Nadia Farès, inolvidable seis meses después de su muerte en una piscina: sus hijas comparten su álbum familiar

El paso del tiempo no borra las ausencias más profundas, pero a menudo refuerza los lazos entre quienes permanecen unidos ante la adversidad. Con motivo del cumpleaños de su hermana, una de las hijas de la recordada Nadia Farès ha recurrido a sus redes sociales para dedicarle una felicitación cargada de sensibilidad y nostalgia.

A través de una serie de imágenes rescatadas del álbum familiar más íntimo, la joven ha querido rendir homenaje a su hermana y, al mismo tiempo, mantener vivo el recuerdo de su madre.

El mensaje que acompaña a las fotografías no elude el dolor que sigue marcando a la familia tras la pérdida de su progenitora. En unas líneas cargadas de madurez y afecto, la joven reconoce abiertamente la dureza del camino recorrido: "Me gustaría que las cosas fueran de otra forma", confiesa Shana Chasman, en una clara alusión al vacío irreparable que dejó la marcha de la actriz.

No obstante, lejos de caer en la desesperanza, el texto concluye con un canto a la resiliencia y al apoyo mutuo, subrayando lo agradecida que se siente por tenerse la una a la otra para sostenerse en los momentos más difíciles. "Estoy muy agradecida de que nos tengamos la una a la otra. Te amo infinitamente".

Las fotografías compartidas muestran momentos cotidianos, sonrisas espontáneas y estampas de una infancia arropada por el cariño materno. En varias de las instantáneas aparece Nadia junto a sus hijas, reflejando instantes de complicidad doméstica y abrazos que hoy cobran un valor testimonial incalculable.

Para los seguidores y allegados de la familia, estas imágenes han supuesto un conmovedor recordatorio de la faceta más íntima y protectora de Nadia: la de una madre completamente volcada en el bienestar de sus hijas.

Las reacciones en las redes no se han hecho esperar, llenándose los comentarios de muestras de cariño y mensajes de aliento para ambas hermanas.

Una pérdida inesperada

La marcha de Nadia Farès supuso un duro golpe que conmocionó tanto a su círculo cercano como a quienes seguían de cerca su trayectoria. Su fallecimiento dejó un vacío sobrecogedor, marcando un antes y un después en la vida de sus hijas, quienes tuvieron que afrontar el duelo en una etapa vital clave y bajo la atenta mirada pública.

Nadia Fàres. Getty Images

La actriz Nadia Farès murió a los 57 años tras desmayarse en una piscina de uno de los gimnasios más exclusivos de todo París. La intérprete de Los Ríos Color Púrpura, de Mathieu Kassovitz, estaba dentro del agua con su tabla y sus aletas cuando sufrió un desvanecimiento.

Una ambulancia trasladó a Nadia al hospital donde tuvo que ser reanimada con un desfibrilador. Tras varios días en coma inducido no se pudo hacer nada por su vida y finalmente falleció.

La actriz estaba casada con el productor Steve Chasman y formaban una de las parejas más estables de la industria cinematográfica. El matrimonio tenía dos hijas: Cylia y Shana, quienes han demostrado una enorme entereza para preservar la memoria y el legado de su madre con respeto y discreción.