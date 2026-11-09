Russell Brand, condenado a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresiones sexuales a cuatro mujeres

El actor y humorista británico ha recibido la sentencia este lunes, 9 de noviembre, en el Tribunal de la Corona de Southwark, después de ser declarado culpable de cuatro delitos sexuales cometidos entre 2004 y 2009.

El juez ha calificado al intérprete de depredador sexual y ha destacado que utilizó su fama para actuar como si estuviera por encima de las normas.

Russell Brand (51 años) ingresará en prisión durante los próximos diez años. El actor y humorista británico ha sido condenado este lunes, 9 de noviembre, por un delito de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres, después de un proceso judicial que ha terminado con una de las sentencias más relevantes de los últimos años en la industria del entretenimiento británica.

La resolución se ha conocido alrededor de las 14:30 horas (hora británica) en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, donde el juez Joel Bennathan ha dictado la pena tras escuchar los testimonios de las víctimas y los argumentos de la Fiscalía y la defensa.

El magistrado ha impuesto nueve años de prisión por el delito de violación y ha establecido una pena total de diez años al integrar las condenas correspondientes a las tres agresiones sexuales.

Durante la lectura de la sentencia, Bennathan ha sido especialmente contundente con el comportamiento del intérprete y ha señalado que su posición pública le permitió mantener una actitud de superioridad frente a las mujeres con las que se relacionaba.

Russell Brand en una imagen de archivo. Gtres

"Hace unos veinte años, Russell Brand, te estabas haciendo famoso. Eras inteligente y, a ojos de mucha gente, divertido y carismático. También te habías convertido en un depredador sexual", ha señalado el juez durante su intervención.

Bennathan ha insistido en que el acusado actuó con una "arrogancia asombrosa" y bajo la creencia de que su popularidad le permitía comportarse sin respetar las normas que rigen la convivencia.

"Pensabas que la fama significaba que podías actuar como quisieras, cuando quisieras y sin que nadie te lo impidiera", ha añadido.

El juez también ha querido dejar claro que las circunstancias personales de las víctimas no justificaban en ningún caso los ataques. Durante la vista se ha referido a que dos de las mujeres habían consumido alcohol antes de los episodios, pero ha subrayado que eran mujeres adultas y exitosas, sin que ello alterase su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

"Independientemente de lo que vistan las mujeres, conservan el derecho a decir no y a exigir justicia ante los tribunales penales contra depredadores sexuales como usted, señor Brand", ha manifestado.

Los cuatro delitos

La sentencia pone fin a un juicio de cuatro semanas en el que el jurado declaró culpable a Brand de cuatro de los siete cargos que se le imputaban. Los hechos se produjeron entre 2004 y 2009, durante los años en los que el británico consolidaba su popularidad como humorista, presentador de televisión y locutor de radio.

Uno de los delitos corresponde a una violación cometida en 2009 contra una joven de 21 años que había acudido a uno de sus espectáculos de humor.

Russell Brand en una imagen de archivo. Gtres

Después de conocerla entre bastidores, Brand la llevó a su domicilio, donde se produjo la agresión sexual. Según las pruebas presentadas durante el juicio, el actor retiró el preservativo sin el consentimiento de la mujer y posteriormente mantuvo una actitud humillante hacia ella.

Los otros tres delitos corresponden a agresiones sexuales contra distintas mujeres. Uno de ellos tuvo lugar en 2004, durante una fiesta en un establecimiento de Soho, Londres, donde el humorista realizó tocamientos a una asistente.

Otro se produjo en una emisora de radio, cuando besó y realizó tocamientos a una trabajadora delante de otros compañeros. El cuarto episodio ocurrió en 2009, durante la grabación de un anuncio, cuando agredió sexualmente a una trabajadora de Channel 4 que se encontraba en el entorno profesional del intérprete.

El jurado, formado por ocho hombres y cuatro mujeres, también examinó otras tres acusaciones. Sin embargo, Brand fue absuelto de dos cargos adicionales de violación y de un delito de intento de agresión sexual.

El humorista había negado todas las acusaciones durante el proceso y había defendido que sus encuentros sexuales habían sido consentidos.

Laura Gallacher, devastada

La sentencia también ha tenido un importante impacto en el entorno familiar del intérprete. Su mujer, Laura Gallacher, ha acudido al Tribunal de la Corona de Southwark junto a varios familiares y personas de su círculo más cercano.

Durante la vista, el abogado defensor ha trasladado al juez el sufrimiento que está atravesando la familia tras conocerse los delitos por los que ha sido condenado.

Russell Brand junto a su mujer en una imagen de archivo. Gtres

Ian Winter ha asegurado que las consecuencias para Gallacher han sido devastadoras, aunque ha explicado que continúa apoyando a su marido.

"Me temo que las palabras son completamente insuficientes para intentar transmitirle a Su Señoría la devastación total que está sufriendo", ha manifestado el letrado.

Uno de los aspectos que más preocupa a la pareja es cómo explicar lo sucedido a sus hijos. Según el abogado, ambos están intentando encontrar la manera de contarle a su hijo mayor, que acaba de cumplir diez años, lo que ha ocurrido con su padre.

Winter ha destacado que los menores son personas completamente ajenas a los delitos, pero que también están sufriendo las consecuencias de la situación.

Antes de comenzar la audiencia, Brand se dirigió a su mujer y trató de tranquilizarla. "Todo saldrá bien, no sé cómo, pero así será", le dijo, según las informaciones difundidas desde el tribunal. Cuando el actor entró en la sala, Gallacher reaccionó con un "¡Oh, Dios mío!" y le expresó: "Te quiero".

Durante la vista, el intérprete también sostuvo un crucifijo entre las manos, rezó y realizó varios gestos de complicidad hacia su esposa y las personas que habían acudido para acompañarlo.

Tras conocerse la sentencia, el caso vuelve a situar el foco sobre el comportamiento de algunas figuras de la industria del entretenimiento y el uso de su posición de poder para cometer delitos sexuales.

Además, la Policía Metropolitana de Londres ha confirmado que continúa examinando otras denuncias relacionadas con el actor.