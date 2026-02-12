Su viuda, Kimberly, y sus seis hijos: la familia que llora la muerte de James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson Crece'

Desgarradora noticia la que se ha conocido en la noche de este miércoles, 11 de febrero. El actor James Van Der Beek, recordado por dar vida a Dawson Leery en la serie Dawson Crece, ha perdido la vida a los 48 años, a causa de un cáncer de colon. Un triste desenlace que ha comunicado su mujer, Kimberly Brook (48 años), a través de sus redes sociales.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo", ha escrito su esposa en su perfil de Instagram.

"Esos días llegarán. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", ha pedido Kimberly, quien llora la muerte del que fue su marido durante 15 años.

James y Kimberly se conocieron en un viaje a Israel en 2009, poco después de que él pusiera fin a su primer matrimonio con Heather McComb.

Como confesó en una ocasión en Instagram, con motivo de su décimo aniversario de bodas, en aquel momento, James Van Der Beek buscaba "un alma gemela. Alguien con quien formar una familia".

Se dieron el 'sí, quiero' un año después de conocerse. El 1 de agosto de 2010, en Tel Aviv, Israel. "La mujer que amo me hizo el honor de convertirse en mi esposa hoy. Espero con ansias tenerla por el resto de mi vida", escribió en su momento el actor en su cuenta de Twitter (ahora X).

Sobre su boda, contaron: "Nos apresuramos a prepararnos, había un montón de gente que no conocíamos (y unas cuantas que sí) bailando a nuestro alrededor, después fuimos emboscados por paparazzi israelíes, luego comimos en un bar libanés al aire libre con manteles y sillas de plástico y comida increíble... y nos fuimos".

Kimberly y James Van Der Beek en un acto en Los Ángeles en 2017. Gtres

La estrella de Dawson Crece y su mujer tuvieron seis hijos. La primera, Olivia (15), llegó un año después de su enlace. El 25 de septiembre de 2010.

Dos años más tarde, el 13 de marzo de 2012, dieron la bienvenida a Joshua (13). Y en enero de 2014 se convirtieron en familia numerosa con la llegada de Annabel Leah (12).

La cuarta de sus hijos, Emilia (9), nació el 23 de marzo de 2016. Le siguió Gwendolyn (7), el 15 de junio de 2018 y, cuando imaginaban que ya no tendrían más descendencia, nació Jeremiah (4), el 10 de octubre de 2021.

Desde 2020 vivían en Texas. Abandonaron Los Ángeles tras una serie de situaciones que cambió su vida de manera "drástica". Varios abortos de Kimberly, la pérdida de su madre, un susto de salud y la pandemia de la Covid-19 les hizo tomar la decisión.

La enfermedad

Fue en verano de 2023 cuando al intérprete le diagnosticaron un cáncer de colon. Sin embargo, no lo hizo público hasta noviembre de 2024.

"Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas", anunció entonces en sus redes sociales.

En los últimos tiempos, sus apariciones públicas fueron muy limitadas. El pasado 22 de septiembre, sus compañeros de Dawson Crece se reunieron en Nueva York por primera vez en 20 años. Un acto que atrajo a miles de fans y que sirvió para recaudar fondos para la organización Fuck Cancer. James no pudo estar.

"A pesar de todos mis esfuerzos no podré estar allí. No podré subir a ese escenario y dar las gracias a todas y cada una de las personas del teatro por acompañarme en mi lucha contra el cáncer, cuando más lo necesitaba", lamentó Van Der Beek.

La despedida de sus amigos

Ahora, sus compañeros y conocidas estrellas de la industria, lloran su muerte.

"Mi querido amigo James Van Der Beek, con quien trabajé en The Rules of Attraction y quien ha sido un pilar de fortaleza para mí y mi familia en los momentos más difíciles, ha fallecido. Sabía que estaba librando una terrible batalla con valentía y compasión", ha expresado Roger Avary (60) en una publicación en X.

"Tengo la suerte de haber tenido recientemente una conversación telefónica muy filosófica y existencial. Nunca he conocido a nadie como él, y rara vez he sentido una conexión tan estrecha y profunda. Me duele el corazón por su pérdida y mis pensamientos y oraciones están con su esposa e hijos", ha añadido.

James Van Der Beek y sus hijos en una imagen de redes sociales. Instagram

Por su parte, su amigo y actor Austin Nichols (45) ha escrito en sus redes sociales: "James representó algo a lo que aspirar. Y como amigo, esposo y padre, sé que fue aún más poderoso e inspirador. Te extrañaremos".

Su amiga Stacy Keibler (46) le ha dedicado una extensa carta en su perfil de Instagram, en la que también agradece haber podido pasar tiempo con el actor en sus últimos días de vida.

"Puede que hayamos perdido a alguien bueno aquí en la tierra… pero el cielo ha ganado algo extraordinario. Pensaré en ti cada vez que vea una puesta de sol. Cada vez que vea un arcoíris extenderse por el cielo. Sabré que estás ahí", ha expresado.

Emma Slater (37), quien formó pareja con Van Der Beek en Dancing with the Stars en 2018, también ha manifestado su tristeza y ha agradecido haber podido despedirse de él.

Otras personalidades de Hollywood como Chad Michael Murray (44) o el actor Paul Walter Hauser (39) han enviado "mucho amor y luz" a la familia del actor.

Las muestras de cariño se extienden también entre Jennifer Garner (53), Katharine Foster (41) y Sarah Michelle Gellar (48): "Si bien el legado de James siempre vivirá, esta es una gran pérdida no solo para su familia, sino para el mundo", ha expresado la actriz de Buffy, La Cazavampiros.