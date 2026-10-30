La esposa de Russell Brand lo defiende en el juicio por violación aunque reconoce que le era "difícil ser monógamo"

Laura (39 años), la esposa del comediante y actor Russell Brand (51), ha sido llamada al estrado para declarar este jueves, 29 de octubre, como testigo en el juicio por violación y agresión sexual que se celebra contra su esposo en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Ante el jurado, la escritora e ilustradora describió a su marido como un hombre "cariñoso y amable" y como "un padre maravilloso", aunque reconoció que la monogamia le resultaba difícil durante su primera relación.

Cabe recordar que la pareja se dio una primera oportunidad cuando ella solamente tenía 19 años, pero cuando el actor se fue a Hollywood para probar suerte en la actuación sus caminos se separaron. Años después se reencontraron y formaron una familia.

La pareja llegando al juicio. EFE

A día de hoy, Laura solo tiene palabras de cariño y amor para el intérprete del que asegura que es "un marido increíblemente atento" y que siente que él "realmente la conoce". "Lo quiero muchísimo", declaró, según recogieron medios británicos presentes en la vista como el Daily Mail.

También subrayó que el matrimonio se basa en la transparencia: "Tenemos una relación y un matrimonio muy honestos, francos y claros. Es una de las partes más importantes de nuestra relación".

Reconoció las infidelidades

La testigo explicó que conoció a Brand en agosto de 2006, cuando ella tenía 19 años y él 31, tras asistir a uno de sus espectáculos en el Festival de Edimburgo. Dijo que al inicio de la relación él fue "muy cariñoso" y respetó que la relación avanzara "totalmente a su ritmo".

Sin embargo, reconoció que Brand mantenía contactos con otras mujeres y que ello provocó su ruptura en febrero de 2007. "No me interesaba tener una relación con él si se acostaba con otras personas", declaró. "Era evidente que le resultaba difícil ser monógamo".

La pareja retomó la relación en 2015 y se casó en 2017. Laura explicó que permanecieron en contacto durante el matrimonio de Brand con Katy Perry, aunque negó haberlo visto durante años, matizando que ese periodo pudo comprender entre año y medio y dos años.

Russell Brand con Katy Perry. Gtres

Russell Brand niega tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión indecente. Su esposa cree firmemente en su inocencia y por eso no ha dudado en mostrar su testimonio. De hecho, es la única persona que ha testificado a favor del actor, ya que él mismo reconoció que debido a su mala fama nadie más había querido hacerlo.

Laura le ha acompañado en cada sesión y seguirá haciendolo hasta el final. El juicio continúa en el Tribunal de la Corona de Southwark unas semanas más. En total se espera que dure seis.