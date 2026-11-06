Katy Perry, exmujer de Russell Brand, presenció una de las agresiones del artista, pero su nombre fue borrado del proceso

Este pasado 5 de noviembre, el actor y humorista Russell Brand (51 años) han sido declarado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera. Se encuentra "aterrorizado", según diferentes crónicas.

De momento, Brand tiene que permanecer en prisión preventiva hasta el próximo lunes cuando se le comunique su sentencia. En medio de este trance decisivo, en las últimas horas se ha conocido una información clave que salpica a una mujer que formó parte de su vida.

Documentos y alegaciones previas a la vista oral revelan que su exmujer Katy Perry (42) pudo haber estado presente en la misma estancia en el momento en que se producía una de las agresiones atribuidas al intérprete, según recoge Daily Mail.

El exmatrimonio, en una imagen de archivo. Gtres

Pese a la trascendencia que su testimonio habría supuesto para corroborar o desmentir los hechos, la cantante ha sido formalmente apartada de la causa. Su caso, arguyen, se considera "delicado".

En este tiempo de proceso no se le ha solicitado a la intérprete de Firework una declaración testifical y su nombre ha sido censurado de los debates en sala tras un pacto entre la acusación y la defensa.

Ha sido el propio letrado defensor de Brand, Ian Winter KC, quien ha puesto sobre la mesa la posible presencia de la cantante en los debates previos a la constitución formal del jurado.

En su intervención técnica sobre los hechos de 2009, Winter detalló: "Ella [la víctima] dice que otras personas estaban en la habitación y lo presenciaron, posiblemente incluyendo a la futura esposa del acusado, Katy Perry".

Sin embargo, aquella pista no derivó en una citación judicial ni en diligencias policiales en territorio estadounidense. Los investigadores de la Policía Metropolitana de Londres -Scotland Yard- descartaron tomar testimonio formal a Perry.

Paralelamente, los abogados de Brand solicitaron la eliminación total de cualquier mención a la artista para evitar que su notoriedad global condicionara la imparcialidad del jurado.

Katy Perry junto a Brand, en Londres, en 2011. Gtres

La fiscal designada para el caso, Riel Karmy-Jones KC, no puso objeciones a la petición de la defensa y aceptó retirar la referencia.

"Para evitar cualquier duda, la fiscalía reconoce que los asuntos posteriores a 2009 relacionados con su relación con Katy Perry pueden ser delicados, al igual que sus creencias religiosas anteriores, y estamos de acuerdo en eliminarlos".

La relación entre Katy Perry y Russell Brand fue tan intensa en los focos como efímera en la convivencia.

Ambos se conocieron en el verano de 2009 durante el rodaje de la comedia cinematográfica Get Him to the Greek. Iniciaron un noviazgo fulgurante que desembocó en boda apenas un año después.

El enlace se celebró en octubre de 2010 mediante una vistosa ceremonia tradicional hindú en el estado de Rajastán (India).

No obstante, el desgaste de la convivencia precipitó la ruptura apenas 14 meses más tarde, oficializándose el divorcio definitivo a comienzos de 2012.

La exclusión de la figura de Katy Perry no fue el único límite impuesto al conocimiento del jurado durante el juicio.

Russell Brand llegando con su esposa a los tribunales. Getty Images

La presidencia de la sala dictaminó, asimismo, que los miembros del tribunal no debían escuchar detalles ni testimonios relativos al dilatado historial de adicciones de Russell Brand al alcohol y a las drogas pesadas.

El objetivo procesal de estas restricciones radicaba en evitar que la reputación de excesos del acusado sustituyera a la carga probatoria sobre los presuntos delitos concretos juzgados, impidiendo que los prejuicios morales sobre su pasado determinaran el veredicto.

La defensa de la Fiscalía

Ante las suspicacias generadas por la ausencia de Perry en el proceso, el fiscal jefe de la Corona británica (CPS), David Roberts, ha salido al paso para defender la pulcritud y el rigor del trabajo desarrollado por el ministerio público.

Roberts ha remarcado que las decisiones operativas se adoptaron con criterios estrictamente jurídicos y no en función del perfil mediático de los involucrados.

Russell Brand y su esposa, Laura EFE

"Seguimos todas las líneas de investigación en las declaraciones que hubieran sido relevantes para los cargos específicos y estoy convencido de que se cubrieron todas las líneas de investigación razonables".

Pese a las explicaciones institucionales, la revelación de que Katy Perry se encontraba presuntamente en la misma sala en la que se produjo uno de los comportamientos denunciados ha abierto un intenso debate en el Reino Unido.

¿Más violaciones?

En paralelo al juicio, la Policía Metropolitana de Londres investiga otras dos acusaciones de violación contra Russell Brand, cuyas pesquisas siguen "en curso"; una de las denunciantes habría salido con él cuando él tenía 30 años y ella 16.

Las acusaciones contra Brand se remontan a septiembre de 2023, tras una investigación de varios medios, y en abril de 2025 fue imputado por delitos contra cuatro mujeres, cargos de los que se declaró inocente.

En diciembre de ese año, se sumaron nuevos cargos, que también negó en febrero. El juicio actual comenzó el 12 de octubre y duró cuatro semanas.