Santiago Peña y su mujer, Leticia Ocampos, durante su visita a España, en febrero de 2024. GTRES

Padre a los 17, máster en Columbia y 22 años de alquiler: la cara B de Santiago Peña, el presidente detenido de Paraguay

Del despacho presidencial de Mburuvicha Róga al calabozo del Regimiento Escolta Presidencial. En cuestión de horas, Paraguay ha vivido un terremoto institucional sin precedentes: su presidente, Santiago Peña (47 años), ha sido destituido por el Senado en un juicio político exprés y detenido en su propia residencia de Asunción.

El detonante ha sido el colapso financiero de Ueno Bank, una entidad intervenida por el Banco Central y salpicada por el presunto desvío de millonarios fondos públicos, lo que ha desembocado en una batería de acusaciones judiciales por tráfico de influencias, lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero contra el ya exmandatario y su cúpula económica.

El arresto culmina una caída tan meteórica como su ascenso. Porque Peña no es un político cualquiera. Es un economista formado en Estados Unidos, con experiencia en el Fondo Monetario Internacional y un currículum que, sobre el papel, lo situaba entre los perfiles técnicos más deslumbrantes de América Latina.

Estudió Economía en Paraguay, obtuvo un máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York.

Trabajó durante nueve años en el Banco Central de Paraguay antes de fichar por el FMI en Washington dentro de su Departamento de África.

En 2015, el entonces presidente Horacio Cartes lo nombró ministro de Hacienda de su gobierno. Y en 2023, bajo su ala, llegó a la presidencia de Paraguay.

Tecnócrata formado en EEUU

Su perfil encarnaba la quintaesencia del tecnócrata: tiene formación internacional y conoce desde dentro los entresijos de la disciplina fiscal, las claves para la estabilidad económica y la confianza de los mercados.

Su derrumbe es histórico: Peña se convierte en el segundo presidente destituido por juicio político en la era democrática de Paraguay tras Fernando Lugo en 2012, cediendo el poder a su vicepresidente, Pedro Alliana. La condena por "mal desempeño" no solo le apartó del cargo; dinamitó también el artículo 189 de la Constitución, que reserva a los expresidentes un escaño vitalicio con aforamiento.

Sin escudo judicial y acusado de un agujero de 1.200 millones de dólares en una entidad con 2,9 millones de clientes y miles de pensionistas atrapados, el mandatario más seductor de la región durmió anoche bajo arresto policial.

Un desenlace paradójico para quien llegó al poder con una formación académica de élite y prometía blindar la economía de su país con las recetas de Wall Street.

Santiago Peña y su mujer, Leticia Ocampos, durante su visita a España, en febrero de 2024. GTRES

Casado con su amor de juventud

Detrás de la imagen del gestor frío y meticuloso se esconde una biografía digna de las páginas de la aristocracia asuncena.

Nacido en 1978 en el seno de una familia patricia —hijo de José María Peña Nieto y Ana María Palacios, de ascendencia porteña—, por su árbol genealógico corre historia pura: es descendiente directo de José Gaspar Rodríguez de Francia, el prócer que gobernó Paraguay con mano de hierro en el siglo XIX.

Ese linaje se entrelazó muy pronto con la crónica social de la capital. En 1997, con apenas 19 años, contrajo matrimonio con Leticia Ocampos (46), su amor de juventud.

Primera dama arquitecta

Hija de una familia acomodada y formada en la disciplina de la danza clásica, Ocampos ha sido la compañera silenciosa de toda su trayectoria. Juntos afrontaron una paternidad precoz con el nacimiento de su primer hijo, Gonzalo (28), cuando apenas comenzaban la universidad, y años más tarde completaron la familia con la llegada de Costanza (20).

Cuando Peña fue admitido en la Universidad de Columbia, el matrimonio se trasladó a Manhattan. Durante dos cursos, la pareja se codeó con la élite académica neoyorquina antes de regresar a Asunción, donde ella se incorporó a la constructora familiar como directiva y arquitecta (estudió en la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción).

Aquellos comienzos juntos fueron intensos. El propio Peña ha relatado que ambos tenían apenas 17 años cuando supieron que esperaban a su hijo mayor. Y tenía 19 recién cumplidos cuando se dieron el 'sí, quiero'.

"No me casé enseguida, me casé un año y pico después; mi suegra me dijo en ese momento: 'Si no te vas a casar, andate de la casa, no vengas'", confesó sin tapujos en la radio paraguaya Montecarlo FM Nación Media.

