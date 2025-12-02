Quién es Maxx Morando, la pareja de Miley Cyrus: productor de la cantante, baterista y amante del rock

Maxx Morando y Miley Cyrus en la premiere de 'Avatar: Fuego y Cenizas' en Los Ángeles. Gtres

Miley Cyrus (33 años) y su pareja sentimental, Maxx Morando (27), se han convertido en las últimas horas en el centro de la información después de acudir, este pasado lunes, 1 de diciembre, en Los Ángeles, al estreno de la película Avatar: Fuego y Ceniza.

A la hora de posar en el photocall, Cyrus ha lucido un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda, avivando las especulaciones sobre un posible compromiso con su pareja, el músico Maxx.

La pareja no ha confirmado la noticia, pero han sido las fans de la cantante quienes se han hecho eco de este rumor, que pronto ha llegado a los titulares de los medios de comunicación.

La pareja se conoció durante el verano de 2021, después de que amigos en común organizaran una cita a ciegas. Tras gustarse, comenzaron a crear un gran vínculo y empezaron a salir.

Pero, ¿quién es Maxx Morando? El hombre que acompaña a la artista que interpretó a Hannah Montana nació en Los Ángeles el 16 de noviembre de 1998 y ahora podría convertirse en su marido.

Maxx se dio a conocer como baterista en la banda de rock The Regrettes, donde estuvo desde 2015 hasta 2018, participando en sus primeros lanzamientos. Más tarde pasó a formar parte de Liily, un grupo de rock alternativo formado en Los Ángeles, con el que llegó a tocar en festivales como Lollapalooza.

Morando estudió en la School of Rock de Hollywood, donde conoció a varios de sus futuros compañeros de profesión. Comenzó a tocar la batería siendo un niño y ha citado como influencias a bateristas como Phil Collins y Keith Moon, reflejando su estilo enérgico en su música.

Desde joven inició su formación musical, pasando por bandas juveniles hasta encontrar su verdadera esencia, la que lo define hoy y de la que Miley Cyrus se enamoró.

El músico conoció a la superestrella en 2021, aunque oficializaron su relación en 2022. Desde entonces, se les ha visto juntos en eventos, lanzamientos de discos y alfombras rojas. De hecho, medios internacionales como People han confirmado que Morando participó en la producción musical del último disco de Miley, Endless Summer Vacation.

A pesar de que siempre han querido vivir su amor con discreción, Cyrus se refirió a él como "mi amor" en su discurso de los Grammy tras ganar uno de los premios, lo que ya los puso en el punto de mira mediático.

Ahora, tras acudir juntos al estreno en Los Ángeles, la pareja ha vuelto a generar rumores sobre un posible compromiso, gracias al anillo que ha lucido la cantante durante la alfombra roja.

Cabe destacar que esta noticia llama especialmente la atención, ya que Miley estuvo casada con Liam Hemsworth (35) durante algo más de un año legalmente, aunque el matrimonio duró ocho meses antes de separarse definitivamente.

La historia del anillo

Los rumores de boda resuenan más fuerte que nunca, no solo porque se haya podido ver a la cantante luciendo esta joya de diamantes, sino también porque un usuario de Instagram, denominado @damorando24, ha compartido en su perfil varias fotografías de Miley Cyrus y Maxx Morando mostrando el anillo que tanto ha dado que hablar.

"¡Enhorabuena!", escribió, mencionando a ambos en sus redes.

Esta publicación se ha difundido rápidamente, sobre todo en la red social X -antes Twitter-, donde ya se especula con un posible compromiso tras ver la fotografía de los músicos juntos mostrando el anillo.

Los fanáticos de Miley Cyrus aseguran en sus redes que la noticia es cierta; sin embargo, no hay confirmación oficial por ninguna de las partes, por lo que habrá que esperar.