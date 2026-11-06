30 años del fallecimiento de Jackie Kennedy: por qué se convirtió en un icono de moda Getty

El romance secreto de Jackie Kennedy con el arquitecto que diseñó la tumba de JFK: un amor "juguetón" que dejó por Onassis

Él diseñó la tumba de su difunto marido, y ella le ayudó a sanar las heridas en la intimidad de su refugio en Hawái. Jacqueline Kennedy, la mujer más famosa y observada del mundo durante la década de los sesenta, encontró consuelo tras el trágico asesinato de John F. Kennedy en los brazos de un hombre absolutamente inesperado.

El examante que hasta ahora había permanecido en la sombra es un arquitecto. Pero no uno cualquiera.

Se trata del profesional de 1,90 metros de altura que ideó la icónica tumba de la llama eterna en el Cementerio Nacional de Arlington, donde reposan los restos del expresidente de Estados Unidos. Su nombre: John Carl 'Jack' Warnecke.

Durante décadas, este capítulo ha sido uno de los secretos mejor guardados de la alta sociedad estadounidense.

Ahora sale a la luz narrado en primera persona: las memorias póstumas del arquitecto, bajo el título Camelot's Architect: The Untold Story of Jackie Kennedy, Lafayette Square, and a Secret Romance, detallan, punto por punto, los pormenores de esta desconocida relación.

Oleg Cassini, Jackie Kennedy y J.F. Kennedy. https://saratogaliving.com/ Saratoga Living.

Un amor en la sombra

En el libro, impulsado por su hija Margo Warnecke tras la muerte del arquitecto a los 91 años en 2010, y del que People adelanta varios extractos, Jack narra a corazón abierto un romance "juguetón, sensual y sorprendentemente íntimo".

El amorío, "que era solo nuestro y de nadie más", duró un total de dos años. Según las palabras del coprotagonista de la historia, estuvo a punto de acabar en boda: "Estábamos realmente en un mundo hermoso que habíamos creado el uno para el otro".

La chispa entre la ex primera dama y el entonces padre de cuatro hijos divorciado surgió de manera casual. Entre planos y bocetos. Tras el magnicidio de Dallas en 1963, Jackie y su cuñado, Robert F. Kennedy, confiaron en Warnecke para diseñar la sepultura del expresidente.

Él había conocido a JFK tiempo atrás, en 1956 a través de un amigo en común. Una vez en la Casa Blanca, Kennedy lo recomendó para la prestigiosa comisión encargada de preservar la histórica plaza Lafayette de Washington DC, un proyecto que tanto él como Jackie defendían.

Así, Warnecke entró en el selecto círculo social del político, que se vio interrumpido después de su asesinato.

Jackie Kennedy y sus dos hijos, John John y Caroline. Gtres Gtres

"Estábamos enamorados"

Tras la muerte del mandatario, las largas reuniones de trabajo con Jackie en la oficina para estudiar los pormenores de la última morada de Jack se convirtieron en el caldo de cultivo de una incipiente "tensión personal y afectuosa".

La atracción física entre ellos era innegable, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el paso definitivo.

La confesión que dio paso al affaire no llegó hasta el otoño de 1964, durante un fin de semana en la residencia de los Auchincloss, la familia de Jackie, en Rhode Island. "Ambos sabíamos en secreto que estábamos enamorados", rememora el autor.

Después de aquel encuentro, la relación avanzó a pasos agigantados. Para finales de aquel año, la idea del matrimonio ya estaba sobre la mesa, y en el verano de 1966, la pareja alcanzó su clímax de intimidad alquilando una casa en Honolulu.

Warnecke recuerda con todo lujo de detalles una anécdota insólita que desmonta por completo la encorsetada imagen de la primera dama.

Jackie Kennedy, en una imagen de 1967. GTRES

"Soy toda tuya"

Aquel verano, mientras la iba a visitar a su casa en la playa, la descubrió tomando el sol boca abajo. "No llevaba ni una sola prenda de ropa. Estaba completamente desnuda. La sorprendí y se quedó sin aliento, pero se dio cuenta de que me gustaba lo que veía", escribe.

La confianza llegó a tal punto que, noches más tarde, Jackie se subió de incógnito en la parte trasera del descapotable del arquitecto, nuevamente sin ropa, para dar un paseo a la luz de la luna. "Soy toda tuya. Toda yo", le confesó.

Pero el cuento de hadas chocó de bruces contra la realidad económica y la seguridad. A finales de 1966, Warnecke se descubrió sumido en una deuda de un millón de dólares.

Lo cierto es que su pasión ciega por Jackie y el hecho de haber descuidado su estudio durante el diseño de la tumba de JFK lo hicieron perder clientes. Y mucho dinero.

Ahogado por su situación financiera, se dio cuenta de una cruda verdad: jamás podría ofrecerle a Jackie todo aquello que necesitaba. Ni la extrema seguridad que exigía su condición de viuda de un expresidente abatido a tiros ante el mundo entero, ni la privacidad que ella tanto ansiaba, especialmente tras el asesinato de Robert F. Kennedy en 1968.

Jackie Kennedy, con Aristóteles Onassis, en la isla griega de Skorpios, en 1969. GTRES

Onassis, su "mayor error"

Ese mismo año, Aristóteles Onassis, el todopoderoso magnate griego, la cortejó con una isla privada y una flota de barcos. Jackie se casó con él.

Mucho tiempo después del 'sí, quiero' al armador, celebrado el 20 de octubre de 1968, Jackie y el arquitecto se reencontrarían en París.

En aquel almuerzo, Jackie le confesaría sin tapujos, recluida en la única habitación del apartamento que Onassis le había dejado decorar a su gusto, que su matrimonio con el armador griego "había sido el mayor error que jamás había cometido".

Tal y como recoge John Carl "Jack" Warnecke en sus memorias, nunca dejaron de quererse. Tras enviudar por segunda vez y divorciarse él en 1978, retomaron una profunda amistad.

En los últimos meses de su vida, Jackie mantuvo un contacto cercano con su antiguo amante. Ambos disfrutaban de largas horas de charla en la cama, aunque sin contacto físico.

La historia de amor entre ellos se cerró en 1994. Al enterarse por el New York Times del cáncer que padecía la ex primera dama, Warnecke le escribió una carta por San Valentín confesándole que su romance nunca terminó.

Al día siguiente, Jackie lo telefoneó por última vez. Y le dio la razón: "El amor que teníamos entonces nunca se rompió ni se dañó. Nada lo cambió jamás". Meses después, la mujer más famosa del mundo fue enterrada en la tumba que él mismo había diseñado para ella.