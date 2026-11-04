Así es Sarah Jukaku, la 'primera dama' musulmana de Michigan: psiquiatra, madre y una bella historia con Abdul El-Sayed

Este pasado martes, 3 de noviembre, en una de las noches electorales más determinantes de la historia reciente de Estados Unidos, el Partido Demócrata ha consolidado un vuelco de poder en el Capitolio con una gran victoria.

Abdul El-Sayed, médico y gestor de salud pública de 42 años, se ha proclamado vencedor en la pugna por el escaño de Michigan en el Senado federal, convirtiéndose en el primer legislador musulmán que accede a la Cámara Alta de la nación norteamericana.

El desenlace favorable para el dirigente progresista se ha certificado a primera hora de este miércoles, 4 de noviembre, tras un escrutinio agónico que ha mantenido en vilo a todo el cinturón industrial de los Grandes Lagos.

Abdul El-Sayed, tras su victoria. EFE

Su victoria frente al candidato republicano, el veterano Mike Rogers, se ha consumado tras una campaña áspera, polarizada y marcada por continuas descalificaciones contra la identidad, la religión y el patriotismo del aspirante demócrata.

Al subir al escenario montado para la vigilia electoral en Detroit bajo los compases de la canción Changes de Tupac Shakur, El-Sayed ha dedicado sus primeras palabras a su oponente en un discurso rotundo ante cientos de militantes.

"Disfruta de tu jubilación, Mike. Tú elegiste el odio. Michigan eligió la esperanza", ha sentenciado el senador electo, según recoge Newsweek, dejando patente su rechazo a las tácticas utilizadas para deslegitimarlo durante los meses previos.

La batalla electoral en Michigan trasciende las fronteras del Estado debido a la dureza de los ataques personales dirigidos contra el candidato demócrata.

Durante la contienda, Donald Trump (80) ha arremetido contra el perfil de El-Sayed. Lo ha tildado de "yihadista", y asegurado ante sus partidarios que la Cámara Alta se vería obligada a instalar detectores de metales en sus accesos si este alcanzaba el acta parlamentaria.

Según documentó la cadena CNN, Trump ha recurrido con frecuencia a burlas sobre su identidad, refiriéndose a él como "Mohammed" o "Abdul Ramadan", y publicando en la plataforma Truth Social que era un "extremista radical y simpatizante del terrorismo".

Abdul El-Sayed abrazando a su mujer, Sarah. EFE

En una línea similar, el senador republicano Bernie Moreno ha llegado a cuestionar en foros públicos si un ciudadano musulmán estaba capacitado para entender que los derechos fundamentales emanan de Dios y que Jesucristo vino para la salvación de la humanidad.

Frente a esta ofensiva, El-Sayed ha rechazado cualquier vinculación con posturas extremistas, al tiempo que censura que se pusiera en tela de juicio su lealtad al país.

"No me presento para ser senador musulmán. Me presento al Senado de los Estados Unidos y resulta que soy musulmán", ha reiterado el demócrata.

La victoria en las urnas pone también en el primer plano a la esposa de El-Sayed, Sarah Jukaku, médica psiquiatra, madre de sus dos hijas -Emmalee y Serene-, y una figura con voz y peso propios durante toda la campaña electoral.

La historia del matrimonio se remonta a su juventud en la Universidad de Michigan, según detalla un perfil de USA Today.

Su relación quedó recogida en las páginas del rotativo estudiantil The Michigan Daily en octubre de 2006, cuando ambos concedieron una entrevista en una pizzería de Ann Arbor meses después de contraer matrimonio civil y religioso.

En aquella charla, explicaron que su fe musulmana motivó su decisión de formalizar el vínculo a edades tempranas, manteniendo inicialmente vidas cotidianas en residencias separadas para compatibilizar los rigores del estudio con las visitas a sus familias.

Hija de inmigrantes originarios de una zona rural de la India -a diferencia de las raíces paternas egipcias de su esposo-, Jukaku ha modulado junto a El-Sayed una trayectoria profesional basada en la conciliación.

El demócrata El-Sayed, emocionado. EFE

Cuando el político asumió la dirección de Salud Pública de Detroit en 2015, ella completaba su formación en la Universidad de Cornell en Nueva York, antes de lograr el traslado a la Universidad de Michigan para unificar de nuevo la vida doméstica en Ann Arbor.

Allí, la pareja disfruta de una sencilla afición compartida: salir a tomar helados con sus hijas.

El duro pasado de Abdul

Nacido y criado en Michigan, Abdul El-Sayed creció en un hogar multicultural formado por su padre, Mohamed, inmigrante egipcio, y su madrastra, Jackie, perteneciente a una familia arraigada en el estado desde hace generaciones.

Un hecho marcó su carácter en la adolescencia: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, sufrió una provocación racista durante un encuentro de fútbol americano escolar y reaccionó con una agresión física.

El correctivo y consejo de su entrenador le enseñó a transformar la rabia por los prejuicios en un motor de superación personal.

Graduado con honores en la Universidad de Michigan, obtuvo el título de Medicina en la Universidad de Columbia y completó un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Oxford como becario Rhodes.

Su especialización académica se centró en la epidemiología social, analizando el impacto de la pobreza y la precariedad en el desarrollo de enfermedades crónicas.

Esa labor lo catapultó a liderar los servicios sanitarios de Detroit y el condado de Wayne, sentando las bases de una vocación pública que tropezó en 2018 al perder las primarias demócratas para gobernador frente a Gretchen Whitmer, revés del que supo reponerse.