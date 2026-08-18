Brian Hickerson, el novio de Hayden Panettiere condenado por violencia doméstica contra ella, elimina su Instagram

Horas después del fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere no cesan de ver la luz pasajes oscuros de su vida personal. El último afecta al que fue su novio, Brian Hickerson, que en las últimas horas ha eliminado su perfil de Instagram.

Tal y como avanza Page Six y confirma TMZ, días antes del fallecimiento inesperado de la artista, a los 36 años, Brian Hickerson, con quien mantuvo Hayden una relación convulsa, había recibido un revés judicial.

Conviene recordar que Hickerson había sido condenado por violencia doméstica contra la actriz tiempo atrás, y había solicitado una reducción de una de sus condenas.

Según confirman documentos judiciales, la Justicia ha rechazado las peticiones formuladas por Hickerson. Pretendía éste que sus delitos graves quedaron en faltas menores, así como también la cancelación formal de sus antecedentes penales.

La resolución de la jueza Olivia Rosales se hizo pública el pasado jueves 13 de agosto, exactamente tres días antes de que la recordada protagonista de la serie Nashville perdiera la vida en Greenville, Carolina del Sur.

Durante la vista oral, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles se opuso con firmeza a conceder cualquier beneficio penitenciario o registral al acusado, una postura que finalmente fue respaldada por la magistrada titular del caso.

El historial penal de Hickerson con la justicia se remonta a abril de 2021, fecha en la que se declaró culpable de dos delitos graves de lesiones corporales infligidas a cónyuge o novia.

La pareja, en una imagen de archivo. Gtres

Aquella resolución llegó tras una sucesión de episodios de violencia machista contra la propia Hayden Panettiere registrados entre mayo de 2019 y enero de 2020.

Aunque inicialmente la acusación formuló hasta ocho cargos penales en su contra, el proceso terminó saldándose mediante un acuerdo judicial.

Por aquellos hechos, Hickerson fue condenado en 2021 a cumplir 45 días de cárcel -de los cuales completó 33 en prisión-, además de someterse a cuatro años de libertad condicional.

También se comprometió a hacer asistencia obligatoria a cursos sobre violencia doméstica y la imposición de una orden de alejamiento respecto a la actriz con una vigencia de cinco años.

Fuentes cercanas confirmaron a TMZ que Panettiere y Hickerson habían retomado recientemente su relación sentimental, decidiendo mantener este romance bajo un estricto secreto mediático con el objetivo prioritario de proteger la carrera profesional de la intérprete.

Pocos meses antes del trágico suceso, en mayo, el propio Hickerson reconoció públicamente que mantenía la esperanza de casarse con Panettiere y volver a estar juntos.

Por su parte, al ser preguntada por la prensa en el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) en esas mismas fechas, Panettiere desestimó entre risas cualquier plan de matrimonio con su entonces exnovio, si bien la relación dio un giro privado en las semanas previas a su fallecimiento.

Las incógnitas

Hayden Panettiere falleció el domingo en la localidad de Greenville, desencadenando una intervención de urgencia tras la llamada realizada por un amigo al teléfono de emergencias 911 a las 1:51 p. m.

La alerta avisaba de que la actriz se encontraba inconsciente tras sufrir un paro cardíaco, sospechándose de una posible sobredosis de sustancias.

A pesar de los esfuerzos desplegados por los paramédicos desplazados al lugar, que aplicaron maniobras de soporte vital cardíaco avanzado, la intérprete fue declarada oficialmente fallecida a las 2:32 p. m. en la misma escena de la emergencia.

Por el momento, las circunstancias de la llamada y la presencia de otras personas en el inmueble siguen envueltas en la incógnita.