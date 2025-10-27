DJ, productor de hip-hop, actor y exrapero: así es Pierre, el polémico y atractivo hijo mayor de Nicolas Sarkozy

Pierre es el hijo mayor de Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia. Montaje de EL ESPAÑOL.

Nicolas Sarkozy (70 años) ha entrado en prisión tras ser condenado por la justicia francesa. Fue el pasado martes, 21 de octubre, cuando el que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 ingresara en el centro penitenciario de Santé, en París.

Las caras largas de sus familiares al acompañar al político cuando salió de su casa en el exclusivo distrito 16 de París han dado la vuelta al mundo. Ni su esposa, Carla Bruni-Sarkozy (57), ni sus cuatro hijos podían ocultar su desolación.

Uno de ellos, Pierre Sarkozy (41), compartió horas antes de aquel via crucis hasta el presidio el siguiente mensaje: "Si desean venir (...), vengan por amor. Nada más, por favor. Solo el amor pesa".

El DJ, rapero y productor, más conocido por su nombre artístico, Mosey, es uno de los vástagos más mediáticos del exmandatario. Al menos en Francia, donde ha protagonizado notables polémicas.

Productor y 'disc jockey'

Como se sabe, la justicia francesa ha condenado a Sarkozy a cinco años de prisión por un delito de asociación ilícita.

El tribunal de París considera que entre los años 2005 y 2007 maniobró para obtener apoyo del régimen libio de Muamar el Gadafi para financiar su campaña electoral para llegar al Palacio del Elíseo. Su caso es único: es el primer ex jefe de Estado francés que entra en la cárcel.

Desde que saltó la noticia de su condena, la familia de Sarkozy le ha mostrado su apoyo incondicional. Desde su mujer a sus vástagos. Los dos mayores, Jean y Pierre, son fruto de su relación con Marie-Dominique Culioli, con la que contrajo matrimonio en primeras nupcias (se ha casado tres veces).

"Si la justicia de los hombres conociera tu corazón como yo, no sé si resistiría la visión de su propio reflejo. Te amo y nunca te he admirado tanto como hoy", ha escrito recientemente Pierre en sus redes sociales.

Nacido el 1 de junio de 1985, Pierre Sarkozy trabaja como productor y disc jockey. Esta última faceta lo ha llevado a actuar en salas de fiesta de todo el mundo: en Ibiza, Madrid o Tokyo, por citar algunas.

Actualmente trabaja en la industria del hip-hop francés y ha colaborado con varios artistas europeos. Más allá de sus incursiones en el mundo de la música, también ha copado titulares tras haber protagonizado no pocas controversias en su país.

Modelo ocasional

Pierre se dedica a la producción y composición de sencillos y a la dirección artística. En sus inicios probó suerte como rapero, pero pronto abandonó este camino y se pasó a la música electrónica.

Durante años desarrolló carrera bajo su seudónimo, Mosey. Logró mantener su identidad en secreto hasta la investidura presidencial de su padre.​

No le ha ido mal del todo... Ha compuesto temas para artistas como Poison y David Banner o el rapero Doc Gynéco, condenado a 10 meses de prisión por evasión de impuestos.

De rasgos aniñados y dotado de un innegable atractivo físico, Pierre Sarkozy ha hecho sus pinitos como modelo. En 2012 apareció en Mr Porter, un medio digital de moda masculina prêt à porter.

"Soy bueno en lo que hago"

Entonces confesó a dicha publicación que pudo trabajar con más libertad desde que su padre abandonó el Elíseo: "Ahora actúo en Francia porque he demostrado a la gente que soy bueno en lo que hago y no porque soy quien soy".

Sobre su vínculo con la moda, ha asegurado seguir las tendencias, pero sin ataduras. "Siempre he pensado que el estilo era una forma de expresarme pero algo de lo que no debemos ser esclavos. Sucede lo mismo que con el dinero. Me gustaría crecer algún día, pero sin duda siempre me pondré vaqueros y zapatillas", expresó en la revista francesa Public.

También ha participado en algunas películas. Sus pequeños papeles como actor los ha desarrollado en dos largometrajes. Uno de ellos es 100% Debbouze (2004), dirigido por Richard Valverde y protagonizado por Jamel Debbouze (50).

Otro de sus trabajos en el celuloide es Selon Charlie (2006), del realizador Nicole Garcia y con Jean-Pierre Bacri (69) y Vincent Lindon (66) en el reparto.

Poco dado a entrevistas, confesó una vez sentirse atraído por el universo de las artes escénicas. Y que sus principales inspiraciones son el actor estadounidense Michael J. Fox (64) en el filme Regreso al futuro o Johnny Depp (62) en 21 Jump Street.

Repatriado en el avión presidencial

A lo largo de su vida, Pierre Sarkozy se ha metido en algunos líos. El más sonado tuvo lugar en 2012, cuando tuvo que ser repatriado desde Ucrania tras ser hospitalizado en dicho país, al que viajó por motivos de trabajo.

Después de pasar una noche en el hospital tras sufrir una intoxicación alimentaria, el joven fue trasladado a París. El hecho de que regresara a casa en el avión presidencial que generó un aluvión de críticas.

Entonces, el semanario satírico Le Canard Enchaîné revelaba que su operación de rescate se realizó a bordo de un Falcon 50 de la Etec, la unidad del ejército del aire encargada del transporte del presidente y de sus ministros.

O sea, que se benefició de un viaje preferente cuyo coste asciende a unos 40.000 euros. Aquella noticia levantó ampollas y abrió el debate sobre el uso de recursos públicos para un asunto privado.​

Pierre Sarkozy ha sido noticia también por su estilo de vida bohemio, su trabajo como 'pincha' en discotecas y por su vinculación a la polémica sobre la concesión de la Copa Mundial de la FIFA 2022 a Qatar.​ De esa polémica, por cierto, no ha hecho declaraciones.

Nicolas Sarkozy, con Carla Bruni, el pasado 21 de octubre, día de su encarcelación. GTRES

Los cuatro hijos de Sarkozy

Nicolas Sarkozy tiene un total de cuatro hijos: Pierre, Jean, Louis y Giulia.

Jean (38) es abogado y político, exconsejero general por el departamento de Hauts-de-Seine. También ha trabajado en el ámbito académico y en negocios familiares.​ Está casado con Jessica Sebaoun-Darty, heredera de una importante cadena francesa de electrónica. Con ella tiene dos hijos: Solal y Lola.

Louis (28), por su parte, es fruto del segundo matrimonio del expresidente. Cuando era alcalde de Neuilly, Sarkozy inició una relación sentimental con Cecilia Ciganer-Albéniz. Contrajeron matrimonio en segundas nupcias en 1996. Louis está casado con Natali Husic (34), con la que pronto tendrá su tercer hijo en común.

La más pequeña de sus cuatro hijos es Giulia (14). La joven, nacida de su idilio con su cuarta mujer, Carla Bruni, es una gran aficionada a la equitación.

"Me he casado tres veces, lo que no es, evidentemente un buen ejemplo a seguir. Pero, cada vez, me he comprometido al máximo", ha confesado el propio Sarkozy al hablar de su vida sentimental y familiar.

En lo que respecta a sus descendientes, no ha hecho una mal labor como padre. Porque todos, incluido el rebelde Pierre, han estado al pie del cañón apoyándolo en sus horas más difíciles.