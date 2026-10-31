Desde 2005, año en que inauguró esta suerte de tradición cada 31 de octubre, la modelo no ha fallado ni un solo año. Ni siquiera la pandemia de coronavirus modificó en exceso los planes de
Heidi Klum (53 años). Ese año, la modelo se puso más creativa y rodó, desde casa, un cortometraje de terror para presentar su disfraz. La maniquí no teme a nada y ningún reto se le resiste.
Se ha clonado a sí misma,
ha sido un cadáver desollado, se ha metido en la piel de Jessica Rabbit y se ha convertido en una realista princesa Fiona de Shrek, con carruaje en forma de cebolla incluido.
Lo cierto es que Heidi Klum se propone cada año superarse a sí misma y dejar boquiabiertos a sus seguidores con caracterizaciones dignas de cualquier gran producción de Hollywood.
[Heidi Klum vuelve a coronarse como la reina de Halloween y se transforma en E. T., el extraterrestre, en su gran noche]
En 2022 apareció irreconocible con un
disfraz de gusano de carnada como los que se usan para pescar. Y el pasado año sorprendió a todos disfrazada del extraterrestre E.T.
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Halloween 2005
Ese año, Klum optó por disfrazarse
de vampiresa, todo un clásico en Halloween que la supermodelo supo reinterpretar hasta conseguir un traje de lo más impresionante, con una clara inspiración en la versión de la Marie Antoinette del director Francis Coppola, gracias al peinado con una gran peluca negra cardada y un vestido tipo corsé en color negro, con cuerdas laterales y detalles en color rojo. Redes sociales
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Halloween 2006
La supermodelo alemana demostró ese año que el pecado original también podía ser sexy con este disfraz en el que r
ecreaba la gran manzana roja del paraíso, sobre la que se enroscaba una serpiente verde. Un traje original que, además, le servía para ocultar la prominente tripa que lucía debido al embarazo de su tercer hijo. Gtres
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Halloween 2007
En 2007 Heidi Klum optó por una propuesta simple que realzaba su espectacular figura:
un disfraz de gato, en color negro, con la tripa blanca. Lo más curioso del estilismo que escogió ese año es el cuidado a los detalles: bigotes en las mejillas, orejas con pelo, una larga cola, lentillas especiales para aumentar el realismo y rematado con un maquillaje muy blanco en la zona del rostro. Gtres
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Halloween 2008
La modelo hizo una
interpretación inusual de la diosa Kali, especialmente pensada para Halloween. La alemana apareció bañada de azul, con una peluca rizada larga de color negro, una gran corona dorada (similar a la que luce la diosa original), con sus múltiples brazos sosteniendo cabezas decapitadas y una falda creada a partir de brazos amputados y manchados con restos de sangre. Gtres
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Halloween 2009
La supermodelo acudió a la tradicional fiesta de Halloween disfrazada
de cuervo negro junto a su entonces marido, Seal. Un disfraz realizado a partir de plumas negras que le permitía ocultar la incipiente barriga de su cuarto embarazo, pero que no resultó muy cómodo, según confesó Klum más tarde. Al parecer, el pico era bastante incómodo a la hora de beber y las alas fueron un auténtico incordio en el coche de camino a la fiesta. Gtres
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Halloween 2010
Desde 2010, Heidi Klum empezó a llamar tremendamente la atención por lo bien ejecutados que estaban sus disfraces. Ese año optó por un disfraz que
homenajeaba a los robots y a los superhéroes que tanto gustaban a sus hijos. Era un traje en color rojo y púrpura, con unas grandes plataformas 'hidráulicas' y la cara pintada de purpurina que recreaba un juguete Transformer. JALEOS
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Halloween 2011
Uno de los disfraces más impresionantes de Klum fue en 2011, cuando
recreó un cuerpo humano sin piel. La modelo realizó toda una 'performance' y entró en el 'photocall' tumbada sobre una camilla, cubierta por una sábana blanca y transportada por dos enfermeros cubiertos de sangre, como si de un cadáver se tratara. JALEOS
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Halloween 2011 (segundo disfraz)
El año 2012 estuvo marcado por la película del momento,
, y Heidi Klum quiso hacer su peculiar homenaje a este clásico disfrazándose junto a su esposo, Seal, de simio. La supermodelo y su pareja aparecieron cubiertos de pies a cabeza con un cabello similar al de un mono, con el detalle un par de senos protésicos para aumentar el realismo. El origen del Planeta de los Simios JALEOS
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Halloween 2012
Los planes de Halloween de Klum se vieron frustrados en 2012, año en que se separó de su marido Seal, cuando el huracán Sandy azotó la costa este de Estados Unidos. En lugar de dejar que su espectacular
disfraz inspirado en Cleopatra se desperdiciara, la modelo cambió la fecha al 1 de diciembre. El maquillador ganador de un Oscar y un Emmy, Bill Corso, transformó la cara de la modelo con cientos de cristales cuidadosamente colocados, resaltando sus mejillas, labios y el puente de su nariz. Getty Images
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Halloween 2013
Heidi Klum volvió a demostrar que la originalidad es el secreto para un buen disfraz de Halloween al acudir
