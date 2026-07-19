Hoy cumple 50 años el actor británico descendiente de Ricardo III, nominado al Oscar y cuyos ojos cambian de color
Benedict Cumberbatch, ganador de un Bafta y un Emmy, sopla este domingo, 19 de julio, su medio siglo de vida.
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Hay rostros que parecen esculpidos para proyectar misterio, voces que resuenan con la autoridad de un alma vieja y miradas capaces de hipnotizar a las masas. Una de ellas es la de Benedict Cumberbatch.
Hoy, una de las figuras más magnéticas, camaleónicas y respetadas de la industria del cine global sopla las velas de su medio siglo de vida.
Cumberbatch, que encaja a la perfección en el más puro concepto del refinamiento británico, es todo un gentleman. Dentro y fuera de los escenarios.
Y es que de casta le viene al galgo. Poseedor de un árbol genealógico que lo conecta directamente con la época de las armaduras y las traiciones palaciegas, el intérprete celebra este domingo, 19 de julio, sus 50 años en la cúspide de su carrera, consolidado como uno de los genios favoritos de la industria cinematográfica. Un verdadero aristócrata de la interpretación contemporánea.
Mirada mutante
Para entender el magnetismo del actor, basta con fijarse en su mirada. Una esquiva y fascinante que cambia de tonalidad según la luz del día o el vestuario que lleve. Por increíble que parezca, el color de sus ojos fluctúa de manera sorprendente entre el verde, el azul y el gris.
No es un truco de postproducción ni exigencia del guion. El actor padece heterocromía central y sectorial, una mutación genética inofensiva que hace que sus ojos tengan varios colores dentro del propio iris.
Linaje real
Esta rara anomalía genética lo dota de un rasgo físico casi místico que le viene de maravilla para su oficio. Y que ayuda a completar su aura de hombre de otro tiempo.
Y es que, literalmente, pertenece a otro tiempo. En 2014, un estudio genealógico reveló que el actor es primo lejano en decimoséptimo grado del rey Ricardo III de Inglaterra.
Este vínculo real adquirió tintes poéticos cuando Cumberbatch fue elegido por la BBC para interpretar a su propio ancestro en la serie histórica The Hollow Crown. El propio actor leyó un poema en el reentierro de los restos del monarca en la catedral de Leicester, cerrando un círculo dinástico que ni el mejor guionista de Hollywood habría podido diseñar.
El fenómeno 'Sherlock'
Nacido en Londres en 1976, el destino de Benedict Timothy Carlton Cumberbatch estaba irremediablemente ligado a los escenarios.
Hijo de los reputados actores de televisión Timothy Carlton y Wanda Ventham, su infancia transcurrió entre bambalinas.
Buscando blindarlo de la inestabilidad de la farándula, sus padres hicieron un esfuerzo económico para enviarlo al elitista colegio Harrow, una de las instituciones más tradicionales y exclusivas del Reino Unido.
Lejos de convertirse en abogado o diplomático como querían sus progenitores, allí fue donde descubrió su amor por el teatro, debutando a los 12 años en una obra de Shakespeare.
Tras tomarse un año sabático para enseñar inglés en un monasterio tibetano, regresó para formarse en la prestigiosa Academia de Música y Arte Dramático de Londres (LAMDA).
Durante años picó piedra en el teatro clásico y en papeles secundarios, pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2010.
Vestido con un abrigo largo oscuro y una bufanda azul, Cumberbatch se metió en la piel de un detective hiperactivo, arrogante y socialmente torpe. La serie Sherlock de la BBC lo catapultó a la fama mundial de la noche a la mañana.
Su interpretación moderna del mito de Conan Doyle redefinió su trade mark: el molde perfecto para dar vida a genios incomprendidos.
Papeles memorables e idilio con el Oscar
A partir de Sherlock, las puertas del cine comercial y de autor se abrieron de par en par. Cumberbatch demostró una versatilidad apabullante.
Ha sido el temible dragón digital Smaug en la trilogía de El Hobbit, el imponente villano Khan en Star Trek: En la oscuridad y, por supuesto, el Hechicero Supremo de Marvel, Doctor Strange, un personaje masivo y comercial que lo ha convertido en una de las caras globales más cotizadas del planeta.
Sin embargo, sus mayores triunfos artísticos han llegado de la mano de la crítica y la Academia de Hollywood, acumulando dos nominaciones al Oscar como Mejor Actor.
La primera de ellas le llegó por su papel de Alan Turing en The Imitation Game (2014).
En la cinta, su interpretación contenida, dolorosa y magistral, no pasó desapercibida. Encarnar al trágico matemático británico que descifró el código Enigma nazi durante la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de abrirle las puertas a una posible estatuilla. Pero no lo consiguió.
Su papel de Phil Burbank en El poder del perro (2021), bajo la dirección de Jane Campion, fue el más descarnado de su vida.
Su retrato de un vaquero cruel, intimidante y atrapado en una profunda represión masculina le valió su segunda nominación y el aplauso unánime de la industria. Tampoco se hizo con él.
A su vitrina de premios se suman un prestigioso Premio Emmy, un galardón BAFTA y un galardón en los prestigiosos premios Laurence Olivier de teatro.
Proyectos en el horizonte
Lejos de acomodarse al alcanzar el medio siglo, la agenda del actor británico arde con proyectos de altísimo nivel.
