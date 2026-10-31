Desde 2005, año en que inauguró esta suerte de tradición cada 31 de octubre, la modelo no ha fallado ni un solo año. Ni siquiera la pandemia de coronavirus modificó en exceso los planes de Heidi Klum (53 años). Ese año, la modelo se puso más creativa y rodó, desde casa, un cortometraje de terror para presentar su disfraz. La maniquí no teme a nada y ningún reto se le resiste.

Se ha clonado a sí misma, ha sido un cadáver desollado, se ha metido en la piel de Jessica Rabbit y se ha convertido en una realista princesa Fiona de Shrek, con carruaje en forma de cebolla incluido.

Lo cierto es que Heidi Klum se propone cada año superarse a sí misma y dejar boquiabiertos a sus seguidores con caracterizaciones dignas de cualquier gran producción de Hollywood.

[Heidi Klum vuelve a coronarse como la reina de Halloween y se transforma en E. T., el extraterrestre, en su gran noche]

En 2022 apareció irreconocible con un disfraz de gusano de carnada como los que se usan para pescar. Y el pasado año sorprendió a todos disfrazada del extraterrestre E.T.