Tras el enlace, la estabilidad patrimonial tardó dos décadas en llegar. Durante casi 22 años vivieron de alquiler, sorteando mudanzas dentro y fuera del país antes de levantar su primera vivienda en propiedad. Una estampa de clase media perseverante que el economista explotó durante años para humanizar su perfil tecnócrata frente al electorado.

Juntos proyectaban, además, una devota imagen familiar y católica: fieles a la misa de los domingos bajo la devoción del padre Pío de Pietrelcina, juraron el cargo presidencial sobre la misma Biblia que recibieron como regalo de bodas hace casi tres décadas.

La polémica de su hija

La sombra del poder y los negocios familiares no ha dejado al margen a los descendientes de Santiago Peña.

El mayor, Gonzalo Peña Ocampos, graduado universitario, ha procurado mantenerse en un discreto segundo plano en el sector privado, aunque levantó ampollas políticas al dejarse ver en comitivas oficiales del Ejecutivo durante giras clave a Estados Unidos y Taiwán.

Recientemente, ha sido su hija menor, Costanza, quien ha sido objeto de controversias. Siguiendo los pasos académicos de su padre en Nueva York, la joven se instaló en Manhattan para estudiar Economía Financiera e Historia en la elitista Universidad de Columbia.

Fue así como pasó a ser becaria en Itti Saeca, una tecnológica proveedora del Estado y pieza clave del entramado societario del Grupo Vázquez, socio fundacional de Ueno Bank e íntimamente conectado a los intereses del mandatario.

La revelación desató una tormenta de acusaciones por nepotismo y conflicto de intereses antes de que la caída del banco arrastrara definitivamente al clan presidencial.

Además de esto, la hija del expresidente de Paraguay desató duras críticas tras publicar una fotografía donde posa en el gimnasio con una camiseta que lleva la frase en inglés Tax The Poor (“Impuestos para los pobres”).

El desafortunado mensaje de su atuendo ha levantado ampollas: muchos han considerado su falta de respeto a la sociedad frente a los problemas económicos que atraviesan muchas familias en su país.

Presidente y "muy romántico"

A contramano de la opacidad habitual de la mayoría de políticos latinoamericanos, Santiago Peña ha entendido su mandato desde el lenguaje directo de las redes sociales.

De carácter afable y abierto, es común verlo compartir aspectos de su vida sentimental en el universo online. Al igual que su antecesor Mario Abdo Benítez, Santiago Peña suele utilizar las plataformas digitales no sólo para la política, sino también para compartir vivencias cotidianas.

Con el tono desinhibido de los creadores de contenido, en los últimos años no ha dudado en abrir las estancias de palacio para desvelar intimidades domésticas junto a la primera dama.

Santiago Peña y su mujer, Leticia Ocampos, con los reyes Felipe VI y Letizia. GTRES

Así, en encuentros televisivos y directos digitales, la pareja se ha sometido sin complejos a cuestionarios de pareja.

En una entrevista a Telefuturo, Peña y su mujer contestaban a preguntas íntimas sobre la pareja y la familia. Competían por ver quién decía más veces "te amo", quién bailaba mejor en las fiestas privadas o quién consentía más a los hijos.

Fue así como ambos mostraron su lado más personal. El mandatario confesó entonces no saber cantar en un karaoke ("soy patético"), saber "bailar súper bien" o haber sido él el primero en confesar su amor a su pareja.

Santiago Peña, con su esposa, el día de su juramento como Presidente de la República de Paraguay. Foto: Ricardo Stuckert/PR (Wikipedia).

Presumía de ser un consumado bailarín y de haber dado el primer paso en la conquista juvenil. También se definía a sí mismo como un hombre "muy romántico" y un mal paciente ("no me sé enfermar").

En julio de 2024, con motivo del cumpleaños de su esposa, el mandatario grabó un vídeo desde Mburuvicha Róga que no tardó en hacerse viral.

"Mi amor, te quiero con todo mi corazón. Celebro todo lo que has hecho por nosotros, por mí, y veo hacia adelante una vida llena de desafíos", le decía.

Hoy, aquellos desafíos han mutado en un laberinto judicial. Mientras los fiscales anticorrupción rastrean las cuentas de Ueno Bank y Asunción asimila el vacío de poder, el perfil cosmopolita del economista seductor y locamente enamorado ha quedado sepultado tras las sirenas de los furgones policiales.