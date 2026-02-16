Maya, la estrella de 'Stranger Things' e hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, se casa por sorpresa: la lista de invitados

Maya Hawke (27 años), la hija de Ethan Hawke (55) y Uma Thurman (55), se casó el pasado sábado, 14 de febrero con el músico Christian Lee Hutson (35). Una celebración que coincidió con el Día de San Valentín y que tuvo lugar en Nueva York.

Cabe recordar que la actriz forma parte del reparto de la serie Stranger Things. Así, invitó a varios de sus compañeros al enlace.

Una boda sorpresa, tal y como ha revelado HELLO!, mostrando las primeras imágenes de la pareja. Las fotografías muestran el diseño nupcial a través de unas escenas de la novia caminando por las calles de Nueva York antes de entrar a la ceremonia.

La actriz de Stranger Things estuvo acompañada en ese momento por su padre, muy orgulloso de su hija, quien llevó el ramo de flores con destino a la iglesia de St. George, donde tuvo lugar el enlace.

El 14 de febrero se ha convertido en el día más importante de la vida de Maya Hawke. La actriz convirtió el día de San Valentín en el más romántico del año y en el momento en el que pasó por el altar para contraer matrimonio con el cantante de country Christian Lee Hutson (35).

i didn’t even know maya was in a relationship let alone getting married yesterday😭 pic.twitter.com/V1gkc7eJ0N — katie⸆⸉❤️‍🔥 (@chloeandoomfs) February 15, 2026

La pareja se dio el 'sí, quiero' en una iglesia ubicada en Manhattan. Sin embargo, tras convertirse en marido y mujer, los novios y sus invitados se trasladaron hasta el centro de la ciudad que nunca duerme, concretamente hasta un club privado llamado The Players, ubicado en Gramercy Park.

Fue en ese lugar donde la pareja celebró su banquete nupcial. Allí acudieron actores y actrices de la exitosa serie de Netflix, que finalizó el pasado mes de enero tras la emisión del capítulo final.

Entre los asistentes a la boda se pudo ver a Finn Wolfhard (23), Gaten Matarazzo (23), Caleb McLaughlin (24), Sadie Sink (23), Natalia Dyer (31) y Joe Keery (33), además de Iris Apatow (23), esta última con su novio Sam Nivola (23).

En esta fecha inolvidable no podía faltar tampoco el hermano pequeño de Maya, Levon Roan Thurman-Hawke (24), nacido fruto del matrimonio de los dos actores, que estuvieron juntos de 1998 a 2005.

Ethan también es padre de Clementine e Indiana, que ha tenido con su mujer, Ryan Shawhughes (45), al igual que la protagonista de Kill Bill es madre de otra hija, Luna, fruto de su relación con Arpad Busson.

Maya Hawke y su padre Ethan en un acto público. Gtres

Maya y Christian se han casado muy enamorados, pero si algo les caracteriza es que han llevado su relación con mucha discreción y, sobre todo, alejada de los focos. Se conocieron en 2023 y desde entonces no se han separado.

Al principio -en 2023- se les vio por las calles de la Gran Manzana besándose; sin embargo, no fue hasta la primavera de 2025 cuando oficializaron su relación durante el estreno de una obra de teatro en Broadway, al que acudieron juntos.

El look de los novios

Según las imágenes que ha publicado el medio estadounidense, se puede ver cómo la intérprete lucía un vestido sin mangas, con escote barco en color blanco inmaculado y cintura baja decorada con un lazo, que aportaba ese toque chic.

Al vestido le acompañaba una larga cola, que llevaban sus damas de honor, y para resguardarse del frío usó un abrigo grande de plumas, a tono con el resto del diseño.

El novio, por su parte, lucía el clásico esmoquin negro, que fusionaba a la perfección con el blanco de Maya. También Uma Thurman apostaba por un look en color celeste con estampados y zapatos a juego para el gran día de su hija.