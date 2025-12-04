Diogo Jota, primer cumpleaños sin el futbolista: el proyecto con el que su viuda mantiene vivo su legado tras su fatal accidente

Rute Cardoso y Diogo Jota, el día de su boda el pasado mes de junio de 2025. @DiogoJota18 Instagram

Tenía 28 años, tres hijos -uno recién nacido- y toda la vida por delante. El destino, sin embargo, guardaba otros planes para él. Diogo Jota fallecía el pasado 3 de julio tras sufrir un fatal accidente de tráfico en la provincia de Zamora.

El futbolista portugués no iba solo en el vehículo. Junto a él se encontraba su hermano, André Silva. Ambos, así, dejaban desolado a su entorno más íntimo con su repentino e inesperado deceso.

Especialmente era Rute Cardoso, la viuda de Diogo, quien no encontraba consuelo alguno. La pareja, cabe recordar, había contraído matrimonio tres semanas antes de la muerte del futbolista.

Diogo Jota, junto a su mujer, hijos y perros en un retrato familiar

Nada ha sido igual estos meses en la vida de Cardoso. Indescriptible como poco es el dolor que se puede llegar a sentir al perder a una pareja. Este jueves, 4 de diciembre, el sentimiento de tristeza es aún más fuerte.

Tal día como hoy hace ya 29 años nacía Diogo Jota. Así, sus familiares, amigos y compañeros de profesión encaran hoy el primer cumpleaños sin el futbolista.

La triste efeméride tiene lugar poco más de una semana después del primer aniversario de vida de su hija pequeña. Rute compartía un carrusel de fotografías junto a Jota y sus tres vástagos. "Un año entero", se lee en el post de Instagram.

Aunque ha optado por un bajo perfil público durante este tiempo, las escasas ocasiones en las que ha hecho uso de sus redes sociales, la viuda del futbolista le ha recordado con vídeos y fotografías.

También así ha dado cuenta del importante proyecto con el que mantiene vivo el legado de Diogo Jota.

El pasado 20 de noviembre, Rute Cardoso publicó un post en su Instagram enlazando al FC Porto -el equipo de fútbol en el que jugaba Diogo- y Luna Esports, su propia asociación de deportes electrónicos. "Un legado para seguir honrando", apuntó la portuguesa.

Las palabras que Cardoso escribió vinieron acompañadas de variadas imágenes en las que posaba con una camiseta de fútbol junto a varios directivos. La prenda de ropa, cabe apuntar, tenía grabado el nombre de la viuda de Diogo Jota en su espalda.

Cabe recordar que la empresa del futbolista y el FC Porto comenzaron una colaboración en octubre de 2024. Ahora, tal y como han confirmado los propios protagonistas, el acuerdo de renovación se prolonga por dos temporadas más.

Rute Cardoso y Diogo Jota, el día de su boda pasado 22 de junio. Instagram

"Este acuerdo nos permitirá mantener la conexión que iniciamos con Diogo Jota, fundador de Luna eSports. El FC Porto Luna eSports competirá con equipos masculinos y femeninos en los torneos de EA FC organizados por la Federación Portuguesa de Fútbol y la Liga Portugal", reza la página web del equipo deportivo.

La renovación trajo consigo una camiseta oficial del FC Porto Luna eSports ahora incluye un escudo en la manga izquierda que inmortaliza la imagen de Diogo Jota, quien fue uno de los grandes impulsores de esta conexión entre su pasión por los eSports y el club al que representó como futbolista en la temporada 2016/17.

La historia de amor de Jota y Cardoso se remonta años atrás. Ambos comenzaron su romance allá por el 2013 cuando se conocieron en un instituto de Oporto. Desde entonces, ella se convirtió en el principal apoyo del futbolista portugués.

Diogo Jota junto a su familia en una imagen compartida en sus redes sociales. Instagram

En cada paso profesional que Diogo daba, detrás se encontraba su razón de amor. Así, Rute fue un rostro recurrente mientras él jugaba para el Porto, el Atlético de Madrid y el Wolverhampton. No obstante, siempre se mantuvo en un discreto y segundo plano.

La relación de la pareja se consolidó sobremanera con el nacimiento de sus tres vástagos. El primero de ellos, Denis, nació a principios de 2021.

"Después de otra gran temporada, estamos encantados de anunciar que estamos esperando nuestro primer bebé", escribió la pareja en septiembre de 2020 en sus redes sociales junto a una fotografía en la que se fundían en un apasionado beso.

Dos años más tarde, en 2023, Jota y Cardoso experimentaron la paternidad por segunda vez. Un niño al que llamaron Duarte. Tiempo después, hace apenas unos meses, el pasado noviembre, completaron su familia numerosa con una niña cuyo nombre aún no ha trascendido.