Hande Erçel, muy presente en las bodas españolas: una tienda turca multiplica sus envíos a España

Hande Erçel (27 años) se ha convertido en una de las actrices revelación del momento gracias a la serie turca Sen Çal Kapimi que ha llegado a España bajo el título Love is in the air. Además de por su interpretación dando vida a Eda en la comedia romántica, la joven también ha destacado en el mundo de la moda y la belleza, y su estilo no pasa desapercibido para las acérrimas seguidoras de la serie.

Cuando empezó su andadura en las producciones televisivas fue muy criticada ya que desde la adolescencia ejerció de modelo de pasarela y de fotografía. Pocos creían en su talento como actriz, pero actualmente hay millones de personas a lo largo y ancho de todo el planeta que avalan su trabajo ante las cámaras. Sin embargo, no ha quedado oculta su pasión por la moda en ningún momento.

Hande luce con suprema elegancia y gusto todo lo que se pone, ya sea interpretando su papel o en su día a día, pero a las espectadoras españolas de la serie les ha llamado especialmente la atención el glamuroso armario de Eda -su personaje en Love is in the air-. En concreto, son los vestidos de gala los que han cautivado a las fans del territorio español, hasta el punto de que han investigado la marca a la que pertenecen y se han puesto en contacto con la tienda turca.

Hande Erçel con algunas de las prendas de Douze Studio.

La firma que ha confeccionado los vestidos más elegantes de Hande/Eda es Douze Studio, un taller de alta costura situado en Estambul. Puestos en contacto con los responsables del atelier, JALEOS ha podido conocer que el interés del sector español por la marca ha crecido de manera relevante en los últimos meses, coincidiendo con la emisión de la serie en nuestro país.

Muchas clientas españolas les han hecho llegar su deseo de adquirir una pieza como las de la actriz para, sobre todo, lucirlas como "invitadas de boda", según deslizan a este medio. Ante el gran y repentino interés suscitado, la empresa ha tenido que abrir sus vías de comercio con España, ya que sus cauces de envío internacional hasta ahora no eran tan rápidos ni ágiles y han querido priorizar este aspecto debido al aumento considerable de pedidos.

El vestido más barato de Douze que ha lucido Hande Erçel es uno de los más demandados después de que la actriz lo mostrara en la serie para el capítulo de la boda de Selin (exnovia de Serkan Bolat). Se trata de un diseño en color nude, de escote corazón y corpiño con pedrería y efecto corsé que cuesta 544 euros.

Su obsesión por Inditex

La actriz se ha convertido en todo un fenómeno de masas, no solo por su trabajo interpretativo o por su indiscutible belleza, sino también porque es ya todo un referente de estilo para millones de jóvenes a lo largo y ancho del planeta.

Ya cuando comenzó la serie, Twitter se inundó de mensajes que alababan la forma de vestir del personaje de Eda, ya que, pese a que se presenta con un perfil humilde y sin apenas dinero, su armario estaba repleto de piezas muy atractivas, estilosas e incluso elegantes. La mayoría de estas prendas tienen etiqueta española.

El nombre de Amancio Ortega (84) está muy presente en el día a día de la actriz. Ya sea en el armario del departamento de estilismo de la serie turca como en el closet personal de su casa, la empresa Inditex reina en sus percheros por encima de otras marcas de moda.

Algunos de los 'looks' de Hande Erçel vestida de Zara y demás submarcas de Inditex. RRSS (@handercelcloset)

Se podría decir que más del 90 por ciento de las propuestas estilísticas que lucen tanto Erçel como su alter ego Eda pertenecen a la firma gallega. Decenas de trajes de Zara, tops y jerséis de Pull&Bear y sudaderas y bodies de Bershka tienen un hueco prioritario en el vestuario de la actriz. Incluso los pijamas que utiliza, tanto en la ficción como en la vida real, salen de la fábrica de Arteixo, pues pertenecen a la marca Oysho.

Y es que pesar de la fama que ha alcanzado y del aumento notorio de sus ingresos en su cuenta corriente, Hande Erçel no ha renunciado a su pasión por las prendas low cost.

