Su comunicación es directa y está pensada para llegar a personas que no siguen habitualmente la información parlamentaria. En lugar de limitarse a reproducir comunicados, traduce debates complejos a vídeos y mensajes breves.

Su presencia digital ha multiplicado desde entonces su alcance más allá de Nueva York. Pero la popularidad también tiene un precio. Desde su llegada a Washington ha recibido ataques constantes de sus adversarios y ha sido objeto de una atención mediática que a menudo se centra tanto en su imagen como en sus propuestas. Ella ha denunciado en varias ocasiones el acoso y las amenazas que acompañan a su exposición pública.

Alexandria Ocasio-Cortez. Redes sociales.

Una izquierda sin complejos

Ocasio-Cortez pertenece al Partido Demócrata, pero se sitúa a la izquierda de buena parte de sus dirigentes. Es una de las representantes más visibles del socialismo democrático estadounidense, una corriente que defiende una mayor intervención pública para reducir las desigualdades y garantizar servicios básicos.

Entre sus principales propuestas figuran un sistema sanitario universal, conocido como Medicare for All; la gratuidad de la universidad pública; una garantía federal de empleo y medidas para combatir la desigualdad económica.

También ha sido una de las voces más reconocibles en la defensa del Nuevo Pacto Verde (Green New Deal), un plan para afrontar el cambio climático mediante inversiones en energías limpias, infraestructuras y creación de empleo.

La inmigración ocupa otro lugar central en su discurso. Ha defendido una reforma profunda del sistema migratorio y la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Sus raíces familiares y su experiencia como becaria en la oficina de Ted Kennedy ayudan a entender por qué esta cuestión ha marcado su trayectoria.

Alexandria Ocasio-Cortez durante un discurso en California. Efe Efe

En política exterior también mantiene posiciones que generan fricciones dentro de su partido. Ha criticado la actuación del Gobierno israelí en Gaza.

La resolución de los socialistas de Nueva York que impulsa su posible candidatura incluye, entre sus propuestas, un embargo de armas a Israel, una de las cuestiones que han provocado tensiones entre Ocasio-Cortez y sectores de la izquierda organizada.

Para sus seguidores, representa una generación que quiere cambiar las prioridades de Washington y dar más peso a los trabajadores y a las minorías. Sus detractores consideran que algunas de sus propuestas son demasiado radicales y cuestionan su viabilidad política.

Casa Blanca en el horizonte

La resolución de los socialistas neoyorquinos ha puesto su nombre en el centro de las especulaciones sobre las presidenciales de 2028. Pero la decisión todavía no está tomada. Ocasio-Cortez tendrá que elegir entre seguir construyendo su carrera en el Congreso, dar el salto al Senado o plantearse una candidatura a la Casa Blanca.

De momento, ya ha protagonizado una de las irrupciones más llamativas de la política estadounidense: de los restaurantes del Bronx pasó al Congreso, y de una campaña con escasos recursos a ser una de las voces más reconocibles del progresismo estadounidense.

Ahora, el próximo capítulo de su trayectoria depende de una decisión que podría cambiar su carrera y el debate dentro del Partido Demócrata.