caracterizada como una anciana. La supermodelo, que entró golpeando a todo el mundo en el 'photocall' con el bastón, apareció recubierta con una piel llena de venas, manchas y arrugas en el rostro, los brazos, los hombros y las piernas. JALEOS
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Halloween 2014
El traje de mariposa suele ser una de las opciones clásicas y más sencillas a la hora de disfrazarse. Sin embargo, en 2014 Klum llevó este estilismo a un nuevo nivel con un impresionante
mono multicolor, que incorporó unas enormes alas de color arcoíris, unos tacones altos, unos fascinantes ojos de insectos y rematado con unas juguetonas antenas en la cabeza. JALEOS
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Halloween 2015
El
personaje ficticio Jessica Rabbit fue la musa de Klum para la fiesta de Halloween de 2015. La supermodelo alemana supo recrear la voluptuosa figura de este dibujo gracias a unas prótesis hechas a medida y colocadas en la zona de las caderas y del pecho. Heidi se metió tanto en el papel que no dudó en subir al escenario para interpretar el celebérrimo Why don't you do right?, tema que cantaba en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. JALEOS
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Halloween 2016
Hace tres años Heidi Klum optó por una idea de lo más narcisista: seis Heidis para una sola noche de fiesta. La alemana apareció flanqueada por
cinco modelos que habían sido caracterizados como ella con un pelo y maquillaje similar, y vestidas con unas botas altas de color beige, un bañador ceñido en color carne con tiras para resaltar su figura. JALEOS
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Halloween 2017
La modelo quiso r
ecrear el videoclip , con el mismo estilismo que lució el rey del POP: unos vaqueros, calcetines blancos, zapatos negros y chaqueta bomber en tonos amarillos y rojos. Klum y sus amigas remataron el disfraz entrando en la fiesta haciendo todo el baile del videoclip. Thriller de Michael Jackson y acudió caracterizada como si fuera un lobo JALEOS
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Halloween 2018
El año pasado, la modelo y su actual esposo, el guitarrista Tom Kaulitz, quisieron recrear a una de las parejas más especiales y 'diferentes' del cine animado
disfrazándose de Una transformación de lo más realista de la que dejaron constancia en sus redes sociales, y para la que utilizaron una máscara, prótesis y, sobre todo, mucho maquillaje verde. Shrek y la princesa Fiona. JALEOS
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Halloween 2019
Para celebrar su vigésima fiesta de Halloween, Heidi Klum volvió a superarse a sí misma con un disfraz de
espécimen biónico para el que necesitó 10 horas de trabajo. Una ardua preparación de la que los transeúntes pudieron ser testigos, pues la modelo realizó todo el proceso en el escaparate de una tienda del centro de Manhattan. Getty Images
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Halloween 2020
La modelo qusio crear un cortometraje de 5 minutos de duración en el que presenta su disfraz -o más bien, disfraces- dentro de una
trama de miedo.
En el vídeo participaron sus cuatro hijos y
su actual marido, el guitarrista de Tokio Hotel Tom Kaulitz. Getty Images
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Halloween 2021
La supermodelo se transformó en un
monstruo felino pelirrojo que recreó gracias a un conjunto de leotardo negro, marcado por su pronunciado escote, que completó con una cola y un tocado que simulaba el pelo de un animal. Además, lució unas medias de rejilla y optó por una peluca roja. Para darle mayor caracterización a este personaje, Hedi Klum, como es habitual, optó por un maquillaje lleno de color y elementos propios de un gato. Redes sociales
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Halloween 2022
La modelo pisó la alfombra azul de la fiesta celebrada en el hotel Moxy NYC Lower East Side totalmente irreconocible, vestida de gusano de carnada , los que se usan en pesca.
Tanto se metió en el papel que no dudó en tirarse al suelo para actuar como un gusano, llegando incluso a contestar a las preguntas de la prensa desde el suelo. Getty Images
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Halloween 2023
En 2023 optó por un disfraz de pavo real macho,
acompañada por 10 bailarines del Circo del Sol que representaban sus plumas.
Para conseguirlo necesitó
varias horas de transformación y un sinfín de elementos que le permitieron recrear a una de las aves más admiradas. Getty Images
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Halloween 2024
El último año se
convirtió en el extraterrestre E.T. acompañada de su marido, Tom Kaulitz.
El equipo de la alemana estuvo trabajando un año en esta propuesta con la que no dejó indiferente a nadie. En total, colaboraron
más de 30 artistas de efectos especiales y el maquillador de Hollywood Mike Marino, conocido por el gran trabajo que realizado con prótesis faciales. Getty Images
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Halloween 2025
El pasado año, la modelo se disfrazó de
Medusa. Un monstruoso atuendo con un nido de serpientes en movimiento sobre su cabeza como tocado. Y un 'invertebrado' cuerpo verde lleno de escamas que reuqirió una cantidad ingente de prótesis.
La alemana compartió el proceso de preparación de su disfraz en su cuenta de
Instagram, tardando más de nueve horas en estar lista. Getty Images