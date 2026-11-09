Johnny Depp se sincera sobre su ruptura con Vanessa Paradis 14 años después: "Nadie puede igualarla. Es maravillosa"

Hay historias de amor que terminan, pero dejan una huella que permanece con el paso de los años. Es el caso de Johnny Depp (63 años) y Vanessa Paradis (53), que después de compartir catorce años de vida y formar una familia tomaron caminos separados en 2012.

Desde entonces, ambos han continuado con sus respectivas carreras y vidas personales, aunque hay algo que nunca ha cambiado: el vínculo que les une a través de sus hijos, Lily-Rose (27) y Jack (24). Ahora, el actor ha vuelto a demostrar que guarda un recuerdo muy especial de la cantante francesa.

No ha necesitado grandes declaraciones ni hablar de su pasado sentimental para dejar clara la admiración que siente por ella. Durante sus últimos compromisos profesionales en Francia, Depp ha tenido ocasión de recordar una de las etapas más importantes de su vida.

El intérprete se encuentra promocionando su nueva película, en la que da vida a Scrooge y cuyo estreno está previsto para el próximo 11 de noviembre. Una visita que le ha llevado a conceder una entrevista a TF1, donde ha hablado de su relación con el país y de los años que pasó allí.

Su conexión con Francia, según ha explicado, viene de mucho antes de su relación con Paradis. El actor siempre había sentido fascinación por París, especialmente por la ciudad que descubrió a través de las páginas de Ernest Hemingway y sus relatos sobre los años veinte.

Poder conocerla en primera persona fue cumplir una de aquellas aspiraciones que tenía desde joven. Sin embargo, aquel viaje terminó regalándole algo mucho más importante: conocer a Vanessa Paradis.

Al recordar aquella etapa, Depp no ha escatimado en elogios hacia la madre de sus hijos. "Vanessa Paradis es una verdadera artista y, sobre todo, una madre maravillosa. ¡Es increíble con nuestros hijos!", ha confesado en la entrevista.

Unas palabras que dejan entrever el reconocimiento que siente hacia la cantante y que van más allá de su talento sobre los escenarios. Para el actor, su faceta como madre ocupa un lugar especialmente importante.

La admiración tampoco se limita a su papel dentro de la familia. La música sigue siendo uno de los puntos de unión entre ambos.

Johnny Depp en una imagen de archivo. Gtres

Aunque el gran público conoce a Johnny Depp principalmente por sus interpretaciones en la gran pantalla, el actor lleva años cultivando su pasión por la guitarra y forma parte de Hollywood Vampires, el grupo con el que actúa en directo junto a otros músicos.

Por eso, su visita sorpresa a los alumnos de Star Academy, el pasado 5 de noviembre, también dejó espacio para hablar de música.

Durante el encuentro, Depp hizo referencia al trabajo más reciente de Paradis, Le retour des beaux jours, publicado en 2025, y volvió a mostrar su entusiasmo por su trayectoria. "Tiene una voz increíble y única. También una visión única, con una belleza y una pureza en su voz. ¡Nadie puede igualarla!", afirmó.

El respeto tras la ruptura

La historia de Johnny Depp y Vanessa Paradis terminó hace ya catorce años, pero ninguno de los dos ha convertido su separación en un enfrentamiento público. Una circunstancia que contrasta con la exposición mediática que acompañó posteriormente la relación del actor con Amber Heard y los procedimientos judiciales que protagonizaron.

De hecho, Paradis ya había demostrado públicamente su apoyo a Depp en 2020, cuando el intérprete se enfrentó al diario británico The Sun por las informaciones en las que se le calificaba de maltratador. La cantante presentó entonces una declaración en su defensa, mostrando su respaldo al padre de sus hijos.

Johnny Depp en una imagen de archivo. Gtres

Ahora, las palabras del actor vuelven a situar a Vanessa Paradis en el centro de sus recuerdos más personales. No como una antigua pareja a la que mirar con nostalgia, sino como una mujer a la que sigue reconociendo su talento e importancia en su vida familiar. Porque, aunque su historia de amor pertenece al pasado, el cariño y la admiración parecen haber encontrado una forma de permanecer.