La hermana de Matthew Perry: "Se gastó 7 millones en intentar desintoxicarse. Creía que era imposible vivir sin consumir"

"Todas las grandes historias tienen comedia y tragedia y la historia de Matthew Perry no iba a ser menos". Con estas palabras Mia Perry comienza describiendo lo que fue la vida de su hermano en el documental que acaba de ver la luz en Netflix.

Cuando se cumplen justo tres años de la muerte de la inolvidable estrella de Friends, su familia y su amigos han querido hablar por primera vez ante las cámaras para honrar la memoria del querido intérprete y repasar sus luces y sus sombras. A pesar de tenerlo todo, un gran vacío siempre habitó en el interior del actor.

La docuserie El de Matthew Perry (The One About Matthew Perry) revela precisamente lo que ocultó el éxito: una infancia marcada por la separación de sus padres, una adicción que empezó en la adolescencia y una lucha de décadas para desintoxicarse que le costó siete millones de dólares.

Elenco de 'Friends'. Getty Images

Perry creció entre dos hogares. Sus padres se separaron cuando él era aún un bebé y él vivió en Canadá con su madre, mientras su padre, actor, residía en Los Ángeles. Cuando Matthew tenía 11 años, su madre se casó con el presentador de la NBC Keith Morrison, con quien tuvo cuatro hijos.

Su padre también formó otra familia. Mia, la hermana que se convierte en la voz central del documental, nació cuando Matthew tenía 14 años. El actor creía que ver a su padre dedicarse a la interpretación le había transmitido el respeto por la profesión y en cuanto tuvo edad para ello se trasladó a California para probar suerte.

El papel de su vida

Siempre fue su sueño convertirse en un actor reconocido. Por eso, la única vez que rezó dijo: "Dios, puedes hacerme lo que quieras, pero, por favor, hazme famoso". Tres semanas después le ofrecieron el papel de Chandler Bing en Friends. Dios me hizo famoso, pero no olvidó la otra parte", reconocería Matthew años después.

Cuando Perry hizo la audición para Friends, el equipo ya tenía al resto del reparto y buscaba desesperadamente a un Chandler. 30 segundos fue exactamente el tiempo que tardó el actor en conseguir formar parte del elenco de la serie, que cambió su vida para siempre. La de él y la de su familia porque la fama que llegó con la serie fue tan vertiginosa que transformó todo su mundo.

La comedia coral sobre seis amigos en Nueva York que se emitió en NBC entre 1994 y 2004 se convirtió pronto en un fenómeno global y sus protagonistas -Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer- llegaron a ganar un millón de dólares por capítulo. El actor llegó a decir que para él actuar "era como estar en el paraíso".

Matthew Perry. Getty Images

Convertirse en una celebridad es una cosa que entusiasmó a Perry al principio. "Su nivel de fama fue una locura. Nos perseguían los paparazzis y le pedían fotos todo el rato", explica Mia, quien asegura que con el tiempo algo cambió: "Hablaba de una sensación de vacío y de soledad que no conseguía llenar".

Su primera botella, a los 14

El propio protagonista de la historia sitúa el principio de sus adicciones a sus 14 años cuando por primera vez se tomó su primera botella de alcohol entera. "Sentí que estaba en el paraíso y pensé: "Así debe ser como se siente la gente normal todo el tiempo".

El alcohol acallaba esa sensación de inferioridad que tenía y suponía que eso se acabaría cuando se hiciera famoso, pero no logró encontrar la paz.

Su dependencia de los analgésicos llegó, en cambio, años más tarde. Fue durante el rodaje de la película Fools Rush In cuando en uno de los descansos sufrió un accidente de moto acuática. El médico le dio una pastilla que le hizo sentirse eufórico y entonces empezó a preguntarse por qué no tomarse más. Su entorno se pregunta qué hubiera pasado de no haber tenido ese accidente.

Los protagonistas de 'Friends' en 2021. Getty Images

Desde entonces, el consumo de alcohol y fármacos marcó buena parte de su vida. "En cuanto tomaba una copa no podía parar", llegó a contar Perry.

Durante las últimas temporadas de Friends alternó el rodaje con tratamientos y programas de rehabilitación muy estrictos, lidiando con sus altibajos. "Cuando no bebo, todo está a oscuras", llegó a decir Matthew Perry.

Cuando la serie terminó en 2004, se quedó "a la deriva", según recoge la docuserie. Intentó desintoxicarse una y otra vez. "Se gastó unos siete millones de dólares en intentar desengancharse lo que muestra que quería desengancharse con todas sus fuerzas", dice su hermana.

La familia vivió muchos sustos como sobredosis y accidentes de coche, pero en 2018 llegó uno de los peores episodios hasta la fecha. Perry ingresó con el colon perforado en varios puntos, lo que le provocó una sepsis. Los médicos no sabían si sobreviviría.

Permaneció tres meses hospitalizado. "Yo no quería morir, pero sabía que podía hacerlo", contó después. "Esa noche había cinco personas conectadas a la máquina ECMO -soporte vital- y cuatro murieron. Yo sobreviví".

Tras el duro episodio, el intérprete volvió a su casa bajo supervisión: "Envejeció 20 años en tres meses; apenas podía andar, tenía enfermeras las 24 horas del día y acompañantes para que estuviese sobrio".

Es en este momento cuando entra en escena Kenneth Iwamasa, su asistente y representante durante los últimos 30 años, y una persona de total confianza para la familia. Por eso, fue tan duro para ellos escuchar que fue Iwamasa la persona que le suministró la ketamina que acabaría con la vida de Matthew.

Una de las últimas imágenes públicas del actor. Getty Images

La estrella de Friends había comenzado a tomar ketamina bajo prescripción médica. "Nos contó que tuvo una experiencia espiritual con la ketamina. Había visto que tenemos muchas vidas y había visto a Dios", cuenta Mia en el documental.

En 2018 se produjo el aclamado reencuentro de los protagonistas de Friends y su regreso a los focos puso de manifiesto el estado de deterioro de Perry. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre su aspecto. "Luchaba por seguir vivo y en gran medida creía que era imposible vivir sin consumir. Nunca perdí la esperanza, pero empecé a pensar que su enfermedad era terminal", cuenta su hermana entre lágrimas.

Fue entonces cuando decidió escribir sus memorias para contar su historia y así poder ayudar a personas que se encontraran en su misma situación. El libro fue un éxito de ventas y Matthew recibió los elogios y el aplauso del público por contar su historia con tanta sinceridad.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, por los "efectos agudos" de la ketamina. Su cuerpo fue encontrado flotando en el jacuzzi de su casa. Cinco personas -seis médicos, una narcotraficante, un intermediario y el asistente personal del actor- fueron declarados culpables de su muerte.