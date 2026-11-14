Lori Huang: la ingeniera que dejó todo por el fundador de Nvidia y podría recibir 75.000 millones tras dos infidelidades

Durante cuatro décadas fue el cimiento invisible del gigante tecnológico más valioso del planeta. Hoy es la protagonista involuntaria de un terremoto corporativo, personal y financiero sin precedentes.

Lori Mills (65 años), conocida como Lori Huang desde su boda en 1985, renunció a una carrera brillante en Silicon Valley para levantar el hogar desde el que su marido, Jensen Huang (63), fundó Nvidia en 1993.

El pacto silencioso que sostuvo la empresa durante 33 años acaba de saltar por los aires tras la dimisión del ejecutivo y la revelación de dos infidelidades: una con una presunta espía china y otra con una directiva de la propia compañía.

Si opta por pedir el divorcio, opción que parece altamente probable, el golpe sentimental podría convertirla en una de las mujeres más ricas del mundo.

Según Forbes, le corresponderían unos 75.000 millones de dólares, la mitad de una fortuna forjada íntegramente durante su matrimonio.

La cifra pulverizaría los acuerdos más sonados de la historia tecnológica: los 25.000 millones que recibió Melinda Gates (62) tras separarse de Bill Gates (71) y los 38.000 millones que obtuvo MacKenzie Scott (56) en 2019 tras divorciarse de Jeff Bezos (62).

Lori Huang and Jensen Huang, en la 12ª entrega de los Premios Breakthrough, en Santa Monica, el pasado mes de abril. GTRES

A años luz de la vida pública y las conferencias magistrales con chupa de cuero de su marido, Mills ha cultivado siempre un hermetismo absoluto.

Jamás ha concedido una entrevista en solitario ni ha hecho declaraciones públicas al margen de comunicados conjuntos con su marido, una norma de silencio que mantiene intacta en plena tormenta.

Su biografía, sin embargo, desmonta cualquier cliché sobre las esposas de los magnates tecnológicos: antes de dedicarse a su familia, ella era la profesional más cotizada de la pareja.

Ella ganaba más que su marido

Ambos se conocieron en un laboratorio de la Universidad Estatal de Oregón mientras estudiaban Ingeniería Eléctrica. Ella tenía 19 años y era una de las apenas tres mujeres en una clase de 250 estudiantes.

Él tenía 17. Había llegado a Estados Unidos desde Taiwán vía Tailandia con solo nueve años y había terminado el bachillerato dos años antes de lo habitual gracias a su talento matemático. "Parecía que tenía doce años", ha recordado el propio Huang.

Según ha contado Huang en diversos encuentros con medios, tardó seis meses en reunir el valor necesario para acercarse a ella y abrirse paso entre sus pretendientes. Su estrategia fue proponerle sesiones de estudio con la promesa de ayudarla con los deberes y trabajos de clase, acompañada de una audaz profecía: antes de cumplir los 30, dirigiría su propia empresa.

Fotografía de Huang y, presuntamente, Alice Huang, saliendo de un restaurante en Taipéi. Reuters

Se licenciaron, se casaron en 1985, cinco años después de conocerse. Y aterrizaron juntos en Silicon Valley como diseñadores de microchips. Vivían entonces en una vivienda modesta en San José, que venderían a finales de los ochenta, y Lori ocupaba un puesto superior.

En aquella primera etapa juntos, Lori ganaba más dinero que Jensen. Un detalle que el propio empresario reconoció sin rodeos en una entrevista con The New Yorker en 2023.

La situación familiar cambió con la llegada de sus dos hijos, Spencer y Madison. Mientras Huang iniciaba su carrera como emprendedor y cofundaba Nvidia en 1993 junto a dos socios, Mills decidió dejar su empleo para asumir por completo el cuidado del hogar y la crianza.

Nunca ocupó un cargo ejecutivo en la compañía. Pero "ella estuvo presente en cada momento de Nvidia" y de cada paso de la firma, tal y como destacó el propio Huang el pasado mes de mayo, meses antes de estallar el escándalo, en declaraciones a la cadena singapurense CNA.

"Lori se ocupó de todo"

En el pódcast How I Built This, el directivo confesó el coste personal de aquel reparto de papeles: "Me perdí todos sus torneos de kárate. Me perdí muchas cosas", decía, al hablar de su faceta como padre.

"Lori se encargó de todo y no recuerdo que se quejara ni una sola vez, ni un nanosegundo, ni en ninguna ocasión. Ese fue el regalo que me hizo", añadiría.

Con el paso del tiempo, la siguiente generación también se integró en el gigante de los semiconductores, que en octubre de 2025 se convirtió en la primera empresa de la historia en alcanzar los cinco billones de dólares de valor bursátil y controla cerca del 90 % del gasto mundial en aceleradores de inteligencia artificial: tanto Spencer como Madison trabajan en la compañía en áreas de inteligencia artificial, simulación robótica y marketing especializado.

Al margen de la gestión familiar, Lori Mills canalizó su perfil técnico y organizativo hacia la filantropía y la gestión patrimonial.

Jensen Huang, con el rey Carlos III. GTRES

Desde 2007 preside la Fundación Jen-Hsun y Lori Huang, que hacia 2024 superaba los 9.000 millones de dólares en activos netos (concretamente, 9.126 millones) y que ha financiado con 50 millones un complejo de investigación en Oregon State y con 75 millones la nueva facultad de arte y diseño de Vanderbilt en San Francisco.

Además, es cotitular de los tres fideicomisos familiares que controlan cerca de 669 millones de acciones de Nvidia.

El patrimonio inmobiliario del matrimonio refleja la misma escalada vertiginosa desde aquella primera casa en San José. Según The Wall Street Journal, en 2004 adquirieron por 6,9 millones de dólares una finca de más de media hectárea con piscina en Los Altos Hills, muy cerca de la sede de Nvidia.

Ese mismo año compraron una residencia frente al mar en Maui (Hawái) de siete dormitorios y 750 metros cuadrados por 7,5 millones.

La joya llegó en 2017: una mansión de más de 1.000 metros cuadrados en la exclusivísima Billionaire's Row de Pacific Heights, en San Francisco, con vistas al Golden Gate, biblioteca, gimnasio y cine privado. Por la casa desembolsaron 38 millones de dólares.

Ahora, tras más de cuarenta años de vida en común y sin haber perseguido jamás el foco mediático, Lori Huang tiene en sus manos el futuro de uno de los mayores imperios financieros de la era de la inteligencia artificial.