Tras el éxito de la miniserie de suspense Eric en Netflix, Cumberbatch encara un año clave. En los próximos meses se sumergirá en el esperadísimo rodaje de Avengers: Doomsday, donde su Doctor Strange tendrá un rol fundamental para plantar cara al nuevo gran villano del multiverso interpretado por Robert Downey Jr.
Además, entre sus proyectos más inmediatos destaca el drama de ciencia ficción How to Live on Earth y la esperada película de época de Paul Greengrass, The Hood (titulada provisionalmente en algunos mercados como The Uprising), un drama bélico sobre las revueltas campesinas del siglo XIV donde volverá a lucir sus dotes para la épica histórica.
Benedict Cumberbatch cumple 50 años siendo el dueño absoluto de la pantalla. Bien sea con capa de superhéroe, con corona de rey o con lo que le pongan por delante.
20 cosas que, probablemente, no sabías sobre Benedict Cumberbatch
- Fue secuestrado en Sudáfrica
En 2004, mientras rodaba la miniserie 'To the Ends of the Earth', él y unos amigos fueron asaltados por seis hombres armados que los ataron y los metieron en el maletero de un coche. Logró salvar la vida negociando con sus captores.
- Es un héroe de la vida real
En 2018, saltó de un taxi en Londres para defender a un ciclista de reparto de Uber Eats que estaba siendo agredido por un grupo de cuatro hombres. Los ahuyentó a golpes.
- Su nombre casi le cuesta la carrera
Al inicio de su trayectoria usaba el nombre artístico de "Benedict Carlton" porque pensaba que su apellido real, Cumberbatch, sonaba "como un pedo en un baño un domingo por la mañana". Su agente lo convenció de usar el real porque era más llamativo.
- Casi se convierte en monje tibetano
Durante su año sabático antes de la universidad, vivió voluntariamente en un monasterio en la India enseñando inglés a monjes budistas a cambio de alojamiento y aprendizaje espiritual.
- Sobrevivió a una negligencia
Cuando era un bebé de pocos meses, sus padres lo dejaron durmiendo en una habitación y la calefacción falló, dejándolo expuesto a una temperatura de congelación. Su madre lo encontró envuelto en escarcha, pero sobrevivió sin secuelas.
- Es un dibujante experto
Antes de decantarse por la actuación, consideró seriamente estudiar Bellas Artes. Ganó una beca de arte en el colegio Harrow gracias a sus espectaculares pinturas al óleo y retratos a carboncillo.
- Tiene un club de fans con un nombre polémico
Sus seguidoras más acérrimas se autodenominaron internacionalmente como las "Cumberbitches" (un juego de palabras con su apellido). Al actor no le gustaba el término por considerarlo despectivo hacia las mujeres y les pidió formalmente que se cambiaran el nombre a "Cumbercollectives".
- Ofició la boda de sus amigos
Tiene el título oficial de maestro de ceremonias civil y en 2013 ofició legalmente la boda de una pareja de amigos homosexuales en la isla de Ibiza.
- Es incapaz de pronunciar una palabra común
Se convirtió en un meme viral en internet tras demostrar en varios documentales de la BBC que es incapaz de pronunciar correctamente la palabra "penguin" (pingüino), diciendo en su lugar cosas como "pengwing" o "pangwin".
- A punto de no ser Sherlock por su físico
Los ejecutivos de la cadena BBC dudaron mucho antes de contratarlo para el papel de la serie porque consideraban que su estructura facial era "demasiado extraña" y que no resultaba lo suficientemente atractivo para el público.
- Es un ferviente activista
Ha usado su estatus para recaudar millones para causas benéficas y llegó a acoger en su propia casa de Londres a una familia de refugiados ucranianos tras el estallido de la guerra.
- Es cinturón negro
Para preparar sus escenas de acción en Hollywood, entrena de manera habitual artes marciales y técnicas de combate cuerpo a cuerpo.
- Su gran fobia social
Odia profundamente las redes sociales y se niega en rotundo a abrirse cuentas oficiales en Instagram, X (Twitter) o TikTok por considerar que devoran el tiempo libre y destruyen la privacidad.
- Tiene un fetiche por las imitaciones
Es famoso en los platós de televisión por su asombrosa capacidad para imitar las voces de compañeros de profesión como Alan Rickman, Sean Connery, Jack Nicholson o Tom Hiddleston.
- Su dieta es estrictamente vegana
Adoptó el veganismo hace años por motivos éticos y medioambientales, algo que mantiene a rajatabla incluso durante los duros entrenamientos físicos para las películas de Marvel.
- Es Comendador de la Orden del Imperio Británico
En 2015, la reina Isabel II lo condecoró personalmente en el Palacio de Buckingham con el título de CBE por sus servicios a las artes escénicas y a la beneficencia.
- Es un apasionado del motor
Le fascinan los coches deportivos de carreras de alta gama y ha participado en varias ocasiones en el famoso programa de motor británico Top Gear.
- Sufre de una extraña alergia
Curiosamente, para alguien que interpreta a un hechicero que manipula elementos naturales, el actor tiene una fuerte alergia médica al polvo de los platós antiguos y a los gatos.
- Sus padres aparecieron en su serie
En un tierno guiño televisivo, los padres biológicos de Benedict interpretaron precisamente a los padres de Sherlock Holmes en varios episodios de la serie de la BBC.
- Su técnica para llorar
Ha confesado que para rodar escenas dramáticas y romper a llorar en pantalla de forma natural, recurre mentalmente a la técnica de recordar la inmensa sensación de alivio y shock que sintió el día que sobrevivió a su secuestro en Sudáfrica.