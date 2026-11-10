Joe Biden actualiza su estado de salud tras su diagnóstico de cáncer de próstata en estadio 4: "Hay días mejores que otros"

Apenas faltan dos semanas para que las memorias de Joe Biden (83 años) vean la luz. Promise Me, America, se publicarán el próximo 17 de noviembre y en ellas el exmandatario estadounidense relata en primera persona sus años en la Casa Blanca.

"Relato mis años como presidente: los desafíos a los que nos enfrentamos, las decisiones que tomé y por qué las tomé. Hablan de quiénes somos como nación, de lo que defendemos y del papel de Estados Unidos en el mundo. Por encima de todo, hablan de mi fe en el pueblo estadounidense y en el gran experimento estadounidense de autogobierno y democracia", ha explicado en post promocional en sus redes sociales.

Sin embargo, su libro llega en un momento complicado de su salud para el expresidente. Hace un año y medio, Biden fue diagnosticado de un cáncer de próstata en estadio 4 y a día de hoy sigue recibiendo tratamiento.

Joe Biden con su mujer, Jill. Getty Images

Es por eso que ha comunicado que la promoción de sus memorias no se desarrollará como a él le hubiera gustado. Sus apariciones serán limitadas debido a la enfermedad. "Lamentablemente, no podré participar en tantas conversaciones sobre mi libro como había esperado. Sin embargo, confío en que las palabras escritas en sus páginas hablen por sí solas".

Biden ha aprovechado para actualizar su estado de salud y ha asegurado que aunque "hay días mejores que otros", sus médicos "siguen mostrándose alentados por mi respuesta al tratamiento".

También recuerda que recibió el diagnóstico mientras escribía sus memorias y agradece las muestras de apoyo recibidas, que, asegura, han significado mucho para él, para su esposa, Jill (75), y para su familia.

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