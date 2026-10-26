La trágica vida de Lula Da Silva, reelegido presidente de Brasil: de la muerte de 2 esposas a la de su primer hijo y su nieto

A sus casi 81 años, nada parece que se le resista al sindicalista y político progresista brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En las últimas horas, el líder de Partido de los Trabajadores ha vuelto a protagonizar una de las hazañas electorales más complejas de la historia democrática del país.

Tras remontar los resultados de una reñida primera vuelta y vencer con una ventaja de cuatro millones de votos frente al senador Flávio Bolsonaro (45), el veterano dirigente Da Silva asume su cuarto mandato presidencial a las puertas de los 81 años.

Será este martes, día 27 de octubre, cuando Lula alcance los 81 años. No ha recibido mejor regalo que la presidencia. Erigido como el referente político más influyente de América Latina, lejos de las urnas, protagoniza una vida marcada por la tragedia.

Lula nació en 1945 en el seno de una familia castigada por el hambre. Séptimo de ocho hermanos, vio morir en la infancia a varios de ellos debido a enfermedades tratables y a la desnutrición endémica de la región.

El éxodo de trece días en la caja de un camión rumbo al cinturón industrial de São Paulo no fue más que la huida desesperada de una madre, doña Lindu, para salvar a sus hijos del abandono paterno y la penuria absoluta.

Ese entorno de precariedad extrema, donde la muerte era una visitante cotidiana, moldeó la coraza emocional del futuro líder sindical.

El primer gran golpe vital que quebró la juventud del tornero mecánico ocurrió en 1971. Con apenas 25 años y tras haber perdido el dedo meñique de su mano izquierda en un accidente industrial, Lula contrajo matrimonio con su primer amor, la tejedora Maria de Lourdes da Silva.

Lula besando a su mujer, Rosângela da Silva, Janja, tras la victoria. Redes Sociales

La dicha duró apenas dos años. En el octavo mes de gestación del que sería su primer hijo, Lourdes contrajo hepatitis.

La precariedad del sistema sanitario público y una deficiente atención hospitalaria precipitaron la catástrofe: una anemia severa combinada con la infección terminó con la vida de su esposa y la del bebé antes de nacer.

El impacto de ver morir a su mujer y a su hijo nonato en una sala común de un hospital periférico marcó a fuego su conciencia social y le sumió en una profunda depresión de la que tardó años en reponerse, volcando su energía en la militancia gremial de São Bernardo do Campo.

En 1974, la vida sentimental de Lula volvió a encauzarse al conocer a Marisa Letícia Rocco Casa, una viuda joven que ya tenía un hijo. Juntos formaron una alianza inquebrantable que duró más de cuatro décadas, tuvieron tres hijos propios y vieron nacer al PT.

Marisa fue la mujer que cosió la primera bandera del partido con una tela roja y una estrella blanca de cartón, la que sostuvo la economía doméstica en las huelgas de los años 80 y la discreta primera dama durante los dos mandatos iniciales de su marido (2003-2010).

Sin embargo, el final de esta unión estuvo teñido de amargura. En plena tormenta judicial por la operación Lava Jato, Marisa sufrió un derrame cerebral masivo en febrero de 2017 a los 66 años.

Lula siempre sostuvo públicamente que la asfixia moral y el hostigamiento mediático quebraron la salud de su compañera: "Marisa murió triste por la maldad que hicieron con ella", llegó a declarar entre lágrimas ante el féretro.

El calvario en Curitiba

El episodio más sombrío de su ámbito personal llegó durante sus 580 días de reclusión en la celda de la Policía Federal de Curitiba. El encierro no solo puso a prueba su resistencia física y mental, sino que le infligió dolores personales difícilmente reparables.

Por un lado, la muerte de su hermano mayor, Genival Inácio da Silva ('Vavá'). Fallecido en enero de 2019 a causa de un cáncer, la Justicia le negó inicialmente al expresidente el permiso para acudir al velatorio de su figura paterna sustituta.

Sólo se le autorizó una salida restringida únicamente cuando el entierro ya se había consumado, lo que el líder sindical rechazó por dignidad.

Por otro, la desgarradora partida de su nieto Arthur. Apenas un mes después, en marzo de 2019, la tragedia golpeó el corazón de la familia con la repentina muerte de su nieto Arthur, de solo 7 años, a causa de una infección bacteriana generalizada.

En esta ocasión, bajo un draconiano dispositivo policial que le impidió abrazar con libertad a sus allegados, a Lula se le permitió salir durante un par de horas escoltado por agentes armados para despedir al pequeño en el crematorio de São Bernardo.

Quienes conocen la intimidad de Planalto aseguran que la resiliencia de Lula radica precisamente en haber sobrevivido al abismo del desamparo y al rigor del luto.

Su salida de prisión a finales de 2019 no solo representó una victoria jurídica, sino una auténtica resurrección personal personificada en Rosângela da Silva, 'Janja', la socióloga con quien intercambió cartas durante su encierro y con quien contrajo matrimonio en mayo de 2022.

Janja ha aportado al veterano dirigente una vitalidad renovada, alejándolo del ostracismo y convirtiéndose en un motor fundamental durante la agotadora campaña que lo ha llevado, a los ochenta años, a neutralizar a los herederos políticos del bolsonarismo.