Muere Elliot Charles, el hijo de 14 meses del futbolista belga Matthias Verreth, a causa de una "enfermedad breve"

😔🕊️ Tragédie en Italie 🇮🇹.



Le fils de 1 an du milieu de terrain de Bari, Matthias Verreth 🇧🇪, est décédé. 😰



Le club a annoncé la nouvelle directement : stage de pré-saison et matchs amicaux annulés. ❌



Grosse pensée pour le joueur et ses proches. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/pKyzb5Wkwl