Preocupación por la salud de Laura Bozzo 10 días después de su operación de urgencia: su expareja pide rezar por ella

Las informaciones que llegan desde el otro lado del planeta sobre Laura Bozzo (75 años) son cuanto menos preocupantes. La famosa conductora televisiva peruana, famosa en España por su paso por GH VIP, hace más de 10 días que se encuentra ingresada en un hospital en la Ciudad de México.

La periodista llegó primero a un centro médico en Acapulco aquejada de fuertes dolores abdominales y, tras una operación de urgencia, fue trasladada a la capital azteca para su seguimiento médico.

Desde entonces, las noticias sobre su estado de salud no son muy esperanzadoras ya que, según los últimos datos revelados, parece que la presentadora además de una peritonitis habría sufrido una neumonía.

Laura Bozzo en una imagen de archivo. Getty Images

El Comercio ha publicado que el "pulmón izquierdo no está funcionando y su corazón está crecido". Algunas fuentes hablan de que Laura Bozzo sigue intubada.

Mientras crece la incertidumbre, desde el medio de comunicación peruano se han puesto en contacto con su exmarido Cristian Zuarez. El cantante, que fue pareja de Bozzo durante casi dos décadas, ha confirmado que mantiene comunicación constante con su entorno familiar, especialmente con la hija de la periodista, Alejandra de la Fuente.

"Estoy al tanto desde el primer momento. Estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra. Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”, declaró el artista.

"Lo más importante ahora es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante", añadió.

Además, explicó que está preparado por si tuviera que viajar de emergencia a México si el estado de salud de la comunicadora empeora. El intérprete reside en Miami con su nueva esposa, pero su cariño por Laura sigue intacto a pesar de su separación.

"El sentimiento está como un amigo a la distancia, donde mi familia y en este caso mi esposa también está rezando mucho por su salud. Para mí eso es fundamental. Mi esposa entendiendo, con todo el respeto que se merece mi nueva relación, las circunstancias por las que está pasando Laura y ponerme en bandeja que si tengo que viajar e ir al lado de Laura, lo haga".

Diagnóstico

Según los detalles médicos ofrecidos por su representante, la famosa periodista comenzó a sentir que algo no estaba bien cuando unas pequeñas molestias se convirtieron en cuestión de horas en un dolor paralizante.

Una de las últimas imágenes públicas de la comunicadora peruana. Getty Images

El diagnóstico ha confirmado que presentaba una úlcera duodenal perforada, una complicación médica grave, que de no tratarse a tiempo puede derivar en problemas graves de salud, incluso la muerte.

Aunque la operación ha sido un éxito, según los doctores que le han atendido, el estado de salud de la peruana sigue siendo delicado.

De momento, continúa hospitalizada a la espera de una evolución favorable en su estado de salud.