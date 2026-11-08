Vivienne, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, hospitalizada por un trastorno alimenticio: "Estaba enfadada y muy sola"

Para Vivienne Jolie (18 años), nacer bajo los grandes focos de Hollywood no la ha protegido de la oscuridad. Crecer en una familia numerosa tampoco la ha salvado de la soledad. La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt acaba de romper su silencio sobre el momento más adverso de su vida.

Y lo ha hecho con una honestidad brutal. La joven fue ingresada a principios de este 2026 para combatir un severo trastorno alimenticio (o Trastorno de la Conducta Alimentaria, TCA). Un infierno íntimo que ahora, tras cumplir la mayoría de edad el pasado julio, ha decidido compartir con el mundo a través del arte.

La joven ha firmado su primera exposición en Los Ángeles bajo el pseudónimo de V Marcheline. La muestra no ha tenido éxito en su anonimato, pero su mensaje sí ha calado hondo.

La muestra, titulada A Gallery on Patience in Patients ("Una galería sobre la paciencia en los pacientes"), es un viaje descarnado a sus días de encierro clínico. Un centro al que ella y sus compañeros bautizaron como El Campo de Tulipanes.

Vivienne Jolie ha hecho público su ingreso hospitalario por un trastorno alimenticio a través de una exposición de sus propias ilustraciones. Redes sociales.

El diario del dolor

Vivienne ha expuesto las páginas de su propio diario personal para dar contexto a sus ilustraciones dibujadas a mano. El manifiesto principal de la galería es un golpe de realidad: "Al comienzo de este año fui hospitalizada por mi trastorno alimenticio. Estaba enfadada, enferma y muy sola".

A pesar de pertenecer a uno de los clanes más grandes del cine —es la pequeña de la familia junto a su hermano mellizo Knox (18), y tiene otros cuatro hermanos: Maddox (25), Pax, Zahara (21) y Shiloh (20)—, la joven vivió la enfermedad en un profundo aislamiento.

Las fechas de sus dibujos marcan el pulso de su ansiedad. El 4 de abril, bajo el trazo de un solitario tulipán sentado junto a una cabina telefónica, escribió: "Tengo tantas ganas de un abrazo que siento el cuerpo muy tenso".

Semanas después, el 22 de abril, la resistencia cedía: "Tengo que permitirme derrumbarme para poder mejorar".

Angelina Jolie con sus seis hijos. Geety Images

La ruptura familiar

La exposición, abierta hasta este domingo, 8 de noviembre, transita de la angustia a la esperanza. Obras como Amor unido, que muestra a varios tulipanes abrazándose, reflejan su victoria personal.

Rodeada de extraños, Vivienne Jolie encontró su salvación. "Al final, la amabilidad y la calidez de los niños y el personal del hospital derribaron los muros que había construido tan altos", confiesa V Marcheline. "Nunca he reído ni llorado tanto, nunca he sido más honesta ni más yo misma".

Este paso al frente coincide con una ruptura definitiva en los juzgados. Hace escasos días, un tribunal angelino aprobaba su solicitud formal para cambiar su nombre a Vivienne Marcheline Jolie.

Borra legalmente el rastro de Brad Pitt. Un paso drástico que cuenta con autorización judicial y que sigue la estela de sus hermanos Maddox, Zahara y Shiloh, cerrando filas con su madre. Ya es adulta. Ya es legalmente una Jolie. Y, por primera vez, habla con voz propia.