Russell Brand declara en su juicio: "Tuve una vida muy promiscua. Estaba obsesionado con el sexo cuando era joven"

Russell Brand (51 años) ha declarado este miércoles, 28 de octubre, por primera vez ante el jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, y ha negado rotundamente los siete cargos que se le imputan. El actor está acusado de tres violaciones, tres agresiones sexuales y un intento de agresión indecente, presuntamente cometidos contra seis mujeres entre 1999 y 2009.

El excomediante, que llegó al tribunal acompañado de su esposa, Laura Gallacher, y de su padre, Ronald Henry Brand, ha ido respondiendo "no" a cada cargo cuando su abogado, Ian Winter KC, se los ha leído. Y ha afirmado que el consentimiento en una relación íntima "es fundamental, esencial y necesaria y, en muchos sentidos, más importante que el sexo en sí".

Brand ha asegurado también que las acusaciones, difundidas tras un documental de Channel 4 y reportajes de prensa en 2023, han tenido un efecto "devastador" en su vida y han provocado que amigos y antiguos colegas se distanciaran de él. De hecho, no ha conseguido que ninguna persona con información relevante declare en su favor, ha dicho ante el tribunal.

Russell Brand junto a su mujer, Laura, que le acompaña a todas las sesiones del juicio. EFE

También ha sostenido que a pesar de haber llevado en su juventud una vida "muy promiscua", todos sus encuentros sexuales fueron siempre consentidos. Ha reconocido haber estado "obsesionado" con el sexo en el pasado, aunque niega haberse fijado como objetivo acostarse con 5.000 mujeres.

El acusado no sabe con cuántas mujeres se ha acostado en su vida, pero sí sabe, según su propio testimonio, que sus relaciones sexuales nunca han sido "bruscas ni violentas".

Sí reconoció, en cambio, que tener relaciones sexuales en baños públicos era frecuente para él, pero negó haber arrastrado a la Mujer 2 -denominada así para preservar su identidad- a un baño en las instalaciones de MTV en 2001, uno de los cargos por intento de agresión sexual que se le imputan.

El juicio, que se encuentra en su tercera semana, comenzó tras las acusaciones publicadas en 2023 por una investigación conjunta de The Times, The Sunday Times y Channel 4. La fiscalía ha descrito a Brand como un "depredador sexual despiadado, calculador y manipulador", mientras que la defensa sostiene que los encuentros fueron consentidos y que las acusaciones son falsas.

Está previsto que el juicio se prolongue aproximadamente seis semanas. De momento, ya se han escuchado todos los testimonios y ahora se espera que la defensa comience la presentación de pruebas.

La postura de su mujer

Laura Gallacher está acompañando a su esposo en cada una de las sesiones del tribunal. Siempre oculta bajo unas gafas de sol, pero abrazada a su esposo, la escritora e ilustradora no se separa del actor. Aunque no ha ofrecido hasta la fecha una declaración pública sobre los hechos que se le imputan a Brand, su presencia constante en el juicio da fe del apoyo al actor.

La pareja se conoció cuando ella tenía unos 19 años y él 30, pero poco después él se mudó a Hollywood, donde conoció y se casó con Katy Perry en 2010. Laura y Russell se reencontraron por casualidad en 2015, cuando ambos habían roto con sus respectivas parejas. Gallacher acababa de separarse y Brand había terminado su matrimonio con Perry.

El matrimonio entrando al tribunal. EFE

Retomaron su relación hasta el día de hoy. La pareja se casó en agosto de 2017 y tienen tres hijos en común (dos niñas y un niño). Las supuestas violaciones y agresiones sexuales de Russell Brand ocurrieron, por tanto, antes de que se volvieran a reencontrar como pareja.

Juntos producen un podcast religioso, Sunday Service with the Brands, donde han abordado la experiencia de vivir el juicio y la presión mediática aunque sin entrar mucho en detalle por razones legales.

En el episodio publicado el 18 de octubre, Brand criticó a la prensa tradicional, a la que llamó "corruptos", "hipócritas" y "engañosos", y dijo que parecían dar por sentado que él es culpable.

En el mismo capítulo del podcast, Laura Gallacher habló de su ansiedad antes de entrar al tribunal: "Ya me pongo nerviosa al girar la esquina, en cuanto ves el nombre de la calle… En Battlebridge Road te pones la armadura. Eso es lo que siento". Y añadió que rezan antes de entrar a la vista: "Obviamente rezamos antes de entrar al tribunal".