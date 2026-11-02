Sale a la luz el rescate al límite de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: hallados a 35 metros justo antes de abortar la misión

Es ahora cuando se conoce una cruel realidad: apenas unas horas separaron el rescate de John F. Kennedy Jr. del olvido definitivo en el fondo del Atlántico.

Veintisiete años después de la tragedia aérea que conmocionó a Estados Unidos en el verano de 1999, una nueva investigación desvela los entresijos del titánico operativo marítimo desplegado para localizar los cuerpos del hijo de John Kennedy, de su esposa, Carolyn Bessette (33), y su cuñada, Lauren (34), tras estrellarse en el mar la avioneta en la que volaban.

El libro The Last Flight, firmado por el responsable directo de la misión, el capitán de la Guardia Costera W. Russell Webster, y la historiadora marítima Theresa Mitchell Webster, revela que el dispositivo estuvo a punto de cancelarse formalmente justo antes de hallar los restos mortales de las víctimas.

Carolyn Bessette-Kennedy y su marido, John Kennedy, compartiendo un cariñoso gesto en público. Archivo (Getty Images)

El fatídico accidente

Fue un fatídico viernes 16 de julio cuando John F. Kennedy Jr., su mujer y la hermana de esta subieron a bordo del monomotor Piper PA-32R-301 Saratoga II que pilotaba el propio abogado y editor.

Cuando sobrevolaban a unos 12 kilómetros de la costa de Martha's Vineyard, en Massachusetts, la aeronave se precipitó de forma fulminante en el agua. Los tres ocupantes fallecieron en el acto.

El siniestro se desencadenó al volar de noche, en medio de una densa bruma marítima y una oscuridad total sobre el océano. La ausencia absoluta de horizonte o luces terrestres provocó a JFK Jr. una grave desorientación espacial.

Al carecer de referencias visuales, John Kennedy Jr. cayó en lo que se conoce como la "espiral del cementerio" o "espiral de la muerte": una trampa sensorial donde el oído interno engaña al cerebro haciéndole creer que el aparato sigue nivelado cuando en realidad se inclina y desciende.

La avioneta trazó maniobras erráticas hasta precipitarse en una caída vertiginosa y descontrolada a más de 1.400 metros por minuto. El impacto a gran velocidad contra la superficie marina actuó como un bloque de hormigón armado.

John John y Carolyn Bessette. Getty

Rescate a contrarreloj

Lo que sucedió después fue un rastreo a contrarreloj que se convirtió en una pesadilla logística de cinco millones de dólares.

La alerta oficial se activó en la madrugada tras perderse el rastro del avión en los radares hacia las 21:40 horas del 16 de julio de 1999. Durante los días posteriores, un exhaustivo operativo marítimo y aéreo peinó la superficie marina sin hallar supervivientes ni rastros del fuselaje principal, en medio de una creciente desesperanza.

Tras cuatro jornadas consecutivas de batidas estériles entre Cape Cod y Long Island, el mando a cargo del dispositivo comenzó a diseñar la estrategia de retirada.

Sin embargo, el martes 20 de julio, justo cuando los responsables sopesaban la orden de desmantelamiento, los escáneres de sónar de alta resolución del buque militar USNS Grasp detectaron una anomalía a 35 metros de profundidad: los restos del fuselaje de la avioneta y, a escasos tres metros de la cabina, el cuerpo del propio Kennedy.

Al día siguiente, buzos de la Marina descendieron hasta el pecio, confirmaron la localización de los cuerpos de John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette y Lauren Bessette, y completaron su rescate esa misma tarde.

La celeridad del hallazgo evitó una desaparición irreparable. "John estaba fuera del aparato. Si hubiera pasado un solo día más, la corriente de 1,6 nudos se lo habría llevado mar adentro; quizá no lo habríamos encontrado jamás", advierte Webster en su libro.

La trágica historia de amor del último 'príncipe americano' y la publicista de Calvin Klein: así fue la relación de JFK Jr. y Carolyn Bessette Getty

Los rostros, irreconocibles

Las hermanas Bessette permanecían en el interior, amarradas a sus asientos por los cinturones de seguridad. La violencia de la colisión dejó los rostros de las dos mujeres irreconocibles para los forenses. Estos solo lograron diferenciarlas por la tonalidad de sus cabellos.

A la angustia de la búsqueda se sumó el asedio mediático y el delirio colectivo que rodeó a la familia en las horas posteriores al siniestro.

Mientras en la residencia del senador Ted Kennedy aguardaba planchado el traje de etiqueta que su sobrino iba a lucir en la boda de su prima Rory en Martha’s Vineyard, la central de emergencias lidiaba con una catarata de testimonios esperpénticos.

Tal y como recoge el libro, esos días de intensa búsqueda se recibieron mensajes de usuarios de toda índole: desde los que juraban haber chateado con el desaparecido en salas virtuales de AOL hasta faxes de sectas neoyorquinas que aseguraban certificar el deceso mediante lecturas de supuestas "auras magnéticas".

La advertencia ignorada

La investigación de los Webster arroja luz definitiva sobre los errores humanos que sellaron el destino del vuelo. Pese a que John Kennedy Jr. había cubierto la ruta desde Nueva Jersey en 35 ocasiones, viajaba bajo reglas de vuelo visual (VFR) en medio de una densa bruma estival que anulaba cualquier referencia costera.

El hijo del expresidente carecía de la habilitación reglamentaria para pilotar a ciegas: solo había completado 12 de los 25 módulos de adiestramiento de vuelo instrumental.

De hecho, quince días antes del despegue, la advertencia de su instructor de vuelo había sido tajante: "John, aún no estás listo para esto. Necesitas más experiencia con el cuadro de mandos". La imprudencia en cabina, sumada a la noche cerrada sobre el agua, precipitó la tragedia.

Tras 15 años de pesquisas y más de 40 testimonios de agentes gubernamentales ya retirados, los mandos del operativo admiten ahora lo cerca que estuvo el mar de engullir para siempre el último vestigio del heredero del clan Kennedy. Por muy poco no se llega a dar con sus restos.

Kennedy, el día de su asesinato. Festival de Cannes Festival de Cannes

La tragedia de los Kennedy

El fatídico desenlace del monomotor Saratoga II no hizo más que engrosar la crónica negra de una estirpe perseguida durante décadas por una fatalidad casi novelesca.

Desde el magnicidio de Dallas en 1963 que segó la vida del presidente John F. Kennedy hasta el asesinato de su hermano, el senador Robert F. Kennedy, en Los Ángeles en 1968, el apellido más célebre de la política estadounidense ha quedado indisolublemente ligado a una cadena ininterrumpida de golpes del destino.

Siniestros aéreos, muertes prematuras en tiempos de guerra y episodios oscuros como el de Chappaquiddick marcaron a fuego a una generación que parecía pagar un precio desmedido por su estatus público.

Lejos de extinguirse con el cambio de siglo, el infortunio ha continuado golpeando con crudeza a los descendientes más jóvenes del clan.

La pérdida de John John en aguas del Atlántico anticipó una dolorosa serie de episodios que en los últimos años ha vuelto a poner a prueba la entereza familiar: desde el devastador cáncer que terminó con la vida de Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy hasta el repentino fallecimiento de Saoirse Kennedy Hill, nieta de Robert F. Kennedy.

Estos tristes episodios reavivan periódicamente la narrativa del dolor en una saga donde el brillo del poder y el abismo de la pérdida parecen caminar siempre de la mano.