El viaje de Russell Brand con su padre a Hong Kong con tan sólo 17 años que marcó la vida sexual del presentador para siempre

Russell Brand (51 años) construyó su fama a través de escándalos televisivos, excesos y adicciones reconocidas, y presumiendo de las incalculables relaciones sexuales que mantenía, desde muy temprana edad.

Durante años, esa imagen fue parte de su marca, pero tras ser declarado culpable de violación y de varias agresiones sexuales esa seña de identidad se ha convertido en un contexto incómodo de una condena penal, que el popular presentador de la BBC conocerá el próximo lunes, 9 de noviembre.

Será ese día cuando el juez comunique al humorista los años que pasará entre rejas, o incluso si lo manda de por vida al ostracismo de una celda, ya que en Londres los delitos sexuales más graves se castigan con cadena perpetua.

Russell Brand en una imagen de archivo. Getty Images

Mientras tanto, Brand se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad al sur de la capital británica. No se separa de su Biblia, según publican algunos medios nacionales. En Dios es en quien busca la fuerza para superar este momento de su vida.

La conversión de Russell Brand llegó, de hecho, cuando más la necesitaba. En abril de 2024, fue bautizado en el río Támesis, apenas meses después de que varias mujeres lo acusaran públicamente de violación, agresión sexual y abuso emocional. Describió el bautismo como una experiencia de renacimiento y dijo que la figura de Cristo se había vuelto para él "abrumadora, inevitable y necesaria".

Después creó un podcast junto a su mujer, Laura Gallacher, donde rezaba en directo, llevaba una cruz y hablaba de haber renacido en Cristo. Nada de eso ha servido para liberarse de sus pecados.

Sexo con prostitutas a los 17

Russell Brand nació en Essex en 1975 y fue criado principalmente por su madre, Barbara, tras la separación de sus padres cuando él solo tenía seis meses de vida.

En su autobiografía My Booky Wook (2007), describió una infancia marcada por la soledad, la enfermedad de su madre -tuvo tres cánceres- y una relación esporádica y problemática con su padre, Ronald.

Russell Brand con su madre, Bárbara. Getty Images

Es en ese libro, donde el presentador dejó por escrito que estando en aún en la escuela primaria su padre le dejaba hojear sus revistas pornográficas e incluso ver vídeos sexuales.

El capítulo más sórdido de la relación con su padre es, sin duda, el viaje que ambos hicieron a Hong Kong cuando Brand tenía 17 años. Su progenitor contrató a tres prostitutas: dos para él y una para su hijo adolescente. Las relaciones sexuales fueron todos juntos en la misma habitación.

Brand escribió después que aquel episodio definió su relación con las mujeres y alimentó una búsqueda sexual cada vez más compulsiva. "Durante el resto de esas vacaciones me acosté con muchísimas prostitutas y nunca usé condón... mi sexualidad se transformó para siempre", afirmó en su autobiografía.

Así es como comenzó su vida de excesos que incluía encuentros con dominatrix, orgías en su propia casa y relaciones con varias mujeres al día. La fama le permitía satisfacer sus deseos de forma inmediata y él abusó de ello.

"Soy un tipo de Grays (Essex) con un buen trabajo y un peinado estupendo al que le han dado un billete de Wonka para una estupenda fábrica de sexo gracias a la fama", dijo el comediante.

En 2005 ingresó en un centro de rehabilitación por su adicción al sexo. Durante la terapia, le pidieron que nombrara a todas las mujeres a las que podía haber hecho daño durante sus relaciones, a lo que él contestó que se sentía "como Saddam Hussein, tratando de identificar a kurdos individualmente". Salió de la clínica sin signo alguno de arrepentimiento.

Su disfraz de Osama bin Laden

Durante años, su conducta sexual pública fue tratada como comedia, rebeldía o carisma. La carrera de Russell Brand, además, estuvo salpicada de escándalos vergonzosos.

En septiembre de 2001, un día después de los atentados del 11-S, acudió a trabajar a MTV vestido de Osama bin Laden y, según relató después en sus memorias, consumió crack en un baño. MTV lo despidió, pero el episodio acabó integrado en su leyenda de provocador impredecible.

El escándalo más sonoro llegó en 2008 con el llamado Sachsgate. Durante su programa en BBC Radio 2, Brand y su compañero, Jonathan Ross, dejaron mensajes obscenos en el contestador del actor Andrew Sachs, con referencias explícitas a la supuesta relación de Brand con la nieta del actor, Georgina Baillie.

La BBC recibió decenas de miles de quejas, Ofcom multó a la cadena con 150.000 libras por mensajes "gravemente ofensivos" y Brand dimitió; Ross fue suspendido y la responsable de Radio 2, Lesley Douglas, renunció. Solo fue un castigo puntual porque después de aquello Russell Brand salió con más notoriedad.

Otro capítulo llamativo ocurrió tras la pandemia. Su canal de YouTube, con más de seis millones de seguidores, difundió negacionismo sobre la COVID-19, escepticismo ante las vacunas y teorías conspirativas sobre laboratorios de armas biológicas estadounidenses en Ucrania.

Russell Brand y Katy Perry en 2010. Getty Images

En septiembre de 2022, YouTube eliminó uno de sus vídeos por desinformación médica y suspendió su monetización. Brand respondió trasladando su contenido a Rumble, donde lanzó Stay Free with Russell Brand, un programa diario que reforzó su comunidad de seguidores y su modelo de negocio alternativo.

"Penitencia de lujo"

Fueron muchas las mujeres que pasaron por la vida del presentador. Incluso estuvo casado con la cantante Katy Perry, lo que le convirtió en más famoso aún. Lo suyo solo duró 14 meses.

Desde 2017, está casado con Laura Gallacher, conocida en Reino Unido como la hija hippie del ex héroe del golf Bernard. La pareja se conoció cuando ella tenía unos 19 años y él 30, pero poco después él se mudó a Hollywood, donde conoció y se casó con Katy Perry en 2010.

Laura y Russell se reencontraron por casualidad en 2015, cuando ambos habían roto con sus respectivas parejas. Gallacher acababa de separarse y Brand había terminado su matrimonio con la estrella de la música.

Retomaron su relación hasta el día de hoy. La pareja se casó en agosto de 2017 y tienen tres hijos en común (dos niñas y un niño). Las violaciones y agresiones sexuales de Russell Brand ocurrieron, por tanto, antes de que se volvieran a reencontrar como pareja.

Junto a su esposa Laura con la que tiene tres hijos. Getty Images

El matrimonio vive en una casa valorada en más de tres millones de euros en la localidad británica de Henley. "Es como una especie de penitenciaría de lujo: una prisión muy, muy abierta... un alojamiento bastante agradable, un poco de aislamiento, horarios de comidas. Bastante tranquilo".

"Supongo que antes priorizaba la emoción, el glamour y el placer, y ahora priorizo la serenidad, la calma, la utilidad, y sin duda es un sistema mejor. Probablemente podría haberlo aprendido antes", dijo el actor sobre su mansión a orillas del río Támesis.

Es la misma casa a la que Laura regresó este jueves, 5 de noviembre, sola, sin su esposo, después de que el juez le declarara culpable. Al oír el veredicto, Brand miró a su esposa y le dijo: "Laura, te amo". Ella no pudo parar de llorar.