Un magnate de Estados Unidos admite ser "infiel" a su esposa y poner en peligro su familia: su amante era una espía china

Jensen Huang (63 años), fundador y consejero delegado de Nvidia, se encuentra en el centro de una controversia que ha trascendido el ámbito personal y amenaza con convertirse en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

El empresario taiwanés-estadounidense ha reconocido haber sido infiel a su esposa después de que salieran a la luz informaciones sobre su relación con una ejecutiva a la que los servicios de inteligencia estadounidenses vinculan con una presunta operación de espionaje para China.

La repercusión del caso ha llevado a la compañía tecnológica a poner en marcha una investigación independiente para determinar si existió algún riesgo para sus intereses empresariales o para la seguridad del país.

La noticia ha adquirido especial relevancia por la posición que ocupa Huang en la industria tecnológica internacional. Nvidia, la empresa que cofundó en 1993 en California, se ha convertido en uno de los principales fabricantes de procesadores utilizados para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

Sus chips son fundamentales para el funcionamiento de los grandes centros de datos y se encuentran en el centro de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Jensen Huang, fundador de Nvidia, en una conferencia. Gtres

El origen de la polémica se encuentra en la relación que el empresario habría mantenido con Alice Huang, una ejecutiva china vinculada a Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur y uno de los grandes clientes de Nvidia en la región.

Según las informaciones publicadas por The New York Times, los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que la directiva habría recopilado información para Pekín.

Las sospechas apuntan a que pudo ser reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado chino con el objetivo de obtener información sobre el sector de los semiconductores y acercarse al máximo responsable de Nvidia.

La investigación también pretende esclarecer si aquella relación pudo haber facilitado el acceso a información sensible o influido en las decisiones empresariales de la compañía.

Por el momento, Nvidia ha asegurado que no tiene motivos para pensar que se hayan comprometido secretos corporativos o información relacionada con la seguridad nacional estadounidense.

No obstante, su consejo de administración ha decidido examinar todos los datos disponibles con la ayuda de asesores legales externos.

Jensen Huang, fundador de Nvidia, junto al rey Carlos III. Gtres

Las disculpas de Jensen Huang

En medio de la repercusión internacional del caso, Jensen Huang ha reconocido su infidelidad en un mensaje dirigido a los trabajadores de la compañía, obtenido por Associated Press.

El empresario ha asumido públicamente la responsabilidad por sus actos y ha pedido disculpas a las personas de su entorno.

"Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. Nada justifica lo que hice. Lo siento profundamente", ha escrito.

En el mismo comunicado, el fundador de Nvidia se ha referido a las informaciones relacionadas con la seguridad nacional y ha confirmado que respalda la investigación impulsada por el consejo de administración. "Apoyo esta investigación y cooperaré plenamente", ha asegurado.

Huang también ha reconocido que la situación ha afectado a la confianza depositada en él por sus compañeros y colaboradores.

"Dirigir Nvidia es el mayor privilegio de mi vida. Mi responsabilidad es servirles y ser digno de su confianza. No he estado a la altura de esa responsabilidad", ha añadido.

Pese a la polémica, la compañía ha confirmado que el empresario continuará desempeñando sus funciones como consejero delegado mientras se desarrolla la investigación.

La junta directiva, por su parte, ha reiterado que no dispone de indicios de que se hayan filtrado secretos de Nvidia o se haya puesto en peligro la seguridad nacional.

¿Quién es Alice Huang?

El nombre de Alice Huang ha adquirido protagonismo en las últimas informaciones sobre el caso. La empresaria, de nacionalidad china, ocupó un puesto de responsabilidad en Megaspeed, una compañía con sede en Singapur que mantiene importantes relaciones comerciales con Nvidia.

Según las informaciones recogidas por The New York Times, la empresa habría adquirido procesadores de la tecnológica estadounidense por valor de más de 4.800 millones de dólares durante los últimos dos años.

Las sospechas de los servicios de inteligencia estadounidenses apuntan a que Alice Huang habría utilizado su posición profesional y sus contactos en el sector tecnológico para recopilar información destinada a Pekín.

Una circunstancia especialmente delicada teniendo en cuenta las restricciones impuestas por Washington a la exportación de determinados chips avanzados a China.

CNN reports on Jensen Huang and his extramarital affair partner Alice Huang...Note the language Financial Times uses: ‘romantic relationship’… https://t.co/M45Nt5Iabq — luke (@realLuke007) November 8, 2026

Por el momento, no se ha hecho pública ninguna prueba que permita determinar que se produjo una filtración de información confidencial de Nvidia.

Además, el Gobierno chino ha rechazado las acusaciones de espionaje y ha calificado las informaciones de infundadas y de formar parte de una campaña contra el país.

La investigación interna de Nvidia deberá aclarar ahora el alcance de la relación entre su máximo responsable y la ejecutiva, así como determinar si existieron consecuencias para la compañía.

Un caso que ha situado a uno de los empresarios más influyentes de la industria de la inteligencia artificial ante una de las mayores crisis reputacionales de su trayectoria.