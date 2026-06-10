Ella Bright, la protagonista de 'Off Campus' a la que la serie le ha cambiado la vida: la decisión que la lanzó al estrellato

Cuando a Ella Bright le llegó la audición para Off Campus, la joven actriz se encontraba en plena crisis existencial: no sabía si seguir con su carrera como actriz o centrarse en sus estudios y hacer la prueba para entrar en la universidad.

A sus 18 años ya había interpretado un buen puñado de papeles, pero ninguno había logrado catapultarla a lo más alto como era su aspiración.

Decidió dar una oportunidad más a su sueño y se presentó al casting para el papel principal de Hannah Wells, una brillante estudiante universitaria de música. Fue entonces cuando su vida cambió.

"No me esperaba ni era consciente de lo popular que era esta saga de libros", admitió Bright a The Hollywood Reporter donde recordó que ni siquiera 24 horas después de que se anunciara su papel, una fan se le acercó en el metro de Londres.

"Fue muy surrealista que la gente se nos acercara, pero también fue muy conmovedor ver que la gente decía estar tan emocionada".

Días después del lanzamiento de la serie en Amazon Prime, sus visualizaciones se dispararon hasta convertirse en la número uno de la plataforma a nivel mundial, alcanzando el primer puesto en más de 20 países. Hasta el momento es la tercera serie más vista de la historia de Amazon.

No es para menos pues la historia se apoya en el universo literario de Elle Kennedy, una saga muy popular que parte de The Deal y que mezcla romance, vida universitaria y deporte de élite.

El personaje de Hannah Wells, además, ya venía con una base de fans muy clara desde los libros, lo que ha terminado de impulsar el interés por la adaptación.

La reacción del público y el éxito tan arrollador de la serie fue algo inesperado para ella. La actriz británica-estadounidense se convirtió, de la noche a la mañana, en una de las grandes revelaciones.

La química entre Ella Bright y Belmont Cameli, que interpreta a Garrett, es una de las claves del éxito de Off Campus. Aunque su historia de amor no ha estado exenta de polémica pues los actores en la vida real se llevan 10 años -algo que se ha cuestionado- la conexión entre ambos ha traspasado la pantalla.

Según la actriz, su compañero de reparto es hoy uno de sus grandes amigos en la vida real. "Ambos nos encariñamos tanto con estos personajes que la relación surgió de forma natural", dijo a la versión inglesa de Vanity Fair.

Giro de 180 grados

Desde pequeña, Ella Bright tenía claro que quería dedicarse a la interpretación, así que a los ocho años ya estaba trabajando como actriz en proyectos menores.

Su carrera empezó muy pronto, sí. Debutó en televisión en 2015 en Legends, dio el salto al West End en 2017 con Harry Potter y el legado maldito y después pasó al cine con Holmes & Watson en 2018.

El gran empujón le llegó con Malory Towers, donde interpretó a Darrell Rivers entre 2020 y 2025, una etapa que le valió nominaciones a los BAFTA infantiles y a los Emmy juveniles.

También interpretó a una joven Kate Middleton en The Crown. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que su esfuerzo y su trabajo se han visto recompensados.

Bright ha asegurado que nada de lo que está pasando estaba en sus planes. La serie "le dio un giro de 180 grados a mi vida, de la mejor manera que jamás hubiera imaginado. Se están haciendo realidad cosas que… nunca pensé que pudieran suceder", afirmó en Vanity Fair.

Ahora se pasea por las alfombras rojas y ya ha acudido al programa de Jimmy Fallon, parada obligatoria para las grandes estrellas. Sus redes sociales atesoran más de cuatro millones de seguidores y trabaja con la estilista Aimée Croysdill, responsable de los looks de jóvenes actrices como Ellie Bamber, Nicola Coughlan o Milly Alcock.

Elle Bright tiene una identidad fashion muy clara, en la línea girl next door. Es una mujer con una belleza natural, que destaca por su sencillez, con la que el común de los mortales puede identificarse fácilmente.

Entre sus planes más inmediatos está el rodaje de la segunda temporada de Off Campus que ya ha comenzado en Vancouver (Canadá). En ella, Bright volverá a dar vida a Hannah Wells, aunque parece que esta vez no como protagonista absoluta.

En la siguiente entrega el espectador verá cómo avanza la relación de Allie y Dean, que apenas acaba de comenzar.