El rapero Sean 'Diddy' Combs protagoniza una pelea en la cárcel que retrasa su puesta en libertad: "Se defendió bien"

Sean 'Diddy' Combs (56 años) no saldrá de prisión tan pronto como se había previsto. La Oficina Federal de Prisiones ha actualizado nuevamente su fecha de liberación y la ha fijado para el 20 de febrero de 2028.

Este nuevo cambio llega después de una serie de modificaciones que han generado confusión.

Las autoridades no han explicado los motivos de estas variaciones, aunque la fecha de enero se estableció justo después de que el artista fuera enviado a aislamiento tras protagonizar una pelea en prisión.

El incidente, ocurrido en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, tuvo lugar el mes pasado. Según fuentes internas citadas por medios estadounidenses, Diddy se vio envuelto en un altercado con otro recluso que comenzó con empujones y terminó en un intercambio de puñetazos.

Sean 'Diddy' Combs, en una imagen de archivo. Gtres

Las mismas fuentes aseguran que el músico "se defendió bien" durante la pelea. El enfrentamiento se detuvo cuando los funcionarios penitenciarios intervinieron y separaron a ambos hombres.

Tras ello, Combs fue trasladado inmediatamente a aislamiento, aunque no se ha especificado cuánto tiempo permanecerá en esa situación ni si este episodio ha influido en el nuevo retraso de su fecha de liberación.

La prisión federal FCI Fort Dix ha evitado dar detalles sobre el incidente o sobre el estado del artista. Un representante del centro declaró a TMZ: "No estamos autorizados a revelar ni a proporcionar información interna relativa a ningún recluso bajo nuestra custodia".

La Oficina Federal de Prisiones también ha reiterado que no comenta asuntos disciplinarios ni condiciones de reclusión por motivos de privacidad y seguridad.

Esta falta de información oficial ha alimentado la especulación en torno a los constantes cambios en la fecha de salida del magnate musical, que permanece en prisión desde su condena en octubre de 2025.

Aquel mes, Diddy fue sentenciado a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de prostitución. Además, se le impuso una multa de 500.000 dólares y una pena adicional de cinco años de libertad condicional supervisada.

El fundador del sello Bad Boy Records fue absuelto de los cargos más graves -conspiración para delinquir y trata de personas con fines sexuales- en un juicio que concluyó en julio del año pasado.

'Diddy' Combs en un acto en Nueva York en 2017. Gtres Gtres

Aun así, la condena por prostitución lo llevó a ingresar en prisión, donde ha permanecido desde entonces mientras continúa defendiendo su inocencia. Combs ha negado todas las acusaciones y se declaró no culpable de todos los cargos desde el inicio del proceso.

Mientras cumple condena, el artista ha seguido gestionando asuntos personales y financieros desde prisión. A principios de julio, se conoció que había vendido su mansión frente al mar en Miami, una propiedad que adquirió por 35 millones de dólares a Gloria y Emilio Estefan hace casi cuatro años.

Según The Real Deal, la vivienda fue comprada por JFStar LLC, una empresa con sede en Newport News y dirigida por John A. Franklin, de Virginia Beach.

La venta se interpretó como un movimiento significativo en el patrimonio del artista, que ha visto cómo su imperio empresarial y su reputación pública se han visto profundamente afectados por los procesos judiciales.

El caso de Diddy ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos, tanto por la gravedad de las acusaciones como por la trayectoria del artista, que durante décadas fue una figura influyente en la industria musical y empresarial.