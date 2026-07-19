Hoy cumple 50 años el actor británico descendiente de Ricardo III, nominado al Oscar y cuyos ojos cambian de color

Benedict Cumberbatch, en la 75º edición del Festival de Cine de Berlín, en 2025. GTRES

Benedict Cumberbatch, ganador de un Bafta y un Emmy, sopla este domingo, 19 de julio, su medio siglo de vida. Más información: Hoy cumple 59 años el actor de 'Fast & Furious' que fue 'gorila' en discotecas, hizo 500 peleas y fue descubierto por Spielberg antes de amasar 225 millones

Hay rostros que parecen esculpidos para proyectar misterio, voces que resuenan con la autoridad de un alma vieja y miradas capaces de hipnotizar a las masas. Una de ellas es la de Benedict Cumberbatch.

Hoy, una de las figuras más magnéticas, camaleónicas y respetadas de la industria del cine global sopla las velas de su medio siglo de vida.

Cumberbatch, que encaja a la perfección en el más puro concepto del refinamiento británico, es todo un gentleman. Dentro y fuera de los escenarios.

Y es que de casta le viene al galgo. Poseedor de un árbol genealógico que lo conecta directamente con la época de las armaduras y las traiciones palaciegas, el intérprete celebra este domingo, 19 de julio, sus 50 años en la cúspide de su carrera, consolidado como uno de los genios favoritos de la industria cinematográfica. Un verdadero aristócrata de la interpretación contemporánea.

Benedict Cumberbatch y Ralph Fiennes en 'Henry Sugar' Netflix.

Mirada mutante

Para entender el magnetismo del actor, basta con fijarse en su mirada. Una esquiva y fascinante que cambia de tonalidad según la luz del día o el vestuario que lleve. Por increíble que parezca, el color de sus ojos fluctúa de manera sorprendente entre el verde, el azul y el gris.

No es un truco de postproducción ni exigencia del guion. El actor padece heterocromía central y sectorial, una mutación genética inofensiva que hace que sus ojos tengan varios colores dentro del propio iris.

El rey Carlos III saluda a Benedict Cumberbatch durante la celebración de 'A King's Trust' en el Royal Albert Hall de Londres, con motivo del 50.º aniversario de la organización benéfica, el pasado mes de mayo. GTRES

Linaje real

Esta rara anomalía genética lo dota de un rasgo físico casi místico que le viene de maravilla para su oficio. Y que ayuda a completar su aura de hombre de otro tiempo.

Y es que, literalmente, pertenece a otro tiempo. En 2014, un estudio genealógico reveló que el actor es primo lejano en decimoséptimo grado del rey Ricardo III de Inglaterra.

Este vínculo real adquirió tintes poéticos cuando Cumberbatch fue elegido por la BBC para interpretar a su propio ancestro en la serie histórica The Hollow Crown. El propio actor leyó un poema en el reentierro de los restos del monarca en la catedral de Leicester, cerrando un círculo dinástico que ni el mejor guionista de Hollywood habría podido diseñar.

Cumberbatch insinúa que la cuarta temporada de 'Sherlock' será la última Netflix.

El fenómeno 'Sherlock'

Nacido en Londres en 1976, el destino de Benedict Timothy Carlton Cumberbatch estaba irremediablemente ligado a los escenarios.

Hijo de los reputados actores de televisión Timothy Carlton y Wanda Ventham, su infancia transcurrió entre bambalinas.

Buscando blindarlo de la inestabilidad de la farándula, sus padres hicieron un esfuerzo económico para enviarlo al elitista colegio Harrow, una de las instituciones más tradicionales y exclusivas del Reino Unido.

Lejos de convertirse en abogado o diplomático como querían sus progenitores, allí fue donde descubrió su amor por el teatro, debutando a los 12 años en una obra de Shakespeare.

Benedict Cumberbatch, en 'Eric'. Netflix.

Tras tomarse un año sabático para enseñar inglés en un monasterio tibetano, regresó para formarse en la prestigiosa Academia de Música y Arte Dramático de Londres (LAMDA).

Durante años picó piedra en el teatro clásico y en papeles secundarios, pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2010.

Vestido con un abrigo largo oscuro y una bufanda azul, Cumberbatch se metió en la piel de un detective hiperactivo, arrogante y socialmente torpe. La serie Sherlock de la BBC lo catapultó a la fama mundial de la noche a la mañana.

Su interpretación moderna del mito de Conan Doyle redefinió su trade mark: el molde perfecto para dar vida a genios incomprendidos.

Benedict Cumberbatch con los Teleñecos. Sesame Workshop.

Papeles memorables e idilio con el Oscar

A partir de Sherlock, las puertas del cine comercial y de autor se abrieron de par en par. Cumberbatch demostró una versatilidad apabullante.

Ha sido el temible dragón digital Smaug en la trilogía de El Hobbit, el imponente villano Khan en Star Trek: En la oscuridad y, por supuesto, el Hechicero Supremo de Marvel, Doctor Strange, un personaje masivo y comercial que lo ha convertido en una de las caras globales más cotizadas del planeta.

Sin embargo, sus mayores triunfos artísticos han llegado de la mano de la crítica y la Academia de Hollywood, acumulando dos nominaciones al Oscar como Mejor Actor.

'El poder del perro' Netflix. Netflix

La primera de ellas le llegó por su papel de Alan Turing en The Imitation Game (2014).

En la cinta, su interpretación contenida, dolorosa y magistral, no pasó desapercibida. Encarnar al trágico matemático británico que descifró el código Enigma nazi durante la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de abrirle las puertas a una posible estatuilla. Pero no lo consiguió.

Su papel de Phil Burbank en El poder del perro (2021), bajo la dirección de Jane Campion, fue el más descarnado de su vida.

Su retrato de un vaquero cruel, intimidante y atrapado en una profunda represión masculina le valió su segunda nominación y el aplauso unánime de la industria. Tampoco se hizo con él.

A su vitrina de premios se suman un prestigioso Premio Emmy, un galardón BAFTA y un galardón en los prestigiosos premios Laurence Olivier de teatro.

Benedict Cumberbatch como Doctor Strange (Marvel Studios). Marvel.

Proyectos en el horizonte

Lejos de acomodarse al alcanzar el medio siglo, la agenda del actor británico arde con proyectos de altísimo nivel.

Tras el éxito de la miniserie de suspense Eric en Netflix, Cumberbatch encara un año clave. En los próximos meses se sumergirá en el esperadísimo rodaje de Avengers: Doomsday, donde su Doctor Strange tendrá un rol fundamental para plantar cara al nuevo gran villano del multiverso interpretado por Robert Downey Jr.

Además, entre sus proyectos más inmediatos destaca el drama de ciencia ficción How to Live on Earth y la esperada película de época de Paul Greengrass, The Hood (titulada provisionalmente en algunos mercados como The Uprising), un drama bélico sobre las revueltas campesinas del siglo XIV donde volverá a lucir sus dotes para la épica histórica.

Benedict Cumberbatch cumple 50 años siendo el dueño absoluto de la pantalla. Bien sea con capa de superhéroe, con corona de rey o con lo que le pongan por delante.