Quién es quién en la familia del Papa Francisco que ahora llora su muerte: de su única hermana viva a su sobrino futbolista

El mundo entero continúa conmocionado tras conocer la muerte de Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco falleció este pasado lunes, 21 de abril, a los 88 años, tal y como anunció el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo del Vaticano. Una triste pérdida que vino precedida por su delicado estado de salud. El Pontífice, cabe recordar, permaneció ingresado cerca de un mes a causa de la neumonía bilateral que le fue diagnosticada.

Más de 12 años han transcurrido desde que aquel 13 de marzo de 2013 Jorge Mario Bergoglio fuera elegido Sumo Pontífice y el primer hispanoamericano en liderar la Iglesia Católica. Un tiempo en el que el Papa Francisco demostró, entre otras cosas, su cercanía y férreo compromiso con aquellos más débiles a lo largo de su extensa década al frente de la Santa Sede.

Qué duda cabe que la muerte del que ha sido la máxima representación en el Vaticano ha conmocionado a todo un planeta. Y es que, al igual que el resto de mortales, Jorge Mario Bergoglio fue también un hombre de familia, con fuertes lazos por los suyos y unas raíces humildes que marcaron su concepción por el resto del mundo.

El Papa Francisco. Gtres

Nació bajo el nombre de Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, y llevó sus raíces por bandera durante todo su cargo. Como sucedió con muchos hispanoamericanos de la época, su abuelo, Giovanni Angelo Bergoglio, abandonó la localidad piamontesa de Portacomaro Stazione para emigrar a Argentina, a causa del auge del fascismo. Su hijo, Mario José, encontró trabajo en el ferrocarril, mientras que su esposa, María Regina Sívori, se dedicó al hogar y a la crianza de sus cinco vástagos: Jorge Mario (el Papa Francisco), Óscar Adrián, Alberto Horacio, Marta Regina y María Elena. De hecho, esta última es la única que continúa con vida de hoy.

Las pérdidas de tres de sus hermanos marcaron un antes y un después en la vida del Pontífice. Óscar Adrián perdió la vida en 1997, mientras que Alberto Horacio y Marta Regina fallecieron tristemente en los años 2007 y 2010, respectivamente. Un trío de trágicos acontecimientos que llevaron al Papa Francisco a fortalecer aún más el vínculo con su hermana María Elena.

Residente en un centro de monjas en Argentina a causa de su delicado estado de salud, la única hermana viva del Pontífice ha optado por un bajo perfil público. No obstante, esta especie de hermetismo no le ha impedido mostrarse orgullosa de él en diversas ocasiones. Una de ellas, cabe recordar, cuando Jorge Mario fue designado Papa. "Vi el anuncio con una tranquilidad absoluta. Estaba convencida de que no iba a ser mi hermano y cuando lo dijeron fue muy fuerte. No se puede explicar en palabras. Me desbordó. Es algo que se siente adentro. Tener un hermano Papa es una bendición de Dios", apuntó entonces María Elena ante la apabullante masa de medios de comunicación allí presente.

C'è un'aura di assoluto mistero attorno alla sorella di Bergoglio. I media non hanno mai voluto approfondire perché in 12 anni di pontificato Maria Elena Bergoglio non sia mai venuta a Roma a trovare suo fratello e gli stessi media hanno accuratamente nascosto il fatto che la… pic.twitter.com/xqfSIKXKwl — @CesareSacchetti (@CesareSacchetti) March 2, 2025

En agosto de 2014, cuando apenas llevaba poco más de un año asumiendo tal importantísimo cargo, el Papa Francisco tuvo que hacer frente a otro de los acontecimientos más trágicos de toda su vida. Aquel caluroso verano del que ya han transcurrido más de diez años, tres de sus familiares perdieron la vida en un grave accidente de tráfico. Valeria Carmona, esposa de su sobrino Emanuel Bergoglio, falleció después de que su coche chocara con un camión. No murió sola. También perdieron la vida sus hijos, José, de dos años, y Antonio, de ocho meses. Emanuel fue ingresado en estado grave, aunque años más tarde murió.

Emanuel era el tercero de los cuatro hijos de Alberto Horacio. Todos ellos, cabe mencionar, con vidas alejadas del panorama mediático. Óscar Adrián, el hermano mayor del Papa Francisco, no tuvo descendencia a causa de su temprana muerte. Marta Regina, por su parte, dio a luz a dos vástagos, aunque es José Luis Narvaja el único del que se conocen notorios detalles. Y es que el sobrino del Santo Padre ha seguido los pasos de su tío y se ordenó sacerdote y es profesor de teología patriótica en la Universidad Católica de Córdoba.

El hermetismo y los infortunios han marcado la vida familiar del Papa Francisco. No obstante, un miembro de los Bergoglio ha traspasado fronteras en los últimos tiempos. Y es que su sobrino Felipe se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocidos con apenas 20 años.

El Papa Francisco era conocido por su fervor por el balompié y su pasión por el equipo argentino San Lorenzo. El Sumo Pontífice siempre demostró tener un vínculo especial con el deporte más popular del mundo, afición que su familia también comparte. Su sobrino nieto está marcando su propio camino en el fútbol como defensa en el Castiglione 1919, un club de la región de la Toscana.

"Mi abuelo Jorge Bergoglio es primo directo del Papa; su nombre es exactamente igual al del Santo Padre y cuando fue nombrado el 13 de marzo de 2013, muchos en ese momento pensaron que en realidad era mi abuelo. Aún no tenía diez años, pero recuerdo bien esos momentos de celebración en casa", apuntó hace un tiempo Felipe Bergoglio.