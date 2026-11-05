La reina Letizia con la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, en Madrid. @laviniavalbonesi

Nutricionista y estrella en Instagram: quién es Lavinia, la 'Ivanka Trump' de Ecuador que no se separa de la reina Letizia

Este jueves, 5 de noviembre, el Palacio de El Pardo acoge la cara más social de la XXX Cumbre Iberoamericana. Un encuentro en el que la reina Letizia (54 años) ha encontrado una socia perfecta para su agenda paralela.

Es Lavinia Valbonesi (28), la primera dama de Ecuador. La sintonía entre ellas parece evidente. Hace apenas una hora, la esposa del presidente Daniel Noboa (38) confirmaba esta alianza a través de sus redes sociales, destacando su participación en la cumbre.

"Recibí una invitación de la reina Letizia para un espacio de diálogo que va a ir muy de la mano de lo que estoy trabajando a día de hoy desde la Presidencia, que es trabajar por la autonomía económica de la mujer", destacaba.

Su porte alto y su estilo clásico, coronado por una larga melena rubia, no han pasado desapercibidos. Es sumamente atractiva. Y elegante. Sus rasgos físicos, sumados al aire classy de sus estilismos, le otorgan un cierto aire con Ivanka Trump (45), hija del presidente estadounidense Donald Trump (80).

La reina Letizia, con Lavinia Valbonesi, estee jueves, 5 de noviembre, en la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en el Palacio de El Pardo (Madrid). GTRES

Ambas asisten a una mesa redonda sobre explotación sexual moderada por el periodista Carlos Franganillo, arropadas por expertas internacionales como Rocío Mora (APRAMP España), Teresa Martínez (Paraguay) y Janet Rodríguez (Bolivia). Posteriormente, el foco pasa a la cultura como motor integrador.

Las primeras damas presenciarán Sin banquillos, una obra de teatro impulsada por jóvenes pacientes del Hospital Niño Jesús para desestigmatizar la epilepsia, y Des/envolturas, un espectáculo de psicoballet a cargo de la Fritsch Company, formada por intérpretes con diversidad funcional.

Todo ello forma parte de un programa estructurado sobre dos realidades crudas: la trata de mujeres y la inclusión de la discapacidad. Asuntos en los que, tanto Letizia como Valbonesi, están sobradamente concienciadas.

Los reyes Felipe VI y Letizia saludan a Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador. @laviniavalbonesi

Valbonesi asume este despliegue institucional con agradecimiento. "Llevar al Ecuador conmigo siempre será motivo de orgullo", escribió poco después de encontrarse con la soberana en suelo patrio.

Ponía en valor entonces la cálida acogida de la Reina en calidad de anfitriona: "Gracias, reina Letizia, por su recibimiento". Todo ello acompañado de una instantánea juntas. En las últimas horas, su nombre y su imagen figura en numerosas noticias de actualidad sobre la Cumbre. Pero, ¿quién es ella?

La reina Letizia, junto a Lavinia Valbonesi, Lisette Carolina del Cid y otras personalidades la XXX edición de la Cumbre Iberoamericana elebrada este jueves, 5 de noviembre de 2026. GTRES

Aunque es poco conocida en España, en su país de origen es toda una celebridad. No solo por su matrimonio con el mandatario de Ecuador: también por el duro revés personal que le tocó vivir al matrimonio hace poco más de dos meses.

Valbonesi arrastra un luto muy reciente. El pasado 16 de agosto, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, comunicó el fallecimiento de Stefano, el que hubiera sido su tercer hijo en común.

Una complicación severa obligó a intervenir de urgencia a la primera dama, culminando en un desenlace fatal. Perdieron el bebé que esperaban. Ironías del destino, apenas unas horas antes, Lavinia Valbonesi compartía su rutina ante sus 1,2 millones de seguidores en Instagram con total normalidad.

Como símbolo de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet ondeó a media asta durante tres días, mientras la Asamblea Nacional se sumaba a las condolencias de un país conmocionado.

El ascenso de Lavinia Valbonesi a la cúpula tiene tintes de guion cinematográfico. Conoció a Noboa en 2019 en una consulta. Él buscaba mejorar sus hábitos de vida; ella ya era una reconocida dietista y creadora de contenido, así que quiso pedirle asesoramiento profesional.

La orientación nutricional derivó rápidamente en una relación sentimental que culminó en boda en agosto de 2021. Juntos han tenido a Álvaro (2022) y Furio (2024), que se suman a Luisa, la primogénita del presidente, fruto de un matrimonio anterior.

Ambos manejan perfiles de alto voltaje, aunque con orígenes distintos. Noboa exhibe un currículum forjado en la élite académica de Estados Unidos.

El presidente de Ecuador es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Nueva York (NYU) y acumula tres másteres en Northwestern, Harvard y George Washington. Antes de asaltar la presidencia, dirigió la Corporación Noboa, el gigante bananero de su familia.

Valbonesi, por su parte, estudió Nutrición y Dietética en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil.

Levantó su propio imperio digital avalada por sus conocimientos y por un innegable magnetismo frente a la cámara. Gestionó un centro de nutrición y se especializó como entrenadora personal mucho antes de pisar la sede del Ejecutivo.

A día de hoy, a pesar de la intensa agenda política de Quito, Valbonesi compagina su rol institucional con proyectos de asistencia social, nutrición infantil y apoyo comunitario a través de la Fundación ANA, una ONG con la que ha impulsado comedores comunitarios en ciudades como Guayaquil y Quito.