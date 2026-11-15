Presley Gerber junto a su madre Cindy Crawford en una imagen de 2024. Allison Dinner Efe / Epa

La mansión de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, sale a la venta por 3,6 millones dos meses después de su muerte

Apenas ocho semanas después de su repentina muerte, la residencia de Presley Gerber en Hollywood Hills busca nuevo dueño. La vivienda, en la que el modelo y fotógrafo residía en Los Ángeles, ha salido al mercado por unos 3,6 millones de dólares, según los registros inmobiliarios adelantados por TMZ y Page Six.

El precio apenas supone una revalorización respecto a su última operación: se vendió en marzo de 2023 por 3,4 millones de dólares.

Ubicada en una zona de acceso controlado y rodeada de vegetación con vistas al cañón, la casa de estilo mediados de siglo cuenta con cerca de 280 metros cuadrados, cuatro dormitorios y tres baños.

El recinto incluye una casa de huéspedes independiente, piscina climatizada, jacuzzi, sauna y una piscina de inmersión fría.

Los padres del joven, la modelo Cindy Crawford (60 años) y el empresario Rande Gerber (64), fueron vistos saliendo de esta casa al día siguiente del fallecimiento de su hijo. Días más tarde, Rande regresó en solitario a la propiedad para encargarse de las primeras gestiones tras el suceso.

Rande Gerber, Cindy Crawford y su hijo Presley. Getty Images

Presley Gerber murió el pasado 20 de septiembre mientras permanecía ingresado en Resolutions Living, una residencia de rehabilitación situada en Santa Mónica, California. Las autoridades abrieron una investigación por una presunta sobredosis, aunque la causa y la forma oficial de la muerte todavía no han sido determinadas por los forenses.

Tal y como informa en exclusiva Page Six, las pesquisas sobre el centro de recuperación concluyeron sin hallar pruebas suficientes que corroboraran ninguna irregularidad en su funcionamiento.

La familia guardó silencio durante casi un mes hasta que el 18 de octubre rompió su hermetismo en Instagram con una imagen en blanco y negro de Presley y un comunicado conjunto firmado por sus padres y su hermana, la modelo y actriz Kaia Gerber (25).

"Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad", escribieron. Kaia añadió por su parte un breve mensaje en el que aseguraba que "amaba ser su hermana".

El fallecimiento se produjo seis meses después de que el propio Presley hiciera públicas sus dificultades con la salud mental y las adicciones.

En marzo de 2026 publicó un vídeo grabado en una clínica de bienestar de Cancún (México), donde explicó que se había sometido a un tratamiento experimental con una "dosis masiva de ibogaína", una sustancia psicodélica empleada en terapias de desintoxicación.

"Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así", confesó entonces en sus redes sociales, donde detalló que se repetía dos consignas para salir adelante: "Ámate a ti mismo" y "esta tiene que ser la última vez".

"Dejar de controlarlo no fue fácil, pero confiaba en que había algo superior a mí que lo guiaba. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo y, en medio de todo, empecé a encontrar el camino de regreso a mí mismo", relató en un testimonio que recibió el respaldo público de su hermana Kaia.

Ahora, con la puesta en venta de su refugio en Hollywood Hills, su familia cierra uno de los últimos capítulos materiales de su vida en Los Ángeles.