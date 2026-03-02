Zendaya y Tom Holland se han casado en secreto: el estilista de la actriz revela el secreto mejor guardado de la pareja

Aunque no pisaron la alfombra roja, terminaron siendo, sin proponérselo, los grandes protagonistas de la noche. Los Screen Actors Guild Awards dejaron una de las noticias más inesperadas del año: Zendaya (29 años) y Tom Holland (29) ya se habrían casado… y prácticamente nadie se habría enterado.

La revelación ha llegado de la manera más inesperada. Durante una entrevista en directo para Access Hollywood, el estilista y amigo íntimo de la actriz, Law Roach, ha soltado la bomba con total naturalidad. "La boda ya ha ocurrido", ha confesado entre risas.

Esto provocó cierto desconcierto inmediato en la periodista: "¿Pero es verdad?", repreguntó sorprendida. "¡Es totalmente cierto!", respondió Roach sin poder contener la risa, rematando con un irónico: "Os lo perdisteis".

Zendaya y Tom Holland en un acto público. Gtres

Sus palabras no tardaron en incendiar las redes sociales y reactivar una cronología sentimental que, desde hace años, la pareja ha intentado mantener lejos del foco mediático.

Los rumores sobre un posible compromiso comenzaron a intensificarse durante los Globos de Oro, cuando Zendaya fue fotografiada luciendo un llamativo diamante en el dedo anular izquierdo.

Apenas un día después, el portal TMZ confirmó el compromiso citando fuentes cercanas a la pareja, mientras que la revista People aseguraba que Holland llevaba tiempo planeando la pedida. "Siempre ha estado loco por ella. Siempre supo que era la indicada", señalaban entonces desde su entorno.

Más tarde, en septiembre de 2025, fue el propio actor quien terminó de alimentar las sospechas. Durante un evento público, un reportero se refirió a Zendaya como su "novia", y Holland lo corrigió con una sola palabra que dio la vuelta al mundo: "Prometida". Ese fue el momento en que se confirmó la noticia que parecía un secreto a voces.

Su historia de amor

La historia de amor entre ambos se remonta a 2016, cuando coincidieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming. En aquel momento insistían en que su relación era únicamente amistosa, aunque distintas fuentes aseguraban ya en 2017 que habían comenzado a verse fuera del set.

Zendaya y Tom Holland en un acto público. Gtres

No fue hasta 2021 cuando llegó la confirmación definitiva: las imágenes de ambos besándose dentro de un coche pusieron fin a varios años de especulaciones. Desde entonces, la actriz de Euphoria y el intérprete de Avengers: Endgame han construido una de las relaciones más sólidas y discretas de Hollywood.

En una entrevista concedida a GQ ese mismo año, Holland reconocía las dificultades de mantener la intimidad cuando se vive bajo una exposición constante. "Uno de los inconvenientes de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control", explicaba.

Zendaya, por su parte, ha defendido en varias ocasiones que amar a alguien sigue siendo algo "sagrado". La actriz ha admitido que está aprendiendo a convivir con el inevitable interés público hacia su vida personal.

"No puedo dejar de ser una persona, vivir mi vida y amar a la persona que amo", reconoció, dejando clara su prioridad de proteger aquello que pertenece únicamente a su esfera privada.

Si las palabras de Law Roach terminan confirmándose, la pareja habría logrado lo que parecía imposible en la industria del entretenimiento actual: celebrar una boda en absoluto secreto y convertirla, meses después, en la mayor sorpresa de Hollywood.