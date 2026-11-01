De un hotel de 5 estrellas al zoo y la tienda más emblemática de Madrid: hoja de ruta de Woody Allen y su mujer por la capital

Madrid se ha convertido estos días en el escenario de una nueva aventura cinematográfica de Woody Allen (90 años).

El director neoyorquino ha regresado a España para ponerse detrás de las cámaras en el rodaje de su próxima película, pero su estancia en la capital está dejando también otras imágenes alejadas de los focos y los platós.

Acompañado por su mujer, Soon-Yi Previn (56), el cineasta está aprovechando su paso por la ciudad para descubrir algunos de sus rincones más emblemáticos, disfrutar de su gastronomía e incluso acercarse a conocer de primera mano la labor de conservación de especies que se desarrolla en el Zoo Aquarium de Madrid.

Una visita que está despertando la curiosidad de quienes se cruzan con la pareja por las calles madrileñas. Y es que, a sus 90 años, Woody Allen continúa recorriendo la ciudad, acompañado de Soon-Yi, con quien ha protagonizado unas imágenes especialmente entrañables.

Woody Allen en el rodaje de su nueva película. Gtres

Ambos se han dejado ver paseando juntos y compartiendo diferentes planes, demostrando que su estancia en Madrid también tiene espacio para el ocio y los momentos en pareja.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar que el cineasta se encuentra trabajando en el barrio de Justicia. Concretamente, este periódico ha visto al director rodando una escena en la calle del Conde de Xiquena, en pleno corazón de la capital.

Una de las localizaciones que forman parte de esta nueva producción, que ha llevado al cineasta a trasladar durante unos días su actividad profesional a Madrid. El rodaje, que ha comenzado el pasado 5 de octubre, es el principal motivo de su presencia en España.

Sin embargo, antes y durante sus jornadas de trabajo, Allen y su mujer han encontrado tiempo para disfrutar de la ciudad. Y lo han hecho sin grandes desplazamientos ni complicados itinerarios.

Woody Allen y su mujer, Soon-Yi, muestran su imagen más tierna en Madrid. John Reyes

Buena parte de sus planes se concentran en el centro de Madrid -aunque también se han dejado ver por Aranjuez-, donde se alojan en uno de los establecimientos hoteleros más exclusivos y reconocidos de la capital.

Una estancia de lujo

Woody Allen y Soon-Yi Previn han elegido el Mandarin Oriental Ritz Madrid para alojarse durante su visita. Un hotel de cinco estrellas situado en la plaza de la Lealtad que es, por sí mismo, uno de los grandes símbolos del lujo y la historia de la capital.

La suite presidencial del hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid. Mandarin Oriental Ritz

El alojamiento abrió sus puertas en 1910 y, después de una importante reforma, volvió a recibir huéspedes en 2021, recuperando todo el esplendor de su arquitectura y sus espacios.

Su ubicación resulta, además, especialmente estratégica para los planes que ha realizado la pareja durante estos días. Desde el Ritz se puede llegar caminando en apenas diez minutos a la calle Hermosilla y en unos cinco minutos al Museo del Prado, uno de los lugares por los que también se han dejado ver.

El precio de una de las opciones más exclusivas del hotel madrileño da buena cuenta de la categoría del alojamiento.

La suite presidencial, de 185 metros cuadrados y con dos dormitorios, tiene actualmente tarifas que oscilan entre los 1.400 y los 2.200 euros por noche, dependiendo de las fechas y la disponibilidad.

La ruta de Allen

La gastronomía también ha tenido un papel importante en la agenda madrileña de Woody Allen y Soon-Yi. La pareja ha aprovechado su estancia para sentarse a la mesa en Asador Gonzaba, situado en la calle Hermosilla.

Se trata de un establecimiento que abrió sus puertas en noviembre de 2023 y que forma parte de un grupo hostelero con presencia en distintas localidades gallegas, entre ellas A Coruña, Santiago de Compostela y Carballo.

Pero si hay una parada especialmente curiosa en su recorrido por Madrid, esa es la que han realizado en Turrones Vicens.

El cineasta y su mujer han visitado esta conocida tienda de turrones artesanos, una de las firmas más reconocibles para quienes buscan llevarse un dulce recuerdo de la capital.

Una compra que, además, tiene un punto especialmente navideño. Y es que Woody Allen parece haber querido adelantarse a las fiestas y conocer uno de los productos más tradicionales de la gastronomía española.

Una estampa que contrasta con la imagen habitual del director en los rodajes y que permite descubrir una faceta mucho más cotidiana durante su estancia en nuestro país.

Visita privada al Zoo

Otro de los planes que han formado parte de su hoja de ruta ha sido una visita al Zoo Aquarium de Madrid. En medio de un descanso de sus compromisos profesionales, Woody Allen y Soon-Yi Previn cambiaron los escenarios cinematográficos por la naturaleza y disfrutaron de una jornada privada en las instalaciones del recinto madrileño.

Woody Allen saliendo de su hotel de Madrid. Gtres

Durante el recorrido, ambos pudieron conocer de cerca el trabajo medioambiental y de conservación que se desarrolla en el parque, especialmente en lo relacionado con las especies amenazadas.

Acompañados por miembros del equipo técnico y cuidadores, tuvieron la oportunidad de descubrir algunas de las crías que han nacido este año y conocer los protocolos de crianza, alimentación y bienestar animal que se aplican para garantizar su desarrollo.

Entre los animales que despertaron su interés se encontraba Max, un pequeño elefante de apenas dos meses, y Sela, una cría de orangután de seis meses.

También pudieron conocer la reciente llegada al mundo de un nuevo ejemplar de bisonte europeo, una noticia especialmente celebrada por los responsables del recinto.

Las imágenes de la visita muestran a un Woody Allen atento y curioso, escuchando las explicaciones de los especialistas e intercambiando impresiones con ellos mientras recorría las distintas instalaciones junto a su mujer.

Una experiencia que parece haber dejado un buen recuerdo en el cineasta, que no dudó en resumirla con una frase: "Ha sido una experiencia maravillosa".

Así, entre jornadas de rodaje por el centro de Madrid, comidas en restaurantes, compras tradicionales y visitas culturales, Woody Allen está descubriendo Madrid a su manera.

A sus 90 años, el director sigue en activo y ha encontrado en la capital española un nuevo escenario para su cine, pero también un lugar en el que disfrutar de pequeños planes junto a Soon-Yi Previn.

Un recorrido que está dejando estampas de lo más tiernas de la pareja y que demuestra que, al menos durante estos días, Madrid también se ha convertido en su particular ciudad para pasear.