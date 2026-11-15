Russell Brand esquiva la cárcel más peligrosa del Reino Unido y es trasladado a una prisión con clases de yoga y campo de fútbol

Apenas cuatro días entre rejas le han bastado a Russell Brand (51 años) para dar un giro inesperado a su horizonte penitenciario.

Pese a que todo apuntaba a su inminente ingreso en una prisión de máxima seguridad, el actor y humorista británico, condenado el pasado lunes a diez años y medio de cárcel por violación y tres delitos de agresión sexual, fue trasladado el viernes a la prisión de Littlehey, un centro de categoría C cerca de Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, con un régimen mucho más laxo.

El penal alberga exclusivamente a delincuentes sexuales varones y destaca por una amplia oferta de actividades recreativas: clases de yoga, talleres de papiroflexia, sesiones de coro, dos gimnasios, un campo de fútbol de césped artificial, pabellones deportivos y hasta una pista de bolos cubierta.

Russell Brand siendo trasladado a la prisión. Getty Images

El movimiento ha causado perplejidad en el ámbito penitenciario británico, tanto por la gravedad de la sentencia como por el frente judicial que aún tiene abierto: otras seis mujeres han dado un paso al frente para acusarlo de nuevos delitos sexuales.

Durante la vista en el Tribunal de la Corona de Southwark, el juez Bennathan fustigó la "arrogancia desmedida" del cómico, lo calificó de "depredador sexual" por instrumentalizar su fama para abusar de sus seguidoras y fijó en siete años, dos tercios de la pena, el periodo mínimo de cumplimiento efectivo antes de poder optar a la libertad condicional.

"Me sorprende que ya lo hayan rebajado a la categoría C. Pensaba que la categoría B habría sido más apropiada", ha señalado la exdirectora de prisiones Vanessa Frake, que ha calificado el traslado de "estupefaciente".

Brand ingresó inicialmente en la cárcel londinense de Wandsworth, un centro de categoría B donde permaneció aislado.

Celda individual

En un primer momento, las autoridades penitenciarias barajaron enviarlo a Wakefield, en West Yorkshire, conocida en todo el Reino Unido como la 'Mansión de los Monstruos' (Monster Mansion) y escenario, en octubre de 2025 del apuñalamiento mortal del exlíder de Lostprophets Ian Watkins y del asesino infantil Kyle Beva, bajo la premisa de que su numerosa plantilla ofrecía mejores recursos para custodiar a un reo de alto perfil.

Sin embargo, el Servicio Penitenciario descartó finalmente ese destino al concluir que suponía un riesgo extremo para su integridad y que las mafias carcelarias lo convertirían en objetivo inmediato por su fortuna.

"Internarlo allí habría supuesto un peligro real y habría consumido enormes recursos para mantenerlo a salvo", ha explicado el exdetective de la Policía Metropolitana Mick Neville a The Sun on Sunday.

Además, el envío a Littlehey evita un desgaste familiar a su esposa, Laura Gallacher (39), quien habría tenido que recorrer casi 300 kilómetros desde su residencia en Oxfordshire para visitarlo en Yorkshire.

En su estreno en Littlehey, Brand ha sido alojado en una celda individual del ala E, sin contacto con el resto de internos y bajo vigilancia reforzada.

"Parecía estar muerto de miedo mientras lo llevaban a su celda", ha relatado al citado diario una fuente penitenciaria, detallando que el recluso pidió mantas adicionales durante su primera noche.

Russell Brand en una imagen de archivo. Getty Images

Un reo cuestiona su fe

Mientras se adapta a su nuevo destino, su paso inmediato por Wandsworth ha abierto otro frente polémico. Según revela The Mail on Sunday, el interno cristiano asignado como "oyente" para ayudarle a sobrellevar sus primeros días en prisión acabó enfrentándose a él tras concluir que su reciente conversión religiosa es "una farsa".

Brand, antiguo ateo y budista que acudió al juicio aferrado a una Biblia, rezó inicialmente junto a este preso veterano.

Sin embargo, el interno terminó reprendiéndolo al percibir que no mostraba arrepentimiento alguno y que solo buscaba respaldo para recurrir la condena: "Es un insulto a nuestra religión y es terrible que use a Cristo como tapadera para sus pecados. Es un mentiroso y no merece ninguna compasión", ha deslizado al citado diario.

Según adelanta el rotativo, el humorista ha diseñado además un plan para burlar la prohibición que impide a los reclusos gestionar redes sociales.

Su intención pasa por utilizar su cuenta oficial en el sistema gubernamental de mensajería carcelaria eMates Email a Prisoner para enviar comunicaciones triviales, mientras paga a otros internos para que remitan desde sus direcciones mensajes destinados a su equipo exterior, encargado de publicarlos en su perfil de X ante sus 10,1 millones de seguidores.